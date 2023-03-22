Полный хаос. Весь расклад по тренерам в клубах КХЛ на следующий сезон

Восемь команд Континентальной хоккейной лиги продолжают борьбу за Кубок Гагарина, а в это время уже отправившиеся в отпуск клубы ведут активную работу над формированием тренерских штабов на следующий сезон. Сложившаяся ситуация с главными тренерами в лиге является одной из самых непредсказуемых за всю историю существования КХЛ.

На конец марта в своём ближайшем будущем могут быть уверены только несколько специалистов, тогда как практически два десятка тренеров продолжают оставаться в подвешенном состоянии. А ведь есть ещё свободные специалисты, которые рассчитывают вернуться к работе и занять вакантные места. К таковым, например, относится Дмитрий Квартальнов, пропустивший этот сезон КХЛ.

Клубы, которые точно определились с тренерами

Первыми клубами, из числа завершивших своё выступление в нынешнем сезоне КХЛ и уже железно определившихся с фигурами главных тренеров, стали «Спартак» и «Автомобилист». Московский клуб после непопадания в плей-офф моментально попрощался с завершавшим чемпионат в статусе исполняющего обязанности главного тренера Алексеем Заварухиным. Управлять командой в новом сезоне будет Алексей Жамнов, пока ещё сохраняющий работу и в сборной России.

Упорные слухи о готовящемся назначении Жамнова на пост главного тренера красно-белых ходили на протяжении последних нескольких лет, но долгое время Алексей Юрьевич отказывался от подобного назначения. Однако теперь эти слухи воплотились в реальность. Говорят, что на изменение позиции Жамнова повлияла убедительная просьба от главного человека в столичном клубе – Геннадия Тимченко.

В свою очередь, руководство «Автомобилиста» на итоговой пресс-конференции объявило о решении продлить контракт с действующим главным тренером команды Николаем Заварухиным. Екатеринбуржцы завершили регулярный чемпионат КХЛ на четвёртом месте в Восточной конференции, после чего в упорной борьбе в первом раунде в семиматчевой серии проиграли «Магнитке». Исход всего противостояния решился в, овертайме седьмого матча, когда сначала защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский угодил в каркас ворот, а в ответной атаке Николай Голдобин пробил Игоря Бобкова.

Николай Заварухин Фото: РИА Новости

«К сожалению, задача, которая ставилась перед командой в начале этого сезона, не выполнена. Оценка не может быть хорошей по сезону, но это если мыслить в чёрно-белой парадигме. Поражение поражению рознь, в данном случае мы меряем успех или неуспех сезона, в котором сыграно 75 официальных матчей, расстоянием, оказавшимся равным ширине перекладины, в которую шайба попала после броска Василевского в овертайме седьмой игры», – заявил директор «Автомобилиста» Максим Рябков. В уральском клубе трезво оценили выступление в сезоне, не стали посыпать голову пеплом и продлили контракт с Заварухиным ещё на два сезона.

Максимально близок к попаданию в этот список главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. После довольно сенсационного поражения в первом раунде плей-офф от «Адмирала» пошли активные слухи о возможной отставке Козлова, но тренера очень оперативно поддержал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. 59-летний политический деятель провёл встречу с командой по итогам сезона, выдал Козлову полный кредит доверия и заявил, что его тренерский штаб продолжит работу с уфимцами и в новом чемпионате. Но официально о продлении контракта пока ещё не сообщалось. Впрочем, после такого заявления Хабирова, понятно, что это уже не более чем формальности.

Тренеры, чьим позициям ничего не угрожает

К такой категории специалистов относятся главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов и рулевой «Нефтехимика» Олег Леонтьев. Оба наставника находятся на действующих контрактах и уже успели заявить, что никуда из своих команд не собираются.

62-летний Ларионов ещё в ходе регулярного чемпионата открестился от интереса со стороны других клубов лиги, сказав, что точно будет продолжать работу в Нижнем Новгороде и в следующем сезоне. О желании «Торпедо» оставить Ларионова в клубе и говорить лишний раз не приходится.

Игорь Ларионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

52-летний Леонтьев подобным заявлением отметился после вылета «Нефтехимика» из плей-офф КХЛ. Его команда в первом раунде Кубка Гагарина оставила максимально приятное впечатление в серии с «Ак Барсом» (2-4). Нижнекамцы прыгнули выше головы, с таким составом они выжали из себя весь максимум. И за это нужно сказать спасибо именно тренерскому штабу.

«Локомотив» только в декабре 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с Игорем Никитиным, и даже возможное поражение в серии с ЦСКА не должно повлиять на судьбу одного из лучших тренеров в истории КХЛ. Руководство ярославского клуба в прошлом было известно своими экстравагантными решениями, но уволить Никитина через полгода после заключения нового контракта будет слишком даже для Юрия Яковлева.

Тренеры известны, но могут возникнуть непредвиденные нюансы

Два армейских клуба – СКА и ЦСКА – официально не публиковали сроки контрактов своих главных тренеров. Сейчас эти команды успешным образом выступают в плей-офф КХЛ, но для обеих организаций итоговым успехом может стать только решение задачи по завоеванию Кубка Гагарина.

В случае ЦСКА всего несколько лет назад мы уже видели, как Игорь Никитин поплатился своим местом в клубе после поражения в финальной серии. Позиции Сергея Фёдорова в клубе со стороны выглядят более прочными, но кто знает, что произойдёт, если московские армейцы не сохранят чемпионское звание.

Что касается СКА, то здесь Роман Ротенберг одновременно занимает слишком много должностей, и кажется, только он сам может дать ответ на вопрос, когда ему всё это надоест. Анализировать здесь особо нечего. Можно лишь предполагать, что от работы тренером Ротенберг даже близко не устал, а значит, его позициям в СКА ничего не угрожает.

Тренеры на контрактах, но они им ничего не гарантируют

Два года назад Анвар Гатиятулин продлил контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/2024. Теперь специалист защищён этим соглашением и даже после провального выступления в текущем сезоне с высокой степенью вероятности должен сохранить работу в Челябинске. При этом известно, что в «Тракторе» всё-таки посматривают в сторону других тренеров, один из которых ещё выступает со своим клубом в плей-офф КХЛ.

Действующий контракт на следующий сезон есть и у Андрея Скабелки в «Барысе», но в его случае почти всё наверняка будет зависеть от выступления сборной Казахстана на чемпионате мира 2023 года. Если казахстанская национальная команда под руководством Скабелки провалится на предстоящем мировом первенстве и потеряет место в элите, то второго подряд провала (первый был в сезоне КХЛ с «Барысом») белорусскому тренеру могут и не простить.

Андрей Скабелка Фото: РИА Новости

Ситуация близка к разрешению, но есть вопросы

Позавчера, 20 марта, очень интересную пресс-конференцию провело руководство московского «Динамо». Президент клуба Виктор Воронин официально признал и без того известную информацию, что тренерский штаб Алексея Кудашова в полном объёме выполнил поставленную перед ним задачу на этот сезон КХЛ. Вот только контракт с Кудашовым до сих пор не продлён, и не факт, что будет продлён.

Подводные течения вокруг тренера, которые активно инициирует советник президента «Динамо» Андрей Сафронов, по-прежнему никуда не делись. И до 30 марта, когда совет директоров должен утвердить новый контракт Кудашова, ещё много чего может произойти. Андрей Николаевич сдаваться не привык и в ближайшие 10 дней попытается приложить все возможные усилия, чтобы сорвать абсолютно логичное для «Динамо» сохранение Кудашова.

Смена тренера

По информации «Чемпионата», смена главного тренера в ближайшее время произойдёт в Новосибирске. Главным тренером «Сибири» в новом сезоне станет Сергей Кривокрасов. На данный момент он является ассистентом главного тренера. Андрей Мартемьянов покинет клуб.

Напомним, на пресс-конференции по итогам сезона Мартемьянов оценил результат как неудовлетворительный. Новосибирский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина по итогам пяти игр серии с омским «Авангардом».

Полный туман

Во всех остальных командах лиги на данный момент полная неопределённость с будущим, которая обусловлена тем, что многие клубы ещё не закончили нынешний сезон. Например, «Авангард» Михаила Кравеца отлично играет в плей-офф и на данный момент ведёт 3-0 в полуфинале Востока с «Магниткой». Но довольствуется ли простым выходом в финал Востока босс «ястребов» Александр Крылов или сохранить работу в омском клубе Кравецу поможет только решение более весомой задачи? Ответ на этот вопрос находится в голове исключительно Крылова.

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По многочисленной информации, «Магнитка» в случае уже практически неминуемого поражения от «Авангарда» наверняка расстанется с Ильёй Воробьёвым, что приведёт к ещё более неоднозначной ситуации на тренерском рынке в КХЛ. Можно не сомневаться, что Воробьёв в таком случае не останется без предложений о работе, а вот самой «Магнитке» надо будет искать нового тренера.

Ничего не понятно ещё и в «Ак Барсе», где исключительно сам Зинэтула Билялетдинов будет принимать решение о своём будущем в казанском клубе. Захочет ли невероятно опытный тренер оставаться в профессии ещё на один сезон или уже окончательно уйдёт на покой? Решать только ему. Если решение будет положительным, то «Ак Барс» 100% продлит контракт со своей иконой, а если нет – то снова поиск тренера.

Зинэтула Билялетдинов Фото: РИА Новости

Андрей Разин уже успел объявить о решении покинуть «Северсталь» после пяти лет работы в клубе. Российский тренер публично заявил, что хочет перейти на новый уровень и принять более серьёзный вызов в своей карьере. В прессу просачивалась информация, что наставник может возглавить минское «Динамо», но в стане самогó белорусского клуба пока что упирают на действующий контракт Крэйга Вудкрофта. Только этот самый действующий контракт, как и у многих тренеров лиги, истекает уже через месяц.

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Очень интересная и непонятная ситуация складывается в «Витязе», где Вячеслав Буцаев просто роскошным образом отработал в этом сезоне КХЛ. Под руководством 52-летнего тренера подмосковный клуб выдал лучший в своей истории регулярный чемпионат, завершив его на шестом месте в Западной конференции, после чего ещё и одержал первую для себя победу в плей-офф КХЛ. Но новый контракт тренеру до сих пор не предложен, и далеко не факт, что Буцаев сохранит работу в подмосковном клубе. Даже интересно, чем могут быть недовольны в руководстве «Витязя».

Спорная ситуация и в двух дальневосточных командах лиги. Вадим Епанчинцев не имеет контракта с «Амуром» на следующий сезон, а Леонид Тамбиев не продлевал соглашение с «Адмиралом». Приморский клуб сначала сам довольно сильно затянул переговоры со своим наставником, а теперь уже сам Тамбиев нарасхват и не испытывает недостатка в предложениях. Туманна ситуация с тренерами также в «Куньлуне» и ХК «Сочи». Межсезонье для тренеров будет очень активным.