«Торпедо» — разрушитель мифов КХЛ. Оказывается, результата можно добиваться красиво

Наверное, ни одна команда, которая проигрывала серию 0-4, не получала столько хвалебных слов, сколько это «Торпедо». Нижегородские трибуны вчера не пустели даже после окончания рукопожатий, а когда команда выстроилась в круге вбрасывания, Игорь Ларионов даже обратился к трибунам, словно шоумен.

Конечно, игра «Торпедо» в этом году — антитеза словам Игоря Никитина о том, что хоккей — это не шоу-бизнес. Предпочтение эстетики эффективности, длиннейшие пресс-конференции — это мы уже знали и видели, но пресс-служба клуба тоже постаралась, показав во время сезона матчи с ракурса судей, генменеджера, талисмана и даже статбригады. «Торпедо» в этом году создало эффект реалити-шоу с полной погружённостью: только в этом реалити не бухают на камеру, а играют, причём очень красиво.

И главная заслуга штаба Ларионова и спортивного блока клуба даже не в том, что они всё это делали, а в том, что они со всем этим показали результат. Некоторые коллеги справедливо отмечают: что, разве Игорь Николаевич первым в КХЛ придумал играть от атаки и молодыми? Есть та же «Северсталь», успехи которой немного подзабылись на фоне прогресса парней Ларионова. Есть «Нефтехимик», который играет не от паса, а от броска, но его матчи тоже не заставляют скучать.

Даже если бы «Торпедо» вылетело от «Динамо», никуда бы не делся их первый с сезона-2011/2012 проход в топ-4 конференции (а тогда бюджет и амбиции у клуба были совершенно другими), а проход москвичей подарил Нижнему лишь третий за всю историю участия в КХЛ второй раунд. Именно это делает нынешнее «Торпедо» уникальным — и отличает даже от полюбившегося многим «Торпедо» Немировски, которое стабильно уходило в спад со второй половины сезона и ни разу не финишировало выше седьмого места в конференции.

Тайм-аут «Торпедо Фото: РИА Новости

Многих удивило нежелание Ларионова менять игру, когда счёт был 3:1 при 0-3 в серии. Даже после такого поражения тренер говорил: «У нас вся игра заточена на то, чтобы искать счастье у ворот соперника. Мы старались донести до ребят, что эта игра не отличается от другой игры. Такие моменты, когда мы говорим сыграть попроще, у нас ведь молодая защита, которая не знает, что такое простота».

Коллега Лукин уже написал, что стать образцом подражания скорее достоин «Адмирал», а не «Торпедо». Однако на самом деле история двух этих клубов напоминает грубый еврейский анекдот: «Без разницы, проведёшь ли ты первую брачную ночь в сорочке или голая, тебя всё равно…» Ну вы поняли, что дальше.

Если твой бюджет зарплат чуть выше пола, то твои перспективы, кхм, мрачноваты. На данный момент «Адмирал» имеет все шансы закончить сезон уже завтра, выиграв на одну игру больше, чем «Торпедо». При этом нижегородцы весь сезон веселились, да ещё и набрали на 15 очков в регулярке больше. Это не значит, что уже «Адмирал» не достоин подражания — и те, и те показали разные способы достижения результата, но если тебя всё равно вынесут гранды с бюджетом троекратно бóльшим, то лучше сделать это красиво.

В целом большая заслуга Ларионова и его штаба в том, что необстрелянных защитников клуба стали переигрывать только во втором раунде, а не где-нибудь в октябре. Конечно, в идеальном мире, я уверен, Богдану Конюшкову и Максиму Федотову, которые показали классный прогресс в этом сезоне, помогал бы если не Роб Хэмилтон, которого у Нижнего увели из-под носа, то другие защитники-легионеры. Нынешние селекционеры «Торпедо» уже привозили в КХЛ Криса Уайдмана, который перезагрузил тут карьеру, а ещё откопали совсем безвестного Теодора Леннстрёма: эти ребята — тоже не эталон игры в своей зоне, но у них всё-таки тонна опыта.

Серия СКА — «Торпедо» Фото: Пëтр Ковалев/ТАСС

Но вопросы к Ларионову по плей-офф есть. Как так получилось, что он не захотел видеть в составе Зията Пайгина, который сейчас бодро наваливает за «Авангард»? Почему один из самых опытных защитников клуба Михаил Орлов три матча со СКА провёл седьмым защитником с крохами айстайма? Конечно, тот же Даниил Бокун сильно провёл серию с «Динамо», но СКА его начал «раздевать» чуть ли не с первого матча. Всё-таки догматизм 62-летнего дебютанта КХЛ, кажется, в решающий момент сказывается.

В целом этот плей-офф для «Торпедо» напоминает какой-то идиотский сейв из Football Manager: многие верят, что есть «скрипты», которые мешают чересчур разогнавшейся команде реализовывать свои моменты. Вот «Торпедо» в этой серии как раз это и показало, когда три матча создавало вернейшие моменты, которые не могло реализовать, в равных составах напрягая СКА побольше минского «Динамо», две игры всё-таки вытащившее.

Не сказать же, что Ларионов виноват в том, что Сергей Гончарук несколько раз не попадал в ворота из выгоднейших ситуаций. Именно нынешний торпедовский хоккей помогал нижегородцам создавать опаснейшие моменты, которые часто ставили габаритную защиту СКА в тупик. Однако помешало банальное отсутствие опыта у этого состава. Потолок помог торпедовцам играть на равных, но недостаток кубковых матчей никакой потолок пока что компенсировать не может.

Сам Ларионов рассуждал об этом на пресс-конференции, как будто это тренер команды НХЛ, говоря, что его игрока научатся этому позже. Для условного «Колорадо» Маккиннона кубковый путь действительно был поступательным. Тот же Джаред Беднар совершенствовал свой стиль, при этом не отказываясь от него, а менеджмент помогал лидерам и тренеру, доводя глубину команды до совершенства. Но у нас многие клубы работают в условиях, когда каждый сезон для их костяка может оказаться последним, и из этого состава надо выжимать максимум здесь и сейчас любой ценой.

Николай Коваленко и Алексей Кручинин Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Если бы это была НХЛ, то «Торпедо» сейчас спокойно бы подписало своих лидеров на пятилетние контракты и вело бы поступательную работу по поиску ветеранов для усиления. Но в нашей лиге молодых всегда готовы выдернуть если не гранды, то команды НХЛ. Увы, никакой потолок не может сделать так, чтобы 90% команд лиги имели возможность тратить максимум средств (как в НХЛ). Повторю мысль, которую уже писал ранее: даже для moneyball нужны money — и спонсоры команды должны обратить на неё больше внимания, чтобы она сделала следующий шаг в своём развитии.