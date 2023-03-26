Малкин похоронил «Вашингтон»! Реакция россиянина на победный гол — нечто невероятное

Классика не стареет, даже если стареют люди, которые являются её авторами. И хотя звёзды «Питтсбурга» и «Вашингтона» приближаются к закату хоккейной карьеры, солидный по спортивным меркам возраст не мешает им вводить окружающих в состояние экстаза.

«Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена» на пятой авеню Питтсбурга звенела так, словно в город приехал финал Кубка Стэнли. Но это всего лишь играли «Вашингтон» и «Питтсбург». «Всего лишь»…

Зрительские эмоции легко оправдывались: очередной раунд одного из самых зажигательных противостояний в НХЛ последних лет превратился в остросюжетный блокбастер. На протяжении большей части «экранного» времени хозяева наносили сопернику один тяжёлый удар за другим. «Пингвины» забили по голу в первом периоде, во втором и на старте третьего. Голкипер «Питтсбурга» «зачехлил» Александра Овечкина при выходе один в ноль. И даже драка завершилась в пользу хоккеиста в домашней чёрной форме.

Удовлетворённый достигнутыми успехами стадион пришёл в состояние спокойствия, как вдруг наступил отрезок между 45-й и 57-й минутами. Поворот, на который в этот момент ушла игра, легко описать, но сложно объяснить. «Кэпиталз» забросили три шайбы подряд (одна из них, конечно, на счету Овечкина, и вы наверняка знаете, как именно он доставил её в ворота).

Редкие болельщики «Вашингтона» в Питтсбурге слегка смущённо приподнялись со своих мест — кажется, им было неловко за сорванный праздник. Похоже, что аналогичные чувства испытали и сами хоккеисты. В последние две минуты «Кэпиталз» устроили день открытых дверей в зоне обороны. Наибольшую заинтересованность в делах «Вашингтона» проявил Евгений Малкин. Сначала нападающий отправился посмотреть на чужой пятак — заодно произвёл оттуда опасное добивание.

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Не добившись успеха, россиянин откатился назад и феноменально встретил атаку «Вашингтона». В средней зоне Малкин буквально снял с крюка шайбу у Энтони Манты и отправился на новую экскурсию. Форвард не стал сближаться с вратарём и лишь слегка продвинулся вперёд — с этой позиции он увидел всё, что нужно. Дарси Кемпер выкатился за «краску» и оставил дальний угол вне зоны своей досягаемости. Туда-то Евгений и вложил шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

36-летний мужчина радовался как ребёнок. Для победного танца он использовал сразу несколько типичных ритуалов: присяд на одну ногу, интенсивное покачивание сжатыми в кулак руками и даже на секунду высунутый язык.

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Встреча имела важное стратегическое значение. И «Питтсбург», и «Вашингтон» утратили шансы пробиться в плей-офф через квоту от дивизиона. Всё, на что они могут рассчитывать сейчас, — это уайлд-кард. Но конкуренция необычайно высока — на два места претендуют шесть команд.

Перспективы «Кэпиталз» выглядят слишком туманными: у столичной команды 76 очков и всего восемь матчей на исправление ситуации — на один меньше, чем у большинства соперников. «Пингвинз» находят себя в более выгодном положении. Победа над «Вашингтоном» принесла им 82-й балл, с его помощью однополчане Малкина обосновались в зоне игр на вылет и оторвались от «Флориды» на три очка. Кроме того, у «пингвинов» одна игра в запасе перед «Айлендерс», который с 83 очками находится на одну позицию выше. Любопытно, что прямо сейчас «Питтсбург» — единственная команда из топ-16 лиги с отрицательной разницей забитых и пропущенных голов.