Хоккей обманывать нельзя. «Адмирал» достоин подражания намного больше, чем «Торпедо»

«Торпедо» и «Адмирал» — команды, которые многое роднит в этом сезоне КХЛ. При совершенно разных стилях у нижегородцев и дальневосточников почти одинаковая судьба: их весь чемпионат называли выскочками, ждали провала, относились с насмешкой, а они взяли и вышли в полуфиналы конференций, автоматически заткнув рты всем критикам.

Но к цели команды двигались под разный гул толпы. «Торпедо» Игоря Ларионова постепенно влюбляло в себя, в свой стиль, в свою философию – ну, вы уже всё знаете про романтичный, атакующий хоккей, от которого кайфуют все вокруг. «Адмирал» же по большей части вызывал изжогу у нейтральных болельщиков, ведь добивался своих целей совсем неэстетичным терпением, «автобусным» стилем, на который трудно было купить взыскательную публику.

Однако меня весь сезон не покидало ощущение, что сравнение этих двух абсолютно тренерских и гордящихся своим небольшим бюджетом команд должно идти в пользу клуба из Владивостока, если рассматривать «Торпедо» и «Адмирал» с точки зрения их перспектив. Нижегородцы с самого начала производили впечатление дерзкой, симпатичной, зрелищной, но совершенно несерьёзной команды, а идеи Игоря Николаевича Ларионова смотрелись какими-то наивными и утопичными. Было сразу непонятно, как собирается играть в плей-офф команда, не умеющая (и не желающая уметь) действовать прагматично или по счёту. Непонятно, как «Торпедо» планировало добиваться успеха, если у защитников поощрялись авантюрные ходы, а за выброс шайбы из зоны по стеклу тренер смотрел на подопечных с осуждением.

Малоопытный, молодой коллектив, отторгающий на базовом уровне элементы кубкового хоккея. «Торпедо» сделало себе репутацию команды, которая процесс предпочитает результату, и не пожелало хоть немного подкорректировать свой путь. Игорь Ларионов боялся даже на шажок отступить от своей романтичной и кайфонесущей философии, не озаботился тем, что команде нужно поставить игру не только в атаке, но и в обороне. И сейчас это приводит к тому, что СКА во втором раунде на классе и мастерстве просто наказывает нижегородцев, над которыми ещё и вздумала насмехаться фортуна.

Но если штанги и чудовищные промахи ещё можно списать на невезение, то жуткие провалы в обороне к госпоже удаче не привяжешь. У «Торпедо» сейчас рвётся в том месте, где и было тонко весь сезон – команда Ларионова даже не попыталась научиться надёжно, спокойно и уверенно играть в своей зоне. Поэтому нижегородские защитники и падают на ровном месте, повсеместно теряют позицию, проигрывают единоборства «1 в 1», отдают авантюрные передачи… СКА, даже не особо включаясь, пользуется этой свободой, выигрывая серию у атакующего «Торпедо» именно в атаке.

А теперь вернёмся к «Адмиралу». «Моряки» весь сезон репетировали пресловутый кубковый хоккей, основанный на терпении, воле, на простых и правильных действиях под давлением соперника. Поэтому в плей-офф дальневосточники почувствовали себя как рыба в воде и при этом показали тактическую гибкость. Вспомните, как играет «Адмирал», если уступает в счёте? В атаку. И не важно, домашний ли это матч с «Салаватом» или гостевой с «Ак Барсом».

Гибкость. Вот в чём опытнейший Леонид Тамбиев даёт 100 очков форы великому в прошлом хоккеисту Игорю Ларионову, который не может развеять романтические иллюзии и пытается всем понравиться. Однако сейчас уже нейтральному зрителю больше по душе наблюдать, как «Адмирал» играет на равных со звёздным «Ак Барсом», чем на фактическое избиение «Торпедо». В плей-офф зритель ценит результат, а не красивые выходы с шайбой из зоны, у кубковых матчей своя эстетика, свой кайф, на которые не влияет количество голов. И полные трибуны «Фетисов-Арены», а также кинотеатров Приморья, где показывают гостевые матчи «Адмирала» — лучшее тому подтверждение.

Стоит отметить, что у «моряков», конечно, более опытная, более мастеровитая линия обороны, чем у «Торпедо», да и в целом состав не такой молодой, как у нижегородцев. Но ничто не мешало в межсезонье и в Нижнем укрепить состав будущими кубковыми бойцами. Найти своего Колби Уильямса, поискать аналог Либора Шулака, обратить внимание не только на молодёжь, но и на тех, кто должен будет её учить, наставлять, направлять в главных матчах сезона. Один Георгий Мишарин, который уже сам просто не тянет уровень КХЛ, с этим явно не справляется.

Леонид Тамбиев Фото: РИА Новости

Что мы видим сейчас? «Торпедо» бесславно заканчивает сезон, в котором задало немало трендов. Но штука в том, что после такого безоговорочного поражения от СКА эти тренды вряд ли подхватят серьёзные команды, ведь они покажут свою полную несостоятельность в плей-офф. А болельщикам, как ни крути, нужны победы, а не красивые поражения. Впрочем, может, команда Ларионова ещё всё-таки поборется?

«Адмирал» же продолжает абсолютно равную серию с «Ак Барсом», и поверить в возможный итоговый успех «моряков» в противостоянии пока мешают только шаблоны и предрассудки, так как по игре в трёх матчах – это встреча двух клубов одного уровня. Вещи, которые Леонид Тамбиев отрабатывал и тренировал весь сезон, работают сейчас, в самый нужный момент сезона, без всяких поправок на количество мастеров у соперника, на невезение, на отсутствие должного опыта или на что-то ещё.

И вот это уже пример, достойный подражания. Это тренд не на бедность, а на создание тренерской, гибкой тактически команды, которая нацелена побеждать, а не покрасоваться, и понимает, что хоккей нельзя обмануть демагогией и ставкой процесса выше результата.