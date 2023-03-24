Русский дебютант НХЛ побил рекорд легенды! Это достижение Буре держалось больше 30 лет

Российский нападающий Андрей Кузьменко,, которому в этом году исполнилось 27, настолько волшебным образом дебютировал в НХЛ в составе «Ванкувера», что уже по истечении четырёх месяцев выступления за новую команду наработал на продление контракта с канадским клубом. В конце января «Кэнакс» подписали с россиянином двухлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в $ 5,5 млн.

Первые недели после подписания нового контракта выдались для Андрея довольно тяжёлыми. Как раз примерно в те же сроки в «Ванкувере» произошла смена главного тренера – и вместо Брюса Будро управление командой на себя принял Рик Токкет, известный своими более высокими требованиями к организации обороны, нежели прежний тренер «Ванкувера». Игровое время Кузьменко серьёзно снизилось, а сам Токкет отмечал, что с россиянином нужно поработать, чтобы он стал совершенным игроком.

«Это очень мастеровитый хоккеист. Он способен забивать. Мы рады, что такой игрок есть в нашем составе. Но с ним ещё нужно поработать, чтобы он стал совершенным игроком. Андрей может забивать. И мы рады этому», – говорил главный тренер «Кэнакс».

Но в очень скором времени Кузьменко сумел завоевать полное доверие со стороны нового тренера, и его игровое время начало постепенно возвращаться в прежнее русло, а вместе с восстановлением айс-тайма к россиянину вернулись и заброшенные шайбы. Ровно неделю назад – в гостевом матче с «Аризоной Койотс» (2:3) — российский нападающий забросил 34-ю шайбу в дебютном сезоне НХЛ, благодаря чему повторил клубный рекорд Павла Буре, который в дебютном сезоне-1991/1992 забросил 34 шайбы в составе канадской команды.

Спустя неделю – в сегодняшнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» — достижение Буре 31-летней давности пало окончательно. На девятой минуте первого периода уже при счёте 1:0 в пользу «Ванкувера» Кузьменко воспользовался передачами Элиаса Петтерссона и Энтони Бовиллье и вписал своё имя в историю «Кэнакс», забросив 35-ю шайбу в дебютном сезоне в НХЛ.

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Благодаря этому голу Кузьменко заодно вошёл в топ-20 снайперов нынешнего сезона НХЛ, догнав таких признанных мастеров лиги, как Мэттью Ткачук и Тимо Майер. Также Андрей стал всего третьим российским игроком в текущей регулярке, кому покорилась отметка в 35 шайб. Ранее её преодолели капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

«Акулы» ответили голом Томаша Гертла, но за секунду до конца стартовой трети Дакота Джошуа восстановил преимущество хозяев в две шайбы. В середине второго периода Кузьменко выступил уже в роли ассистента, приняв активное участие в голе Тайлера Майерса. Это очко стало для российского форварда 63-м в нынешнем сезоне НХЛ.

В третьем периоде заброшенную шайбу на свой счёт записал и Василий Подколзин, отличившийся впервые с 7 марта и прервавший семиматчевую безголевую серию. В дальнейшем никакой интриги в матче уже не было. Продолжающий закрепляться на дне турнирной таблицы НХЛ «Сан-Хосе» в результате доигрался до итогового разгрома – 2:7.

Это поражение стало для «акул» восьмым кряду, тогда как «Кэнакс» после возвращения в строй основного голкипера Тэтчера Демко обрели уверенность и одержали восьмую победу в последних 10 матчах. Но для борьбы за плей-офф это всё равно уже очень поздно. Слишком многое было потеряно на старте сезона, когда Демко получил тяжёлую травму, которая оставила «Кэнакс» без одного из самых важных игроков команды.