Убойная смесь таланта и опыта и умница Кравец. Как «Авангард» стал машиной в плей-офф КХЛ

«Если бы мне в октябре сказали, что я выведу «Авангард» в финал Востока, то не поверил бы», — честно признался вчера на послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Михаил Кравец. Его команда только что добила многострадальный «Металлург», уложившись в минимальное количество матчей. По ходу серии было много справедливых разговоров о том, что игры проходят на равных и «Магнитке» чуть-чуть не везёт, но последняя встреча не оставила никаких сомнений, кто сильнее в этой паре.

Сам по себе выход «Авангарда» в финал Востока не является какой-то сенсацией. Всё-таки «ястребы» — самая стабильная команда конференции последних лет, которая уже в третий раз за пять сезонов добирается до третьего раунда. Но в начале регулярки положение омичей было аховое.

Эксперимент с «лучшим учеником Боба Хартли» Дмитрием Рябыкиным во главе команды провалился, в очередной раз доказав гипотезу, что даже самому талантливому и перспективному молодому тренеру лучше в первый раз пускаться в самостоятельную работу с командами попроще. Знаковая для Омска фигура завалила старт сезона не только в плане результата, но и в плане атмосферы в раздевалке: коллектив просто перестал воспринимать Рябыкина как тренера, и каждое новое поражение усугубляло ситуацию, рождая новые локальные конфликты.

В высоких кабинетах тоже не было согласья в товарищах. Генменеджер Алексей Волков и так потерял доверие Александра Крылова после прошлого сезона, а тут ещё и Рябыкин был назначен главным омским боссом через голову Волкова. В такой ситуации генменеджер, в которого летело много критических стрел за провальный старт «Авангарда», не выдержал давления и взял скандальный самоотвод. Правда, случилось это уже в тот момент, когда Михаил Кравец выправил ситуацию с игрой команды и турнирным положением. И здесь нужно напомнить, что именно Волков выдвинул идею назначить Кравца преемником Рябыкина, так что Михаила Григорьевича можно считать прощальным подарком экс-генменеджера для омского клуба.

Интриги, конфликты, вынесенный сор из избы… Всё это не вязалось с той репутацией, которую «Авангард» кропотливо создавал в эпоху Крылова, зато живо напоминало флёр событий, происходивших с «ястребами» ранее, когда омский клуб лидировал в КХЛ не по спортивному результату или медийной составляющей, а по количеству скандалов и странных решений. А тут ещё и клуб вернулся в Омск – как тут было не прикрутить все беды с возвращением в якобы несчастливую локацию?

Однако в «Авангарде» смогли успокоить ситуацию, причём по всем фронтам. На место Волкова был назначен тишайший Рашид Хабибулин, советник Крылова, который априори не мог иметь с главой «ястребов» никаких разногласий. С коллективом же блестяще справился Кравец – один из кандидатов на титул «Тренер года» в КХЛ.

Михаил Кравец Фото: hawk.ru

В принципе, мы уже не раз писали, что именно сделал Михаил Григорьевич, чтобы вывести «Авангард» из кризиса. Он успокоил и сплотил подопечных, позволил высококлассному составу играть в тот хоккей, который ему близок, отказался грузить ребят какой-то сложной системой и не стал включать режим самодура. В результате после прихода Кравца к управлению команда по-хорошему расслабилась, раздевалка зазвенела, и на первых порах этого оказалось достаточно: с конца октября и до начала декабря «Авангард» лишь трижды проиграл в основное время за 19 матчей, а после паузы на Матч звёзд и Кубок Первого канала выдал ещё один мощный отрезок из семи побед подряд.

В игре «Авангарда» при Кравце не обнаруживалось какого-то ярко выраженного стиля, разве что можно отметить, что, отталкиваясь от состава, «ястребы» искали счастье в атаке. Омичи стали командой-эмоцией, которой где-то недоставало системности и структурности, при этом уровня исполнителей и коллективного характера сполна хватало, чтобы иметь отличный баланс побед и поражений. Да, зачастую «Авангард» не умел спокойно сыграть по счёту, регулярно имел огромные проблемы со вторыми периодами, где была дальняя лавка, вовсе не идеально срабатывала игровая дисциплина. Но сколько матчей «ястребы» вытащили на характере и мастерстве лидеров! Сколько побед добыли благодаря шикарному большинству, где опять же сказывался класс исполнителей! Эмоциональную команду нередко болтало в ходе матчей, но в большинстве случае она находила выход из тяжёлых ситуаций, перестраивалась. Прежде всего, психологически. И в этом и была большая заслуга Кравца, который, может, и не был великим тактиком и стратегом, зато показал себя тренером, тонко чувствующим коллектив и умеющим брать максимум от его совокупного таланта.

При всём этом было ощущение, что в плей-офф у «Авангарда» возникнут проблемы. Всё-таки кубковые матчи – прерогатива как раз системных, тренерских, терпеливых команд. Команд, которые умеют играть на результат. Весёлые и несколько анархичные «ястребы» с их проблемами с обороной, со спорной вратарской линейкой как будто не попадали в разряд кубковых монстров.

Однако те, кто так считал, не учли, что состав «Авангарда» обладает не только огромным талантом, но и колоссальным опытом игр в плей-офф. Причём победным опытом. Найт, Буше, Толчинский, Грицюк, Дедунов, Шарипзянов, Береглазов, Чистяков выигрывали Кубок Гагарина с Омском два года назад, Белов, Киселевич, Телегин, Малыхин, Дергачёв брали главный трофей КХЛ с другими командами, Жарков становился чемпионом России с ЦСКА.

В регулярке об этом коллективном опыте напоминало немногое, но со стартом Кубка Гагарина у лидеров (да и не только у лидеров) словно переключился тумблер. Илья Воробьёв ещё на предшествовавшей второму раунду открытой тренировке подметил, что «ястребы» уже в серии с «Сибирью» вернулись к «делам Хартли». Очевидно, тренер «Магнитки» имел в виду саму организацию игры омичей, появившуюся в их действиях рациональность, систему игры в обороне, предполагавшую колоссальное количество блокированных бросков и перехватов, рваный, но контролируемый темпоритм, повышенное внимание к голевым моментам и много других мелочей. Которые отличают, по сути, не только систему Хартли, но и в принципе модель игры успешной в кубковых битвах команды.

И в этом плей-офф «Авангард» являет совсем другой хоккей, нежели в регулярке. В плане организованности, трудовой дисциплины, структуры. При этом омичи сохраняют и доводят до совершенства «регулярочные» козыри: большинство, реализацию моментов, результативность главных звёзд в команде. В итоге сейчас мы видим настоящую машину, которая выиграла уже восемь подряд кубковых матчей и вряд ли собирается останавливаться.

Насколько велика в этом заслуга Кравца, который, в отличие от большинства своих игроков, только сейчас приобретает победный опыт в плей-офф КХЛ? Думаю, что принижать её точно не стоит. Омский коллектив работает как часы, выглядит управляемым и по-настоящему семейным, а всё это было бы невозможно, если бы главный тренер просто стоял на скамейке и ничего не делал. Да, Кравцу во многом повезло с этим вызовом в «Авангарде», ему достался отличный багаж, но этот багаж, как правильно подметил один из коллег, ещё нужно было донести. А Михаил Григорьевич успешно несёт его с октября, работая в непростых, незнакомых ему ранее условиях повышенного внимания и огромных ожиданий.

Михаил Кравец Фото: hawk.ru

Что ждёт «Авангард» дальше? Да всё что угодно. Рассуждать об этом бессмысленно, к тому же до сих пор неизвестен соперник «ястребов» по финалу конференции, и «Адмирал» сделает всё, чтобы эта неясность продлилась как можно дольше. Но факт в том, что омичи прошли второй раунд очень быстро, рационально, одним и тем же составом, а впереди у команды – куча времени на отдых, восстановление и подготовку к следующей стадии. Омичи добавляют по ходу этого плей-офф, сохраняют свежесть, и есть ощущение, что они ещё не приблизились к потолку своих возможностей в нынешнем сезоне.