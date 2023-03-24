Драма Худобина. Русский вратарь кошмарно ошибся, но помог переписать историю НХЛ

Дебют Антона Худобина в «Чикаго» получился максимально нелепым: опытный вратарь как будто слегка завис, когда вышел из ворот, и в результате Коннор Шири из «Вашингтона» перехватил пас русского голкипера и забил в пустые ворота. «Ястребы», которые весь сезон особо не стремятся к победам, проиграли «Вашингтону» 1:6.

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Худобин одновременно вляпался в историю и сделал историю. Не самый успешный матч позволил Добби стать 12-м русским вратарём в этом сезоне НХЛ — был побит прошлогодний же рекорд. В лиге осталась всё та же компания, что и в прошлом году. К ней добавился Ярослав Аскаров, который свой матч сыграл позже Худобина, большую часть сезона проведшего в АХЛ.

Русские вратари в этом сезоне НХЛ Клуб Игр % ОБ КН Андрей Василевский TBL 54 91,3% 2,7 Илья Сорокин NYI 53 92,5% 2,36 Александр Георгиев COL 52 91,9% 2,56 Игорь Шестёркин NYR 52 91,4% 2,55 Сергей Бобровский FLA 48 90,2% 3,02 Илья Самсонов TOR 36 91,4% 2,46 Пётр Кочетков CAR 22 90,9% 2,38 Семён Варламов NYI 21 91,0% 2,79 Даниил Тарасов CBJ 17 89,2% 3,91 Иван Просветов ARI 3 95,4% 1,67 Ярослав Аскаров NSH 1 88,6% 4,15 Антон Худобин CHI 1 78,6% 6

При этом русские вратари демонстрируют не только количество, но и высокое качество. В топ-25 сезона по проценту отражённых бросков — семеро наших. Если брать количество побед, то Александр Георгиев и Игорь Шестёркин делят второе место. Если взять продвинутую статистику, то Илья Сорокин — лучший в лиге по голам, отражённым сверх xG.

Именно Сорокин вполне мог бы быть ключевым претендентом на «Везину». Его 44,5 гола, отражённые сверх xG – третий результат НХЛ за те 15 лет, что начали подсчитывать статистику, при этом кузнецкому голкиперу для этого потребовалось меньше матчей, чем идущим впереди него Хенрику Лундквисту и Сергею Бобровскому. Для «Айлендерс» с бедовой защитой Илья значит больше, чем Линус Улльмарк в «Бостоне», который всей командой прёт как танк.

Два наших голкипера в этом году смогли перезагрузиться на новом месте. Александр Георгиев явно пересидел за спиной Игоря Шестёркина, и его статистика постепенно ухудшалась год за годом. В Денвере, однако, поверили, что русско-болгарский кипер перезапустит свою карьеру в чемпионском «Колорадо», и как минимум в регулярке эта ставка играет. За сезон у Александра был только один неудачный отрезок в конце календарного 2022-го, и тренер Джаред Беднар даже говорил, что «Колорадо» «избалован» хорошей игрой вратарей.

Александр Георгиев Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

Илья Самсонов не получил квалификационного предложения от «Вашингтона», стал свободным агентом, но в «Торонто» снова обрёл себя. Вратарь «Мэйпл Лифз» — чуть ли не самая неблагодарная работа в хоккее, но Илья своей игрой удовлетворил даже крайне требовательных местных болельщиков. Даже в те моменты, когда у Самсонова не было уровневых сменщиков, кипер не ломался. «В Канаде я влюбился в хоккей во второй раз. Я прихожу на тренировку с улыбкой, с ребятами болтаю и кайфую», — говорил вратарь.

Семён Варламов в этом году прочно стал вторым вратарём за спиной Ильи Сорокина, но этим летом он будет одним из самых интересных вариантов бэкапа, доступных на рынке. За Варламова говорят его огромный опыт, сильная игра в двух плей-оффных походах «Айлендерс» и то, что кипер долгое время не опускался ниже среднего по НХЛ уровня. Единственный минус — возможная травматичность, которая вроде бы перестала преследовать Варламова.

Уже вошедшие в категорию элитных вратарей Андрей Василевский и Игорь Шестёркин в этом году могут не поражать цифрами отражённых бросков или коэффициента надёжности, но стабильно держат свой уровень. Оба голкипера входят в десятку лучших лиги по шайбам, отражённым сверх xG: вратарь «Тампы» занимает шестое место, а его коллега из «Рейнджерс» — восьмое.

Андрей Василевский Фото: Adam Hunger/AP Photo/ТАСС

Сергей Бобровский из-за своего контракта остаётся одним из самых критикуемых вратарей в лиге, но последние полтора месяца он снова играет на том уровне, который позволил голкиперу выиграть две «Везины». Такая форма Боба стала важной причиной того, что «Флорида», которая весь сезон чередовала победы и поражения, выдала мощный спурт и заставляет напоминать о команде, которая в прошлом году была регулярочным доминатором.

Пётр Кочетков и Даниил Тарасов в своё время составляли вратарский дуэт нашей сборной на МЧМ-2019, а в этом году они стали полноценными голкиперами своих клубов. Хотя Кочеткова после мощного старта ссылали в АХЛ, это было скорее бумажным шагом, и в новом году Петру гарантировано место как минимум второго вратаря.

Статистика Тарасова зависит ещё и от контекста: «Коламбус» и так был печален в обороне, а по ходу сезона потерял многих своих лидеров. Тем не менее Даниил смотрится лучше первого номера клуба Элвиса Мерзликина, у которого чемпионат совсем печален.

Иван Просветов и Ярослав Аскаров провели слишком мало матчей в этом году, и будут ли они хотя бы бэкапами в новом году, непонятно. «Аризона» на русского вратаря пока рассчитывает, и его перспективы во многом будут зависеть от концовки сезона. В «Нэшвилле» сильный чемпионат провела вся вратарская бригада, но команда ушла в мини-перестройку, кроме того, у неё сменится генменеджер. Пока же есть ощущение, что Аскарову скорее дадут ещё один сезон в АХЛ.

Сложно говорить, каким будет наше представительство в новом сезоне. Скорее всего, уедет в КХЛ Антон Худобин. Скорее всего, получит шанс в «Сент-Луисе» Вадим Жеренко, который уже в дебютном сезоне в АХЛ идёт четвёртым в лиге по проценту сейвов. По остальным нашим молодым вратарям, пока играющим в КХЛ, сказать что-то пока сложнее: как говорят в Северной Америке, вратари — это вуду.