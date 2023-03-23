Малыш Сид – гигант хоккея! Великий канадец забросил историческую для НХЛ шайбу

Кросби демонстрирует редкое спортивное долголетие. На закате карьеры он эффективен так же, как в юности.

В НХЛ задействованы не только лучшие хоккеисты планеты, но и самые внимательные спортивные статистики. Отвечающие за математическую фактуру люди тщательно фиксируют любые цифры и подсвечивают самые важные среди них – так мы получаем возможность точнее оценивать игроков и их место в истории.

Многие рекорды могут показаться слишком малозначительными, и новое достижение Сидни Кросби, на первый взгляд, выглядит именно таким. Капитан «Питтсбурга» стал первым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забросить как минимум 30 шайб в возрасте 18 лет и в возрасте старше 35 лет.

Но если вдуматься, масштаб успеха поразит любого. Во-первых, доведение шайбы до сетки никогда не было профильной работой канадского центрфорварда. В биографии Кросби только один сезон с полтинником голов, ещё раз он превосходил планку в 40 шайб.

Во-вторых, Сид мог закончить карьеру гораздо раньше. Рафаэль Надаль от хоккея, он вместе с титулами коллекционировал травмы. 12 лет назад Кросби получил первое сотрясение мозга. Восстановление получилось долгим и мучительным. «В какие-то дни я спрашивал себя: «Смогу ли снова играть? Что буду делать, если больше не смогу?» – вспоминал 87-й номер «Пингвинз».

Последствия этой травмы откликались и в будущем Сидни: в сезоне-2015/2016 пугающие симптомы дважды возвращались к Кросби после неприятных столкновений с соперниками. Из-за головных болей он пропустил 109 матчей, а в общей сложности из-за повреждений не сыграл почти 250 раз – иными словами, три полноценные регулярки.

Согласитесь, на фоне этих обстоятельств достижение Кросби обретает более благородную огранку.

Новость по теме Кросби вышел на четвёртое место в НХЛ по сезонам с 30+ голами за один клуб

Свой 30-й гол в нынешнем сезоне Сид оформил в матче с «Колорадо». На 22-й минуте матча нападающий взял инициативу на себя: обманул защитника при игре один в один; вышел на оперативный простор, пока тот разворачивался; и нанёс кинжальный выстрел с неудобной руки. Российско-болгарский вратарь Александр Георгиев слишком рано опустился на щитки и справиться с угрозой не смог.

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Вскоре Джейк Гюнцель с передачи Евгения Малкина увеличил преимущество «Питтсбурга». Таким образом, россиянин в седьмой раз в карьере достиг отметки в 50 ассистов за сезон. И среди соотечественников равных Малкину по этому показателю нет.

Впоследствии «Колорадо» всё же вернулся в игру и забросил по голу за период. На обе шайбы у «Пингвинз» отвечал Джефф Картер – он оформил дубль. Впрочем, в статусе главного героя встречи в раздевалку отправился Кросби.

«Это невероятно, как ты продолжаешь забивать голы. И я знаю, что ты припас ещё очень много. Продолжай в том же духе!» – обратился канадец к Александру Овечкину, когда тот вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

И это готовый шаблон, с которым могут обращаться к самому Сиду.