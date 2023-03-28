Легендарный русский вратарь ушёл из хоккея. Главные вехи в карьере Кошечкина

Российский хоккей неумолимо продолжает терять главных ветеранов, которые ассоциировались с этим видом спорта на протяжении практически двух последних десятилетий. Год назад с хоккеем после завершения своих выступлений в плей-офф попрощались голкипер Александр Ерёменко и нападающий Александр Попов. После окончания минувшего регулярного чемпионата о решении завершить карьеру объявил нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, который даже не стал ждать завершения сезона для казанской команды. А вчера, 27 марта, об уходе из спорта в день своего 40-летия объявил голкипер Василий Кошечкин.

«Ещё год назад после подписания контракта я уже знал, что нынешний сезон станет последним в моей карьере. Это был важный и очень интересный период в жизни. Я всегда получал большое удовольствие от хоккея, но моё физическое состояние уже не позволяет проводить большое количество матчей в сезоне. Время пришло», – объяснил своё решение в интервью изданию «Спорт-экспресс» титулованный голкипер.

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Отказ от перехода в НХЛ

Сегодня мы вспоминаем главные события в карьере и биографии заслуженного вратаря. Воспитанник СДЮШОР хоккейного клуба «Лада» начал профессиональную карьеру в 2002 году в составе клуба Высшей лиги — в кирово-чепецкой «Олимпии». В том же сезоне выступал и за альметьевский «Нефтяник». На драфте НХЛ 2002 года был выбран в восьмом раунде под общим 233-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Однако до выступлений за океаном Кошечкин в результате так и не добрался.

«Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось – ничего страшного.

Отказ от предложения «Тампы»? Это был 2007 год, шли очень плотные переговоры, но мы не смогли договориться. Оглядываясь назад, не могу назвать то решение ошибочным. На тот момент я ещё не вышел на свой пик. Никто не знает, как бы всё обернулось.

Оставшись в России, я смог прибавить, завоевал титулы, признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ, принимал участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, пережил много радостных моментов», – отметил Кошечкин в том же интервью.

Номинальные медали с «Ладой» и удачный случай в начале карьеры

16 лет назад действительно было довольно сложно представить, насколько удачной впоследствии получится карьера Василия. К 2007 году Кошечкин уже дважды в составе родной «Лады» успел стать призёром чемпионата России, но до бронзы-2004 и серебра-2005 добирался чисто номинальным образом. За два сезона в чемпионатах России молодой голкипер сыграл всего 13 матчей, только один из которых пришёлся на плей-офф.

На роль первого номера в родном клубе Кошечкин начал выбираться в сезоне-2005/2006, и в этом молодому вратарю помог случай. В 2005 году тольяттинский клуб столкнулся с большими финансовыми проблемами, которые привели к тому, что уже в ходе сезона «Лада» была вынуждена расстаться с несколькими высокооплачиваемыми хоккеистами, одним из которых стал чешский голкипер Адам Свобода. Потеря иностранного вратаря вынудила Петра Воробьёва довериться молодому вратарю на постоянной основе, и Кошечкин начал играть много.

Кошечкин в «Ладе» Фото: РИА Новости

«Когда я начинал работать с Кошечкиным в «Ладе», там ему не давали дорогу в состав иностранные вратари. А тренер зависит от того, какой результат покажет команда. Я не мог ставить 18-летнего Кошечкина в ворота, когда у него были такие конкуренты. Хотя Вася мог и раньше начать играть. Пришлось «придерживать» его в запасе. Но потом он подрос и буквально, и в мастерстве», – вспоминал Воробьёв в интервью изданию «РБ Спорт» самое начало карьеры голкипера.

В жёсткой игровой системе Петра Ильича Кошечкин начал демонстрировать отличные вратарские результаты, и в 2007 году он впервые в карьере был вызван в сборную России для участия в чемпионате мира. Являясь дублёром вышеупомянутого Ерёменко, Василий одержал три победы в трёх матчах в предварительных раундах и добрался до бронзовой медали мирового первенства.

Неудача в «Ак Барсе», первое появление в «Магнитке» и перезапуск карьеры в «Северстали»

В 2007-м его пригласил «Ак Барс», стремившийся вернуть отданный «Магнитке» чемпионский титул. Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов поначалу давал ему шанс за шансом, но Кошечкин не справился с давлением большой команды и в итоге покинул татарстанский клуб уже после дебютного сезона.

Возвращение в родные тольяттинские пенаты помогло голкиперу обрести уверенность, и в середине сезона-2009/2010 Кошечкин впервые в карьере стал игроком магнитогорского «Металлурга». Но переход в большой клуб, ставящий перед собой чемпионские задачи, снова не пошёл на пользу вратарю. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2010 на Кошечкина был возложен статус первого номера в уральской команде, и Василий отыграл плей-офф на среднем уровне. Как итог – поражение в полуфинале Восточной конференции от «Ак Барса» и очень быстрое расставание с «Магниткой».

Кошечкин в «Металлурге» Фото: РИА Новости

30 июня 2010 года Кошечкин подписал контракт с череповецкой «Северсталью», где в итоге задержался на три сезона, которые и стали переломными в карьере голкипера. В череповецком клубе доверяли вратарю на безграничной основе. Доверяли настолько сильно, что в сезоне-2012/2013 Кошечкин провёл 51 из 52 возможных матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Невероятная нагрузка не выбила вратаря из колеи, и в плей-офф он помог «Северстали» Андрея Назарова добраться до второго раунда плей-офф.

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10 лет величия в «Магнитке» и главная победа в карьере на Олимпиаде

После удачного периода в «Северстали» за голкипера снова развернулась борьба между топ-клубами, в которой мощнее всего выступил тогдашний босс «Магнитки» Геннадий Величкин. СМИ сообщали, что Кошечкин получил четырёхлетний контракт, по которому должен был зарабатывать $ 5 млн в год. По тому курсу это чуть больше 150 миллионов рублей.

В полный голос о Кошечкине заговорили как о вратаре, способном решать большие задачи, в плей-офф-2014. В финале «Металлург» в семи матчах справился с пражским «Львом», а российский голкипер выиграл вратарскую дуэль у финна Петри Веханена. С тех пор и началась эпоха величия вратаря на Урале. В магнитогорском клубе он отыграл последние 10 лет, за которые выиграл два Кубка Гагарина (2014, 2016) и ещё дважды сыграл в финалах (2017, 2022). В 2017 году он стал самым ценным игроком финала Кубка Гагарина, а спустя пять лет был признан лучшим вратарём финала плей-офф. Дважды (2014, 2017) Кошечкин признавался лучшим вратарём КХЛ.

За свою карьеру Василий съездил на пять чемпионатов мира, собрав коллекцию из всех возможных медалей. Но представить, что он выиграет золото Олимпиады, не мог никто. Особенно есть учесть, что отсутствие игроков НХЛ в Пхёнчхане до последнего момента было под вопросом. Когда стало понятно, что Бобровский и другие игроки НХЛ до Кореи не доедут, встал вопрос, кто будет первым номером сборной России.

Уже тогда в национальной команде наигрывался тандем вратарей Шестёркин — Сорокин, которые прямо сейчас покоряют Нью-Йорк. Однако 34-летний Кошечкин, начинавший сезон в олимпийской сборной (де-факто второй сборной), сначала поехал на Кубок Первого канала, там провёл феноменальный матч со сборной Канады (2:0), который во многом и позволил ему стать основным вратарём на Олимпийских играх.

Путь к главной победе в карьере вратаря начался с провального матча со сборной Словакии, где сам голкипер отыграл неудачно, а российская команда потерпела сенсационное поражение – 2:3. Однако тренерский штаб Олега Знарка дёргаться не стал и продолжил доверять своему первому номеру. Как результат – пять побед подряд, две из которых, в том числе в полуфинале со сборной Чехии, были сухими.

Наследие и рекорды на долгие годы вперёд

В последнем сезоне в карьере Кошечкин уже являлся чистым вторым номером в «Магнитке», но на прощание сыграл несколько матчей в плей-офф, став одним из двух игроков, которые приняли участие во всех без исключения розыгрышах Кубка Гагарина. Помимо Василия, выступавшего также за «Ладу» и «Северсталь», в 15 сезонах в матчах на выбывание принимал участие защитник Евгений Бирюков.

Естественно, Кошечкин лидирует во многих исторических вратарских номинациях КХЛ. По количеству матчей в плей-офф, побед и отражённых бросков он значительно опережает главного преследователя — Александра Еременко. На главный же его рекорд – 105 «сухих» матчей в Суперлиге и КХЛ – в обозримом будущем никто не посягнет.

Кошечкин в «Металлурге» Фото: РИА Новости

«Хочется поздравить Василия с 40-летием и поблагодарить за такую великолепную карьеру, о завершении которой он сегодня объявил. Человек своим трудом и талантом добился всего: дважды выигрывал Кубок Гагарина, становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Дай бог каждому достичь подобных результатов. Василий – лицо и легенда нашего хоккея. Желаю ему всяческих успехов в его дальнейшем пути», — сказал «Чемпионату» Илья Воробьёв, ставший последним тренером в карьере игрока.

Пожалуй, ложкой дёгтя для Василия остался только тот факт, что ему так и не удалось сыграть в официальном матче против своего сына – Максима. Такая возможность могла представиться в минувшей регулярке, когда «Локомотив» приехал в Магнитогорск на матч регулярного чемпионата КХЛ. Но Игорь Никитин ограничился промежуточным решением и отправил Максима в запас. Но, кажется, это единственное, о чём может жалеть Кошечкин по итогам своей блестящей карьеры.