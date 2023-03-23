Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби установил уникальное достижение в истории НХЛ

Малыш Сид – гигант хоккея! Великий канадец забросил историческую для НХЛ шайбу
Егор Бульчук
Сидни Кросби установил уникальное достижение
Комментарии
Кросби демонстрирует редкое спортивное долголетие. На закате карьеры он эффективен так же, как в юности.

В НХЛ задействованы не только лучшие хоккеисты планеты, но и самые внимательные спортивные статистики. Отвечающие за математическую фактуру люди тщательно фиксируют любые цифры и подсвечивают самые важные среди них – так мы получаем возможность точнее оценивать игроков и их место в истории.

Многие рекорды могут показаться слишком малозначительными, и новое достижение Сидни Кросби, на первый взгляд, выглядит именно таким. Капитан «Питтсбурга» стал первым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забросить как минимум 30 шайб в возрасте 18 лет и в возрасте старше 35 лет.

Кросби оформил грандиозное достижение в НХЛ! Теперь он в шаге от великого рекорда Гретцки Кросби оформил грандиозное достижение в НХЛ! Теперь он в шаге от великого рекорда Гретцки

Но если вдуматься, масштаб успеха поразит любого. Во-первых, доведение шайбы до сетки никогда не было профильной работой канадского центрфорварда. В биографии Кросби только один сезон с полтинником голов, ещё раз он превосходил планку в 40 шайб.

Во-вторых, Сид мог закончить карьеру гораздо раньше. Рафаэль Надаль от хоккея, он вместе с титулами коллекционировал травмы. 12 лет назад Кросби получил первое сотрясение мозга. Восстановление получилось долгим и мучительным. «В какие-то дни я спрашивал себя: «Смогу ли снова играть? Что буду делать, если больше не смогу?» – вспоминал 87-й номер «Пингвинз».

Последствия этой травмы откликались и в будущем Сидни: в сезоне-2015/2016 пугающие симптомы дважды возвращались к Кросби после неприятных столкновений с соперниками. Из-за головных болей он пропустил 109 матчей, а в общей сложности из-за повреждений не сыграл почти 250 раз – иными словами, три полноценные регулярки.

Согласитесь, на фоне этих обстоятельств достижение Кросби обретает более благородную огранку.

Новость по теме
Кросби вышел на четвёртое место в НХЛ по сезонам с 30+ голами за один клуб

Свой 30-й гол в нынешнем сезоне Сид оформил в матче с «Колорадо». На 22-й минуте матча нападающий взял инициативу на себя: обманул защитника при игре один в один; вышел на оперативный простор, пока тот разворачивался; и нанёс кинжальный выстрел с неудобной руки. Российско-болгарский вратарь Александр Георгиев слишком рано опустился на щитки и справиться с угрозой не смог.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре Джейк Гюнцель с передачи Евгения Малкина увеличил преимущество «Питтсбурга». Таким образом, россиянин в седьмой раз в карьере достиг отметки в 50 ассистов за сезон. И среди соотечественников равных Малкину по этому показателю нет.

Впоследствии «Колорадо» всё же вернулся в игру и забросил по голу за период. На обе шайбы у «Пингвинз» отвечал Джефф Картер – он оформил дубль. Впрочем, в статусе главного героя встречи в раздевалку отправился Кросби.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Гюнцель, Жозеф) – 21:11 (5x5)   0:2 Гюнцель (Малкин) – 24:06 (5x3)   1:2 Комфер (Ничушкин) – 31:35 (5x5)   1:3 Картер (Раст, Цукер) – 34:12 (5x4)   2:3 Тэйвз (Комфер, Маккиннон) – 50:28 (5x4)   2:4 Картер (Дюмулен, Руведел) – 52:51 (5x5)   2:5 Раст – 59:41 (en)

«Это невероятно, как ты продолжаешь забивать голы. И я знаю, что ты припас ещё очень много. Продолжай в том же духе!» – обратился канадец к Александру Овечкину, когда тот вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

И это готовый шаблон, с которым могут обращаться к самому Сиду.

«Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина «Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023