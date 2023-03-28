Цирк по расписанию. В «Динамо» очередная революция, конец которым не настанет никогда?

Генеральные директора в московском клубе меняются настолько часто, что в этом калейдоскопе уже давно можно было запутаться.

«Отродясь такого не было — и опять то же самое». Крылатая фраза бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, впоследствии получившая огромную популярность в виде мема «Никогда такого не было – и вот опять», как нельзя лучше характеризует ситуацию, в которой живёт и развивается московское «Динамо» на протяжении практически последнего десятилетия.

После печально известного завершения эпохи правления Андрея Сафронова, точкой в котором в 2017 году стала вынужденная смена юридического лица из-за банкротства предыдущего, бело-голубые вступили на тропу настолько калейдоскопических изменений в клубе, что следить за ними не успевают даже их самые преданные болельщики.

Просто вдумайтесь в следующую цифру: за последние шесть лет московский клуб восемь раз менял генерального директора. Какой ещё хоккейный клуб России может «похвастаться» тем, что меняет своих гендиректоров словно перчатки? Хронология бесконечных изменений в «Динамо» выглядит следующим образом:

Сергей Фёдоров (2017-2018), Валерий Шанцев (2018-2019), Евгений Кровопусков (2019-2021), Анатолий Харчук в роли исполняющего обязанности (2021), Михаил Тюркин (2021-2022), Владимир Газизов в качестве и. о. (2022), Николай Кошкин (2022), Владимир Газизов в качестве и. о. (2022-2023), Анатолий Харчук (2023).

Последний сезон жизни клуба ознаменовался тем, что в новый чемпионат «Динамо» входило с одним руководителем – Николаем Кошкиным, затем ему на смену пришёл исполняющий обязанности Владимир Газизов, который уже занимал аналогичный пост перед вступлением в должность Кошкина, а уже в январе 2023 года на пост гендиректора вернулся Анатолий Харчук.

Ещё не запутались? А в «Динамо» уже новые перемены. По информации «Чемпионата», утром 28 марта стало известно, что Анатолий Харчук покидает пост генерального директора, уступая место… Владимир Газизову, который в очередной раз станет исполняющим обязанности. Формально Харчук пробудет в своей должности до 31 марта, но это не более чем юридический вопрос, связанный с делами бухгалтерии. Наверное, уже даже сам Владимир Газизов близок к тому, чтобы сбиться со счёта, в который раз он занимает вакантное кресло, чтобы дождаться нового руководителя. Стабильным элементом в динамовском руководстве в течение всего этого времени является только его президент – Виктор Воронин, заступивший на свою должность как раз в 2017 году.

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Забавно, что всего восемь дней назад президент «Динамо» на итоговой пресс-конференции отвечал на вопрос о бесконечных изменениях в руководящем аппарате клуба.

«Текучка генеральных директоров в московском «Динамо»? Любая текучка кадров не приводит ни к чему хорошему, в том числе и в составе команды. Но, к сожалению, это зависит не от меня. Это зависит от директоров, которые приходят. Кто-то не выдерживает, кто-то не соглашается, кому-то не нравится. Я же не могу заставить директора трудиться без энтузиазма и просто отбывать номер. Поэтому предъявляются требования, и он либо соглашается с ними, либо нет. Поэтому я считаю, что это объективная ситуация. Конечно, хотелось бы, чтобы была стабильность, как и везде. Тем не менее — такая судьба. Хорошо, что главного тренера мы сохранили», — утверждал Воронин.

Вот только не пора ли президенту «Динамо» или ещё выше стоящим людям наконец посмотреть на ситуацию с иного ракурса? Действительно, далеко не все отставки генеральных директоров были продиктованы спортивными или финансовыми причинами. Например, тот же Кошкин попрощался со своей должностью в сентябре 2022 года, когда всю страну захлестнули настолько известные события, что о них можно даже не распространяться. Но свежий уход Харчука продиктован совсем иными соображениями.

«Динамо» в плей-офф Фото: dynamo.ru

Несколько недель назад мы подробно останавливались на ситуации, которая всё ещё продолжает разворачиваться вокруг главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова. Вкратце она заключается в том, что, несмотря на решение всех поставленных руководством московского клуба задач, контракты с тренерским штабом Кудашова до сих пор не продлены. Всему виной очень активное противодействие со стороны одного бывшего генерального директора клуба, который ныне занимает пост советника Воронина.

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Собственно, именно влияние этого человека и приводит ко многим негативным вещам, происходящим вокруг «Динамо». Как вам, например, ситуация с интервью многих динамовских заслуженных ветеранов, которые сначала «выступали» активно против продолжения Кудашовым работы главным тренером, а потом выяснялось, что подобного они не говорили? Всё это звенья одной динамовской цепи.

Андрей Сафронов изо всех желает вернуться к реальному управлению московским клубом и восстановить те свои полномочия, которые у него были после поглощения ХК МВД. 59-летний функционер активно лезет во все возможные вопросы, постоянно создавая нерабочую атмосферу для генеральных директоров и главных тренеров. Именно с вмешательством различного рода советников зачастую и не справляются гендиректора «Динамо», а не с теми требованиями, о которых говорил Воронин. И это совсем не объективная ситуация.

Очень интересно, что на сей счёт думают владельцы московской команды – известный бизнесмен Аркадий Ротенберг и банк ВТБ (Андрей Костин), которые исправно финансируют столичный клуб, но уже долгие годы не дожидаются результата лучше выхода во второй раунд плей-офф. Не надоело ли им пускать на ветер миллиарды рублей и год за годом наблюдать за бесконечной текучкой руководителей клуба, которая просто не может привести организацию к положительным результатам? Пока же различным букмекерским конторам впору начать принимать ставки на то, кто станет следующим генеральным директором клуба, и доработает ли новый человек хотя бы до конца календарного года, не говоря уже обо всём сезоне.