«Адмирал» — самый смелый клуб в истории КХЛ. Что будет дальше с главным открытием сезона?

«Адмирал» закончил свой уникальный сезон. Сказка дальневосточной команды продлилась до шестого матча второго раунда, но главной фишкой «моряков» стало то, что они вовсе не определяли для себя какой-то потолок. То есть они реально верили, что могут пройти так далеко, как у них получится, верили, что готовы разрушить все стены из стереотипов, штампов и статусов, которые в российском хоккее определяет платёжная ведомость клуба.

В полуфинале Востока с Казанью «Адмирал» выглядел командой точно такого же уровня, что и «Ак Барс», во всех матчах, кроме шестого. Точнее, владивостокцы делали всё, чтобы огромный совокупный уровень мастерства и таланта казанского клуба выделялся лишь эпизодически. Например, при игре в большинстве. «Моряки» сумели разозлить маститого, опытного оппонента, достать из него эмоции, и лишь тогда «Ак Барс» смял команду, чей состав, согласно штампам и стереотипам, больше подходил для ВХЛ. Казань прошла этот маленький клуб только после того, как Александр Радулов чуть не сломал в ярости калитку на собственной скамейке запасных. Только после того, как звёздные мастера «Ак Барса» вынуждены были с нескрываемым чувством досады в очередной раз сесть на самолёт до Владивостока. И уже на другом конце России, поняв всю серьёзность ситуации, казанцы выложились максимально, показав всё-таки пресловутую разницу в классе между соперниками.

Такой «Адмирал» — полная и абсолютная заслуга Леонида Тамбиева. Эти «моряки» — далеко не первая чисто тренерская, авторская, идентичная команда в КХЛ, но ранее никто не добивался с коллективами подобного плана результата. Ни «Амур» Андрея Мартемьянова, ни «Северсталь» Андрея Разина, ни «Торпедо» Игоря Ларионова в нынешнем сезоне. А 2-4 с «Ак Барсом» в полуфинале конференции – это, безусловно, результат для «Адмирала»!

Пару лет назад, после того как в первом раунде Кубка Гагарина несколько команд нижнего посева проиграли фаворитам 0-4 в сериях, потерпев якобы «достойные поражения с борьбой в каждом матче», я написал о таком явлении, как психология лузеров. Главный посыл был в том, что аутсайдер сам не верит в свой успех и попросту боится выиграть, сталкиваясь в плей-офф с априори более сильной по статусу командой. За поражение такого аутсайдера никто не отругает, не пропесочит, никаких суровых оргвыводов в его отношении не сделает, а победа изначально воспринимается как нечто заоблачное, недостижимое.

Тамбиев в «Адмирале» получил смешной по меркам КХЛ состав, но сразу же выжег эту самую психологию лузеров из команды калёным железом. Он не только, по заветам Андрея Назарова, выбил из своих игроков Высшую лигу, но и заставил подопечных поверить, что они могут всё. Вообще всё. Тамбиев показал себя великолепным психологом и мотиватором, убедив своих парней, что выигрывают те, кто крепки духом и не сомневаются в себе. А ещё он сразу же закрыл тему подстеленных соломок, ведь истинные чемпионы ищут возможности, а не причины. Поэтому в «Адмирале» весь сезон не вспоминали про бесконечные перелёты, про постоянные смены часовых поясов и остальные «прелести» дальневосточной прописки. И лишь после завершения сезона сам Тамбиев признался, как он смертельно устал в этом чемпионате.

Слова и идеология Тамбиева в «Адмирале» нашли благодатную почву, и в сезоне мы увидели, как во Владивостоке зажглись новые звёзды. Скажем, Никита Серебряков всегда считался крепким, сильным вратарём, но только сейчас он раскрылся как голкипер, способный на регулярной основе делать разницу и выигрывать матчи для своей команды. Перформансы Серебрякова в нынешнем сезоне сродни тому, что вытворял Доминик Гашек в конце 90-х – начале 00-х в «Баффало» и сборной Чехии. И таких примеров, когда вратарь настолько определяет успех своей команды, в истории хоккея, в общем-то, очень мало.

Никита Серебряков Фото: hcadmiral.ru

Или возьмём Либора Шулака. Только в 29 лет чешский защитник провёл мощнейший сезон, показав, что он может не просто набирать 40 очков во второй по силе лиге в мире, но и реально тащить на себе команду, играть не только результативно, но и духовито, самоотверженно, как и подобает настоящему капитану.

Про других парней и говорить нечего. Александр Горшков, Николай Чебыкин, Павел Шэн, Николай Елисеев – списанные из других команд хоккеисты разного возраста или «сбитые лётчики». Или Антон Берлёв – один из героев плей-офф. Его гол похоронил «Салават Юлаев» в первом раунде, а его передача на Чебыкина в пятом матче серии с Казанью – невоспетый шедевр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А ведь для 29-летнего Берлёва это первый сезон в КХЛ, ранее форвард не вылезал из Высшей лиги и от безысходности ездил играть в чемпионаты Румынии и Германии.

Весь этот коллектив ноунеймов за длинную регулярку проникся уважением к самим себе благодаря Леониду Тамбиеву. Тренер, конечно, известен своей суровой, жёсткой дисциплиной, но он каждый день вбивает в голову своим подопечным, что они – лучшие и могут всё. В этом смысле Тамбиев очень похож на Боба Хартли, который тоже частенько заставлял себя ненавидеть за дотошность и требовательность, но в то же время выжимал из подопечных лучшие качества и чемпионский характер.

Леонид Тамбиев Фото: hcadmiral.ru

По ходу сезона «Адмирал» всегда шёл в зоне плей-офф на Востоке, какое-то время даже почти лидировал в конференции, избегал серьёзных спадов, но выступление команды постоянно сопровождал гул критиков, нудивших об «автобусе», об антихоккее, об унылом зрелище… «Моряков» признавали открытием сезона, но в пример им постоянно приводили «Торпедо», которое со схожим по размеру бюджетом шатало лигу в совсем ином стиле.

Но плей-офф расставил всё по своим местам. Да, «Адмирал» и «Торпедо» вылетели на одной стадии. Однако, во-первых, 0-4 и 2-4 – уже разные вещи, если мы говорим о соперничестве бедных с богатыми. Во-вторых, СКА обыграл нижегородцев с запасом, просто добавляя по ходу матчей, когда нужно. Про мучения же «Ак Барса» уже сказано немало, и эти мучения создавал казанцам «Адмирал», действуя с грандом и топ-клубом на равных. Чего не скажешь про романтичное «Торпедо».

«Наша философия – играть, а не выигрывать», — слова Тамбиева о его подходе всё объясняют. В том числе и разницу между «Торпедо» и «Адмиралом». У Ларионова и Тамбиева в начале сезона в руках оказались примерно одинаковые людские ресурсы, но Игорь Николаевич принялся учить подопечных играть (красиво, размашисто, так, чтобы всем нравилось), а Леонид Григорьевич – выигрывать. Кому что больше нравится – это вкусовщина, однако, на мой взгляд, в хоккее (и в спорте вообще) во главе угла должен стоять результат, ну а бум среди болельщиков в регионе «скучный» «Адмирал» Тамбиева вызвал в итоге не меньший, чем весёлое «Торпедо».

«Адмирал» оставил ярчайший след в истории КХЛ. Никогда ранее дальневосточная команда не проходила первый раунд и не оставалась конкурентоспособной аж до конца марта. Это гигантский прорыв, особенно если вспомнить, что позапрошлый сезон «моряки» вообще пропускали, а после возвращения сделались командой с крайне скромными бюджетом, составом, целями. Пока не случился этот чемпионат имени Тамбиева.

Что теперь с «Адмиралом» будет дальше? Вероятно, команду покинет Шулак, Криштоф уже договорился с «Сочи», не избежать «морякам» и других потерь в составе. Но высоки шансы, что останется Серебряков, который пока ещё ограниченно свободный агент, да и не рвётся особо из Владивостока. Как и Тамбиев, и вот если главный творец владивостокского чуда не уйдёт, то с большой долей вероятности чудо продолжится.

Ведь если «Адмирал» ещё можно вполне справедливо назвать выскочкой, то Леонида Григорьевича – точно нет. За плечами Тамбиева огромный опыт работы в ВХЛ, и он привык работать на победу. Латвийский специалист брал Кубок Петрова с петербургским «Динамо» и «Сарыаркой», а ещё выигрывал чемпионат Казахстана с клубом из Караганды. Кто-то скажет, что успех в Высшей лиге – не показатель, однако мы видим, как всё больше специалистов, прошедших эту школу, добиваются успехов и в КХЛ, пусть пока и промежуточных. Тамбиев, Разин, Кравец… И скоро этот список, уверен, пополнится.

Ну а если Тамбиев останется во Владивостоке, то обязательно постарается сделать в следующем сезоне шаг вперёд с «Адмиралом». Сейчас тяжело загадывать на будущее и делать какие-то прогнозы, однако «моряки» со своим рулевым приучили, что чудеса случаются. Хотя они это вовсе и не называют чудесами.