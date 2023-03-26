«Вся команда Радулова ненавидела!» Откровения самого сенсационного тренера сезона КХЛ

Хоккейный почерк, который Леонид Тамбиев поставил «Адмиралу», едва ли вызывал симпатии со стороны широкого круга болельщиков. Команда, сосредоточенная в первую очередь на обороне собственных ворот, не стремилась искать счастья у чужих и мало забивала. На фоне специфической игры некоторые пресс-конференции Тамбиева останутся в истории как куда более захватывающее зрелище.

По-настоящему 52-летний специалист открылся публике по ходу первой серии нынешнего плей-офф. Почти каждый матч с «Салаватом Юлаевым» мотивировал латвийца на декламацию эмоциональных монологов. Чаще всего тренер хвалил собственных подчинённых, но периодически оценку получали и соперники, и судьи.

После поражения в противостоянии с «Ак Барсом» Тамбиев выступил с ещё одной мощной речью. Просьба одного из казанских журналистов оценить действия Александра Радулова пробила наставника на откровенные слова: «Я всегда говорю: если игрока ненавидит другая команда – это хороший игрок. В этой серии я Радулова просто ненавидел. Потому он и хороший игрок. И вся команда наша его ненавидела».

В решающем матче серии 47-й номер «барсов» не забил голов и не набрал очков (всего за шесть игр у него 3+0), но, по своему обыкновению, отличался агрессивным настроем. На экваторе второго периода именно он инициировал массовую стычку в зоне «Адмирала». Пытаясь добраться до шайбы, Радулов проехал мимо вратаря Никиты Серебрякова и по пути ударил его клюшкой. Полевые приморской команды предсказуемо рванули на защиту голкипера.

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В предыдущей встрече случился почти аналогичный эпизод. Пропустив вторую шайбу, «Ак Барс» помчался вперёд, и после завершения одной из атак Радулов подтолкнул Серебрякова локтем. Кроме того, форвард едва не сломал калитку скамейки запасных: дважды по ходу матча он закрывал её, применяя всю свою силу.

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Впрочем, инфоповодов, чтобы раскрасить пресс-конференцию, Тамбиеву хватило бы и без Радулова.

– Если брать в целом серию, я считаю, она была очень интересной. Команда выглядела достойно. Но уж очень сильный соперник. И очень сильный тренер. Ещё раз я убедился, что не просто так у Зинэтулы Хайдяровича три Кубка Гагарина. Я видел, как «Ак Барс» менялся в течение серии, какая философия, какая психология у команды. К нашему огорчению, у «Ак Барса» был такой тренер. Успех и счастье «Ак Барса», что у них есть такой тренер. Я считаю, что это мэтр и таких у нас не так много в тренерском цеху в КХЛ. Незазорно и необидно проигрывать такому тренеру, – сначала главный тренер «Адмирала» сделал реверанс в сторону коллеги.

– В чём игроки «Адмирала» прибавили за прошедший сезон?

– Я этого весь сезон не говорил: я устал, как не уставал нигде, ни в одной команде. Я даже себе представить не могу, как устали они (игроки «Адмирала». – Прим. «Чемпионата») с этими перелётами постоянными, недосыпанием. Я просто респектирую, я уважаю этих игроков. Я горд, что поработал с такими игроками. Они окрепли в этом сезоне и возмужали. Во всех отношениях: в человеческом факторе, в хоккейном, в психологии, в философии. Это кропотливый труд изо дня в день в плане видеособраний или тренировочного процесса.

Поднять их психологию, философию, что они могут… Что они могут пройти Уфу, что могут играть на равных с «Ак Барсом». Если бы они чуть-чуть почувствовали, что не могут – ничего этого не было. Молодцы, что они правильно всё восприняли. Большое им спасибо.

– Будете ли искать другие варианты для продолжения тренерской карьеры или останетесь во Владивостоке?

– Я, честно сказать, был настолько вовлечён и поглощён плей-офф, что даже с агентом не разговаривал. Сейчас закончился плей-офф, закончился сезон – сейчас буду обсуждать, разговаривать с агентом. Я знаю, что предварительные переговоры с «Адмиралом» ведутся. Давайте посмотрим. Поживём – увидим.

Вероятно, тренер внимательно посмотрит не только в личное будущее, но и на серию «Ак Барса» с «Авангардом». Для нынешнего клуба Тамбиева сезон завершён. Кто знает, где для специалиста начнётся следующий…