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Результаты матчей плей-офф 23 марта, сетка плей-офф Кубка Гагарина, «Авангард» в финале Востока, расписание плей-офф

Жуткая травма капитана «Авангарда» и циничная победа ЦСКА. Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня плей-офф КХЛ за 23 марта
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«Ястребы» снова вышли в финал Восточной конференции, «Локомотив» в шаге от вылета из Кубка Гагарина.

23 марта в плей-офф КХЛ были сыграны два матча второго раунда Кубка Гагарина. По итогам одного из них определился первый финалист Восточной конференции.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
23 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Толчинский (Грицюк, Бродхёрст) – 00:48 (5x5)   1:1 Дронов (Лайпсик, Кёрран) – 10:46 (5x3)   1:2 Буше (Найт, Белов) – 28:28 (5x5)   1:3 Буше (Найт, Ткачёв) – 46:41 (5x5)   1:4 Бродхёрст (Сведберг, Демченко) – 57:56 (en)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» начал главный матч сезона обескураживающе – уже на 48-й секунде оборона хозяев упустила Сергея Толчинского, который с пятачка не оставил шансов Эдди Паскуале. Прийти в себя магнитогорцам помогли два подряд удаления в составе «ястребов», Григорий Дронов фирменным броском реализовал двойное большинство.

Затем уральцы завладели инициативой, взяли шайбу под контроль, но не извлекли из преимущества абсолютно никаких дивидендов, а на 29-й минуте и вовсе пропустили нокаутирующий выпад от связки Найт – Буше. Омские североамериканцы вдвоём играючи разобрались со всей пятёркой «Магнитки» в чужой зоне.

Этот трюк лидеры омичей провернули ещё раз уже в третьем периоде, когда «Металлург» довольно вяло пытался отыграться. 3:1 – и по такой игре всё стало понятно. Совершенно потухшая «Магнитка» уже не сопротивлялась, хотя Илья Воробьёв и заменил голкипера шестым полевым за пару минут до сирены. Привело это лишь к голу в пустые ворота от Бродхёрста.

4-1 – «Авангард» сенсационно закрыл серию полуфинала Востока в четырёх матчах, отправив разобранную «Магнитку» отдыхать и думать о будущем. Радость омичей омрачила только травма Дамира Шарипзянова на последних минутах матча: в игровом эпизоде капитан «Авангарда» очень сильно порезал руку о конёк соперника и прямо со льда отправился в больницу. Выглядело всё это жутковато. Правда, вскоре после игры Шарипзянов обратился к болельщикам и заявил, что с ним всё в порядке, однако пока его участие в следующем раунде остаётся под вопросом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
23 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Сергеев) – 06:48 (5x5)   1:1 Елесин (Иванов, Никулин) – 35:15 (5x5)   1:2 Карнаухов (Светлаков) – 41:53 (5x5)   1:3 Каменев (Плотников, Окулов) – 59:57 (en)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» в день рождения главного тренера Игоря Никитина пробовал сравнять счёт в серии с ЦСКА, однако второй ярославский матч сложился для железнодорожников совсем не так бодро и весело, как первый.

Максим Мамин открыл счёт для армейцев уже на седьмой минуте, вчистую выиграв пятачок у обороны «Локомотива». Ближе к концу второго периода Александр Елесин уравнял цифры, снова разрядив свою могучую пушку от синей линии и взяв в сообщники рикошет, но в самом начале третьего отрезка разящая и изящная контратака ЦСКА завершилась голом Павла Карнаухова.

Подсушить результат для армейцев оказалось делом техники, а точку в матче броском в пустые ворота поставил Каменев. ЦСКА одержал ещё одну циничную победу в этой серии, за весь матч нанеся лишь 14 бросков в створ. У ярославцев таких попыток набежало 25, из них половина – в третьем периоде. В субботу это противостояние может закончиться в Москве, хотя понятно, что «Локомотив» будет сражаться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матч 24 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
24 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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