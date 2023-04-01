Макдэвид отметил мощнейший юбилей в НХЛ! Успеет ли Коннор угнаться за Овечкиным?

К первому дню апреля лишь одна команда Западной конференции НХЛ гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Этим клубом стал «Вегас Голден Найтс», располагающийся на первой строчке Запада. При этом позициям ближайшим пяти преследователей «рыцарей» в кубковой восьмёрке уже ничего не угрожает. Именно в этой группе в том числе идёт и «Эдмонтон Ойлерз», набравший 97 очков в 76 матчах и опережающий идущий на девятом месте в конференции «Калгари Флэймз» на 12 баллов.

В оставшихся шести матчах в регулярке одной из главных задач «нефтяников» станет прокачивание статистики своего главного лидера Коннора Макдэвида. 26-летний форвард проводит потрясающий сезон, аналогов которому в североамериканской лиге не было давно. Канадский нападающий набрал 144 (61+83) балла в 76 матчах, что на данный момент является 22-м результатом по очкам в одной регулярке за всю историю НХЛ. Прежний лучший результат XXI века – показатель форварда «Тампы» Никиты Кучерова (128 очков в сезоне-2018/2019) – перекрыт уже на 16 бомбардирских баллов. А сейчас Коннор матч за матчем проходит показатели из прошлого века.

Помимо этого, канадский феномен за последние несколько дней установил целый ряд других примечательных достижений. Во вчерашнем матче с «Лос-Анджелесом» (2:0) 26-летний нападающий продлил результативную серию до 10 матчей. Это уже пятая результативная серия 26-летнего нападающего из 10 и более матчей в текущем сезоне. Макдэвид побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству результативных серий из 10 и более матчей за один регулярный чемпионат НХЛ. В сезоне-1986/1987 у Гретцки было четыре такие серии.

За матч до этого Макдэвид достиг отметки в 70 очков на выезде в этом сезоне НХЛ. Канадский форвард стал первым игроком НХЛ за последние 30 лет, кому покорилось это достижение. В сезоне-1992/1993 Стив Айзерман завершил регулярку с 84 очками в гостевых матчах.

Также Макдэвид стал седьмым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, забросившим 60+ шайб и отдавшим 80+ результативных передач за один регулярный чемпионат. Другие игроки, которые сумели добиться этого результата, — Гретцки (пять раз), Марио Лемье (четыре раза), Айзерман, Берни Николлс, Яромир Ягр и Майк Босси (все — по одному).

Гол же в ворота «Лос-Анджелеса», забитый причём при игре в меньшинстве, стал для Коннора 300-м за карьеру в лиге. Для покорения рубежа канадскому форварду понадобилось провести 563 матча. Лишь два действующих игрока уложились быстрее. Первое место по скорости достижения 300 голов в НХЛ среди продолжающих карьеру хоккеистов занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (473).

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

На втором месте располагается капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (550), а на четвёртую позицию теперь переместился капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (622). В топ-5 входит также Леон Драйзайтль (630), забивший свой 300-й гол в НХЛ несколькими днями ранее.

В нынешнем сезоне канадский форвард вписал своё имя в историю НХЛ по огромному количеству разнообразных статистических достижений, но одна важная невыполненная задача у него ещё остаётся. 31 марта Коннор забросил 61-ю шайбу в нынешнем сезоне, что является вторым результатом в лиге в XXI веке. Макдэвид превзошёл показатели Стэмкоса («Тампа», 2011/2012, 60 голов в 82 играх) и Остона Мэттьюса («Торонто», 2021/2022, 60 голов в 73 играх).

В этом столетии только одному игроку удавалось забить больше голов за одну регулярку — в сезоне-2007/2008 нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин забросил 65 шайб. Сейчас «Эдмонтон» провёл 76 матчей, и в распоряжении Макдэвида остаётся ещё шесть встреч для погони за результатом россиянина.

До конца регулярного чемпионата календарь «Ойлерз» выглядит следующим образом: домашний и гостевой матчи с «Анахайм Дакс», домашний и гостевой матчи с «Сан-Хосе Шаркс», и ещё по одной гостевой встрече с «Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Двое из четырёх оставшихся соперников «Эдмонтона» — «Анахайм» и «Сан-Хосе» — входят в тройку худших команд в Западной конференции, на двоих пропустив 595 шайб.

С этими командами Макдэвид сыграет ещё по два раза, а забить ему нужно четыре гола для повторения достижения Овечкина или пять, чтобы побить рекорд россиянина. Так что у канадского форварда есть действительно прекрасный шанс превзойти Овечкина в данной номинации и стать лучшим снайпером НХЛ по голам в одной регулярке в XXI веке.