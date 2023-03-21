Очередной исторический сезон Малкина! Он встал вровень с канадской легендой НХЛ

Хотя о Джино говорят не так много, он уже давно вошёл в когорту великих.

Всё-таки Евгений Малкин – самая недооценённая звезда НХЛ. Пока весь хоккейный мир следит за великой погоней Александра Овечкина и разбирает под микроскопом его самые незначительные рекорды, а в Канаде продолжают молиться на Сидни Кросби и Коннора Макдэвида, Евгений тихо проводит очередной исторический сезон. В матче с «Оттавой» он набрал очередное очко и встал вровень с канадцем Жаном Беливо в списке лучших бомбардиров всех времён, выйдя на 44-е место. Это событие обошли вниманием и сам «Питтсбург», и НХЛ.

Вот эта историческая передача.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А между тем Малкин в 36 лет продолжает штурмовать новые вершины. Только за этот сезон он стал вторым русским бомбардиром в истории, обогнав Сергея Фёдорова (на первом месте наше всё – Овечкин).

Стал вторым среди действующих игроков (после Кросби) по быстроте достижения планки в 1200 очков за карьеру и 17-м — в истории. Вышел на третье место среди действующих игроков по матчам с двумя и более очками и продолжает увеличивать их количество (330).

Евгений в 14-й раз в карьере преодолел планку в 20 голов – впереди из ныне играющих только Овечкин и Кросби. Теоретически Малкин, у которого остаётся ещё три года контракта, может в итоге войти в топ-10 по этому показателю, сравнявшись с Гретцки и другими великими.

А если говорить о всей карьере? Малкин – 1 из 15 хоккеистов за более чем вековую историю НХЛ, кому удавалось несколько раз выиграть гонку бомбардиров. В его коллекции, помимо «Арт Россов», есть ещё и «Харт», и «Конн Смайт Трофи» — таким хет-триком наград могут похвастаться всего лишь 10 игроков – Гретцки, Лемье, Кросби, Овечкин, Беливо, Орр, Троттье, Кейн и Малкин.

Добавьте к этому как минимум три Кубка Стэнли, и список ужмётся всего лишь до семи имён – Гретцки, Кросби, Беливо, Лафлёр, Троттье, Кейн и Малкин. А обладателей «Колдера» среди них всего лишь трое – Троттье, Кейн и Малкин.

Евгений Малкин с Кубком Стэнли Фото: NHL.com

Кстати, о «Колдере». Малкин выиграл его в 2007 году, набрав 85 очков. Конечно, были и более впечатляющие дебютные выступления – чего стоит хотя бы гонка между Кросби и Овечкиным годом ранее, когда оба выбили больше сотни, или 76 голов Теэму Селянне в 1993-м, но за последние 16 лет никто так и не перекрыл результативность Евгения. Был только Мэтью Барзал, набравший столько же очков в 2018 году.

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А плей-офф? Его 36 очков в Кубке Стэнли — 2009 и спустя 14 лет остаются лучшим результатом XXI века и седьмым – в истории. А в общем топе бомбардиров плей-офф Малкин занимает 14-е место и, если поиграет там ещё, вполне реально может подняться в топ-10, до которого осталось набрать восемь очков.

Малкин, несмотря на собранные и пересобранные колени и прочие травмы, которых было неимоверное количество, продолжает показывать стабильную игру и идёт на 20-м месте в истории по количеству очков за игру (1,16). Впереди – сплошь признанные легенды – Эспозито, Сакик, Орр, Гретцки, Лемье и другие – а из действующих хоккеистов только Кросби и Макдэвид.

Впереди у Джино – 500 голов в НХЛ, 1300, а может, даже 1400 очков и другие большие достижения. И пусть НХЛ и совершила огромную несправедливость, не включив его в список 100 лучших в 2017 году, он заслуживает того, чтобы о нём говорили — и не просто как о суперзвезде. А как об одном из величайших хоккеистов, кто когда-либо выходил на лёд.