Жуткая травма капитана «Авангарда» и циничная победа ЦСКА. Итоги дня плей-офф КХЛ

23 марта в плей-офф КХЛ были сыграны два матча второго раунда Кубка Гагарина. По итогам одного из них определился первый финалист Восточной конференции.
«Металлург» начал главный матч сезона обескураживающе – уже на 48-й секунде оборона хозяев упустила Сергея Толчинского, который с пятачка не оставил шансов Эдди Паскуале. Прийти в себя магнитогорцам помогли два подряд удаления в составе «ястребов», Григорий Дронов фирменным броском реализовал двойное большинство.
Затем уральцы завладели инициативой, взяли шайбу под контроль, но не извлекли из преимущества абсолютно никаких дивидендов, а на 29-й минуте и вовсе пропустили нокаутирующий выпад от связки Найт – Буше. Омские североамериканцы вдвоём играючи разобрались со всей пятёркой «Магнитки» в чужой зоне.
Этот трюк лидеры омичей провернули ещё раз уже в третьем периоде, когда «Металлург» довольно вяло пытался отыграться. 3:1 – и по такой игре всё стало понятно. Совершенно потухшая «Магнитка» уже не сопротивлялась, хотя Илья Воробьёв и заменил голкипера шестым полевым за пару минут до сирены. Привело это лишь к голу в пустые ворота от Бродхёрста.
4-1 – «Авангард» сенсационно закрыл серию полуфинала Востока в четырёх матчах, отправив разобранную «Магнитку» отдыхать и думать о будущем. Радость омичей омрачила только травма Дамира Шарипзянова на последних минутах матча: в игровом эпизоде капитан «Авангарда» очень сильно порезал руку о конёк соперника и прямо со льда отправился в больницу. Выглядело всё это жутковато. Правда, вскоре после игры Шарипзянов обратился к болельщикам и заявил, что с ним всё в порядке, однако пока его участие в следующем раунде остаётся под вопросом.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Локомотив» в день рождения главного тренера Игоря Никитина пробовал сравнять счёт в серии с ЦСКА, однако второй ярославский матч сложился для железнодорожников совсем не так бодро и весело, как первый.
Максим Мамин открыл счёт для армейцев уже на седьмой минуте, вчистую выиграв пятачок у обороны «Локомотива». Ближе к концу второго периода Александр Елесин уравнял цифры, снова разрядив свою могучую пушку от синей линии и взяв в сообщники рикошет, но в самом начале третьего отрезка разящая и изящная контратака ЦСКА завершилась голом Павла Карнаухова.
Подсушить результат для армейцев оказалось делом техники, а точку в матче броском в пустые ворота поставил Каменев. ЦСКА одержал ещё одну циничную победу в этой серии, за весь матч нанеся лишь 14 бросков в створ. У ярославцев таких попыток набежало 25, из них половина – в третьем периоде. В субботу это противостояние может закончиться в Москве, хотя понятно, что «Локомотив» будет сражаться.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матч 24 марта
- 23 марта 2023
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