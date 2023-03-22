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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» повторил феноменальный сейв клюшкой, видео

«Кто-нибудь вызовет ФБР?» Российский вратарь одним движением клюшки украл у соперника гол
Егор Бульчук
Илья Сорокин совершил феноменальный сейв
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Илья Сорокин скопировал свой потрясающий сейв из февраля.

Кажется, у Ильи Сорокина есть производственная норма по количеству эффектных спасений. Иначе объяснить его действия невозможно. В матче регулярного чемпионата НХЛ голкипер «Айлендерс» повторил фантастической сейв клюшкой.

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«Торонто» двигало сюжет к неминуемому голу. «Мэйпл Лифс» прочно заперли соперников в зоне и частично провели смену. В результате динамичной атаки Эрик Густафссон получил шайбу перед распахнутыми настежь воротами и, возможно, уже придумал, как отметит их взятие. Но желания и намерения шведа вдребезги разбила клюшка Сорокина. 30-й номер «островитян» припал на правое колено и максимально вытянул правую руку.

ВИДЕО

Реакция соцсетей получилась такой же яркой и стремительной, как и сам сейв.

«Кто-нибудь вызовет ФБР? Он же обокрал Густафссона», — написал пользователь Omar.

«Илья Сорокин – машина по созданию хайлайтов», — констатировал один из фан-аккаунтов «Айлендерс».

«У меня заканчиваются слова, чтобы описать Сорокина», — отметил болельщик Уилл Чиаруччи.

«Этот сейв разбудил нас и, я думаю, переломил ситуацию. Мы в нём нуждались», — признал форвард нью-йоркцев Андерс Ли.

Не согласиться с опытнейшим Ли невозможно. Спасение Сорокина помогло «Айлендерс» относительно безболезненно выйти из-под стартового натиска «кленовых листьев». А во втором периоде соперники поменялись ролями – благодаря трём безответным голам игра перешла под полный контроль «островитян».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2023, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Лафферти (Лильегрен, Макманн) – 11:01 (5x5)   1:1 Паризе (Мейфилд, Пажо) – 20:28 (4x4)   2:1 Фэшинг – 33:50 (5x5)   3:1 Клаттербак (Пулок) – 37:26 (5x5)   3:2 Марнер (Мэттьюс, Холл) – 43:29 (5x5)   4:2 Клаттербак – 44:13 (5x5)   5:2 Хольмстрём (Ли) – 50:00 (5x5)   6:2 Добсон (Пажо) – 53:56 (en)   7:2 Ли (Добсон, Клаттербак) – 56:46 (5x5)

В дебюте третьего отрезка команды обменялись результативными уколами, но концовка осталась за «Нью-Йорк Айлендерс». Партнёры Сорокина нанесли ещё три точных броска и отправили соперников домой с унизительным разгромом.

Россиянина с 25 сейвами признали второй звездой матча, однако его главной наградой по итогам 60 игровых минут остался суперсейв. Примечательно, что ровно месяц назад, 21 февраля, Сорокин аналогичным образом разочаровал Криса Летанга. Защитник «Питтсбурга» тоже бросал по пустым воротам – и тоже оказался обманутым вратарём.

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На номинацию «Лучший сейв года» Сорокин выдвинул двух кандидатов-близнецов. И совершенно неясно, по каким параметрам выбирать самый сумасшедший из них.

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