«Осталось совершить невозможное». В столице США прошёл день Овечкина

«Вашингтон» провёл красивую церемонию в честь выхода своего капитана на второе место в истории НХЛ по голам.

День Овечкина в Вашингтоне прошёл с огромным успехом! Сегодня «Кэпиталз» чествовали своего капитана по поводу выхода на второе место в списке лучших снайперов НХЛ и устроили ему красивую церемонию. Внимание к деталям в НХЛ в таких событиях, конечно, колоссальное.

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Ови приехал на матч в специально пошитом костюме с подкладом, на котором изображены он, его родные, Кубок Стэнли, партнёры по команде и другие памятные моменты. Остальные игроки команды приехали в футболках с изображением своего капитана, а на раскатку все вышли с цифрой «8» на спинах. На арене установили Ови-трон, сделанный из 802 шайб, который будет расти вместе с новыми голами Овечкина, а болельщикам раздавали фигурку Овечкина с счётчиком голов. В общем, Овечкина много не бывает!

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«Вашингтон» в преддверии матча выпустил видеопоздравления от игроков со всей лиги.

«Потрясающее достижение. Следующий в списке – Великий. Жду-не дождусь, когда ты его догонишь», — сказал Коннор Макдэвид.

«Просто невероятно, как ты продолжаешь забивать. Знаю, что у тебя осталось ещё много топлива в баке. Продолжай в том же духе!», — выразил пожелание Сидни Кросби.

«Помню, как смотрел его дебют в НХЛ, и как он оформил дубль в том матче. У него уникальный стиль игры, он просто сносит людей! Он умеет всё. Когда пошли разговоры, сможет ли он догнать Гретцки… Кажется, это было так давно! А потом внезапно это происходит! И он уже обошёл Горди Хоу. Невероятное достижение, и он уже близок к тому, чтобы выйти на первое место в истории. Так быстро летит время, а он по-прежнему делает своё дело, забивает голы», — отметил Бекстрём.

«Некоторые хоккеисты любят забивать, всегда голодны до голов и не устают от них, хотят забивать ещё и ещё. Смотришь, что он творит каждый день, и это кажется невозможным. Просто — как? Он влияет на игру, когда начинает хитовать. Он большой и сильный, и в то же время здорово катается. Обычно такие игроки только хитуют, ведут жёсткую игру, а он умеет всё. Не понимаю, как он это делает? Никто этого не понимает», — сказал Евгений Кузнецов.

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Александр Овечкин с семьёй, Марком Хоу, владельцем «Вашингтона» и вице-комиссаром НХЛ Фото: Соцсети «Вашингтон Кэпиталз»

В предматчевой церемонии участвовала вся семья — мама Татьяна, жена Анастасия с сыновьями Серёжей и Ильёй, брат Михаил, а также сын Горди Хоу Марк, вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

Ови засыпали подарками – хрусталь с гравировкой, советскую клюшку с Суперсерии-1974 и шайбу, которой Горди Хоу забил в той серии первый гол, уникальный трофей в виде клюшки и числа «800», сделанный из стали и бронзы. Партнёры по команде вручили изготовленную на заказ цепочку с кулоном и гравировкой, а Марк Хоу – картину.

Перед этим на кубе показали видеопосвящение будущему лучшему снайперу всех времён, которое заканчивалось словами Ови, сказанными в 2017 году: «Не думаю, что кто-то побьёт этот рекорд. Это невозможно».

За эти шесть лет многое изменилось. Ови забил ещё 261 гол, перескочил через отметки 600, 700, и в этом сезоне взял предпоследнюю веху в 800 голов. И сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что невозможное возможно, и сам Уэйн Гретцки готовится сопровождать «столичных», когда придёт время передавать звание величайшего снайпера всех времён.

Закадровый голос Никласа Бекстрёма сказал: «Теперь осталось только совершить невозможное».

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Матч с «Коламбусом» выбрали для церемонии не просто так. Именно против этой команды Ови дебютировал в НХЛ и тогда же положил начало своей гонке, оформив дубль. О которой тогда, 17 лет назад, даже и не думал, а просто радовался, что осуществилась его мечта – играть в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А сегодня, cпустя 1339 матчей и забив ещё 818 голов, он обошёл Уэйна Гретцки и установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 40 голами (13).

До главного рекорда – 74 гола. Ови-счётчик не перестаёт крутиться.