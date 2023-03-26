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«Каролина» — «Торонто» — 5:3, видео, голы, Пётр Кочетков сделал 41 сейв и вошёл в историю клуба

«Кочетков оставил нас в живых». Безумный матч русского вратаря в НХЛ вписал его в историю
Елена Кузнецова
«Каролина» — «Торонто» — 5:3, видео, голы
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Пётр стал вторым голкипером «Каролины», который добился победы, сделав не менее 40 сейвов.

«Каролина» — это про бесконечные атаки, доминирование и град бросков, но сегодня они едва унесли ноги от «Торонто» и одержали победу, причём в основное время, во многом благодаря блестящей игре Петра Кочеткова, который отразил 41 бросок.

Кочетков в этом году – настоящая палочка-выручалочка для «Каролины». Как только ломается Фредерик Андерсен, как было в ноябре, или Антти Раанта, как сейчас, Кочеткова в экстренном порядке вызывают из АХЛ, и он не подводит.

Зимой Кочетков был признан лучшим новичком декабря, выиграв семь из восьми матчей. Весенний отрезок в основе он начал с «сухаря» в матче с «Филадельфией», а сегодня взял реванш у «Торонто», с которым не самым удачным образом сыграл на прошлой неделе.

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«Лифс» схватили два удаления за первые полторы минуты игры, и «Каролина» взяла быка за рога, реализовав большинство «пять на три», а позже Джордан Стаал увеличил преимущество хозяев. «Ураганы» к тому моменту перебрасывали соперника 15-5, но дальше началось время «Торонто». Или, как отметил сайт «Каролины», — шоу Петра Кочеткова.

ВИДЕО

Один только Остон Мэттьюс нанёс 15 (!) бросков по воротам, ещё девять – Джон Таварес. Кочетков сдерживал натиск в первом периоде, но во втором «Торонто» начал переламывать ход игры в свою сторону.

Калле Йернкрок бросил впритирку со штангой через трафик – Кочеткову сложно было что-то разглядеть в этой ситуации. Затем снайперский выстрел удался Мэттьюсу, который накатывал второй волной атаки и оказался никем не прикрытым. «Торонто» мог спокойно забивать ещё и выигрывать, если бы не великолепные действия Кочеткова, который практически в одиночку сражался с яростным натиском соперника.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Бёрнс (Нечас, Гостисбер) – 01:54 (5x3)   2:0 Стаал (Мартинук, Фаст) – 10:52 (5x5)   2:1 Йернкрок (Райлли, Марнер) – 24:41 (5x5)   2:2 Мэттьюс – 32:41 (5x5)   3:2 Ноэсен (Котканиеми) – 48:13 (5x5)   3:3 Мэттьюс (Бантинг, Райлли) – 57:02 (5x5)   4:3 Ахо (Славин, Нечас) – 57:34 (5x5)   5:3 Терявяйнен (Ахо, Фаст) – 58:43 (en)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Он дотянул «Каролину» до третьего периода, где та снова начала забивать, причём делала это очень вовремя. Стефан Ноэсен вновь вывел «ураганов» вперёд – сначала попробовал завести шайбу по-бобровски, а потом всё же закопал её в ворота.

Мэттьюс подарил «Лифс» надежду, оформив дубль за три минуты до конца, но уже в следующей смене «клатчером» выступил Себастьян Ахо, сыграв на добивании после броска Джейккоба Славина. Теуво Терявяйнен закрепил победу голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Весёлая была игра?» – спросили Кочеткова журналисты. «Нет. Не весёлая. Работал», — сказал Пётр после совершенно безумного матча, который вписал его в историю клуба. Кочетков стал вторым вратарём-новичком в «Каролине», который выиграл матч с 40+ сейвами (первым был Алекс Неделькович, в 2021 году отразивший 44 броска). «Ураганы» отпраздновали победу в соцсетях фотографией россиянина с подписью «Пётр Великий».

«Мы хорошо провели первый период, а дальше включился первоклассный талант соперника, пока мы просто смотрели. Даже не знаю, чем мы там занимались, а «Торонто» накатывал волнами. Если бы не наш вратарь, мы бы не выиграли. Забавно, как бывает. В первых двух матчах с ними мы заслуживали лучшего, но проиграли, а сегодня было наоборот.

Снимаю шляпу перед «Торонто», они сыграли великолепно, особенно доминировал Мэттьюс. Мы же были не в лучшей форме. Так что если бы вратарь не делал сейвы, мы бы были в беде. Вот что произошло», — сказал главный тренер Род Бриндамор.

«Кочетков держал нас в игре. Мы хорошо сыграли в первом периоде, во втором над нами доминировали. Они захватили контроль над игрой, мы действовали не слишком умно, допускали слишком много потерь. У «Торонто» есть элитные игроки, всех их Кочетков не остановит. Но он был очень хорош, оставил нас в живых. А затем мы поднажали в третьем», — заявил автор победного гола Себастьян Ахо.

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