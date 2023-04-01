Казанцы были сильнее на протяжении долгого времени, но проиграли три последние серии.

«У меня глаз вылазил». Как «Авангард» и «Ак Барс» играли друг с другом в плей-офф

Путёвку в финал от Запада в пятый раз подряд оспорят ЦСКА и СКА. На Востоке нас ждёт ещё одно классическое противостояние — «Ак Барса» и «Авангарда».

Финал-2006

Противостояние «Авангарда» и «Ак Барса» стало принципиальным в эпоху КХЛ, а во времена Суперлиги их самая удивительная встреча пришлась на весну 2006 года. Казанцы одержали внешне очень лёгкую победу, и в ретроспективе кажется, что интрига приказала долго жить ещё в первом матче. Омичи потеряли Артёма Чубарова, ведущего центрфорварда первого звена, и к третьему периоду расклеились: счёт 1:6 не оставлял пространства для надежды.

«Соперник своей игрой показал, что мы оказались неготовыми к матчу. Очень плохо сыграли в обороне. У нас есть день, чтобы сделать выводы и подготовиться ко второй встрече», — комментарий главного тренера «ястребов» Валерия Белоусова получился сухим, но исчерпывающим.

Во втором матче «Авангард» собрался, продемонстрировал более структурированную игру в обороне и активную в атаке… И всё равно уступил — 0:2. На пресс-конференции Белоусов был куда более эмоционален. «К сожалению, безобразное судейство испортило финал, — наставник сибиряков критиковал арбитров, когда за это ещё не наказывали штрафами. — Москвич Сергей Семёнов с самого начала «принципиально» замечал у нас малейшие нарушения… Ещё в конце первого периода вообще на полторы минуты оставил втроём! А в последние минуты игры и вовсе не реагировал на явные нарушения правил со стороны хозяев».

Третий матч тоже завершился с разницей в две шайбы — 1:3. И у Белоусова снова нашлись претензии к арбитражу. «Ну зачем судьи вмешиваются в игру? — недоумевал тренер. — Не люблю я арбитров обвинять. Уверен, наши российские спецы могут работать на самых ответственных матчах. Не нужны нам на финал никакие иностранцы! Но вот когда на судью начинают давить сверху, он, делать нечего, прогибается. Вы же видели момент: два наших игрока выходят «два в один». И за что Кольцова удаляют?! За «рыбку»! Это же кощунство! И тут же нас оставляют втроём, мы пропускаем гол… Игра сломана».

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Четвертьфинал-2009

Самый ужасный сезон в новейшей истории омского хоккея мог завершиться досрочно. В октябре 2008 года «Авангард» потерял свою главную молодую звезду — Алексея Черепанова, а зимой был в миллиметрах от непопадания в плей-офф. Сибирскую команду спас Белоусов, возглавлявший тогда «Металлург». В последнем туре уральцы одержали победу над «Северсталью» — главным конкурентом «Авангарда» за топ-16.

Нечаянную возможность сыграть в матчах на вылет омичи восприняли с благодарностью и подарили окружающим веру в сказку. В первом раунде «ястребы» сенсационно деклассировали действующего чемпиона и победителя регулярки — «Салават Юлаев». А во втором наскочили на «Ак Барс», и с точки зрения сюжета эта серия вышла не просто невероятной — уникальной.

«Ястребы» выиграли первый матч благодаря атакующим действиям защитников: по голу забили Никита Никитин и Денис Ежов, а больше никому отличиться не удалось. На следующий день «Ак Барс» вышел давить соперника и гнуть свою линию: Данис Зарипов открыл счёт уже на первой минуте. Во второй половине игры команды обменялись заброшенными шайбами, но концовка осталась за «Авангардом». Гости предприняли феноменальный финишный рывок, в результате которого Дмитрий Власенков утянул встречу в овертайм — в момент его успеха до сирены оставалось четыре (!) секунды. Дополнительное время завершилось вничью, а в серии буллитов хладнокровнее оказались казанцы.

Через два дня в Омске хозяева одержали крайне эмоциональную победу, отыгрываясь дважды по ходу дела. Не прошло и суток, как случилось нечто необъяснимое: «Авангард» внезапно распался на атомы и ушёл в раздевалку с обескураживающими 1:11. Матч вместил в себя не только голевой парад, но и одну из самых жестоких драк в истории КХЛ. Капитан «ястребов» Александр Свитов буквально заколотил Алексея Емелина. Защитник покинул лёд на носилках, позже ему поставили неутешительный диагноз — оскольчатый перелом лицевой кости.

Александр Свитов и Алексей Емелин Фото: Виктор Голубь/ТАСС

«В раздевалке решил позвонить родным, но голова закружилась, и я потерял сознание, — рассказывал Алексей. — Доктор привел меня в чувство, и уж потом я позвонил жене. Она матчи не смотрит, я боялся, что кто-нибудь позвонит ей и скажет: «Ты видела, что с Лешей случилось?» Поэтому решил сыграть на опережение, но к тому моменту ей уже сообщили. Как смог, успокоил. В Казань меня хотели отправить поездом, но потом решили всё же усадить в самолёт. Ощущения дикие. Давление при посадке было такое, что у меня глаз вылазил».

На исходе решающего матча в первую очередь сказалось отсутствие не Емелина, а дисквалифицированного Свитова. За 15 секунд до окончания основного времени «Авангард» вёл 2:1 и был на пороге выхода в полуфинал. Но второй центр омичей Антон Курьянов вчистую проиграл вбрасывание, и от синей линии тут же последовал убойный щелчок Ильи Никулина. Остаётся только догадываться, как бы в этой ситуации сыграл более эффективный на «точке» Свитов.

Полуфинал Востока-2015

К этому этапу Свитов перебрался в казанский клуб. «Авангард» между тем проходил через что-то вроде перестройки. Курьянов и Попов, определявшие облик омской команды, постепенно уходили с авансцены, а дерзкие новички (например, Илья Михеев) лишь обживались во взрослом коллективе.

Новая серия получилась относительно пресной. «Ак Барс» держал нити управления игрой на протяжении всего противостоянии и завершил его в пяти матчах. Особое спасибо «барсы» наверняка сказали Андерсу Нильссону — в трёх играх он не пропустил ничего.

Полуфинал Востока-2017

Во второй части серии соперники чередовали победы и поражения, но «Авангард» катастрофически «завалил» начало и не смог «накатить» на финиш. Заключительная игра сложилась в одну калитку — казанцы победили со счётом 5:0. Одну из шайб в ворота омского клуба забросил Фёдор Малыхин.

Четвертьфинал Востока-2019

На излёте десятых в Омске стартовала эпоха Боба Хартли. Первой жертвой канадского специалиста в России стал именно «Ак Барс». Казанцы оказались настолько удивлены бешеными скоростями омских соперников, что очень быстро сдались.

Серия завершилась унизительной для команды Зинэтулы Билялетдинова «баранкой». Хотя закрывать её можно было и раньше: в двух первых матчах «ястребы» забили немыслимые для казанской обороны шесть голов. Один из них — лакросс от Сергея Шумакова — наверняка и сейчас рождает кошмары в сознании болельщиков.

«Если коротко, нам дали по соплям», — мастер экспрессивного комментария Артём Лукоянов никогда ещё не был настолько точен, как в этот раз.

Сергей Шумаков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Финал Востока-2021

Многочисленные исследователи КХЛ считают, что с лигой не происходило ничего лучше этой серии «Ак Барса» и «Авангарда». Их доводы очевидны.

Был ли в противостоянии седьмой матч? Да.

Был ли в седьмом матче овертайм? Да.

А может, в седьмой игре был и сумасшедший камбэк? И он тоже он был. Омичи спаслись всего за 57 секунд до финальной сирены.

Был ли скандал? Да. Одно из казанских СМИ запустило информацию о том, что у капитана «Авангарда» Алексея Емелина возникли критические проблемы с печенью — говорили даже о необходимости трансплантации органа.

Были ли странные странности? Да. Соперники не выиграли ни одного матча дома, и, кажется, сами игроки удивлялись, как так вышло.

Четвертьфинал Востока-2022

В постчемпионское лето «Авангард» заметно видоизменился, и ранее наблюдавшийся крен в сторону силовых, а не техничных хоккеистов достиг максимальной амплитуды. За сознательный отказ от креативщиков Хартли нещадно критиковали на протяжении всего сезона, но в первом раунде плей-офф расчёт обладателя Кубка Стэнли оправдался.

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«Ястребы» уверенно завладели преимуществом и повели в серии 3-0, однако спокойно добить соперника им не удалось. Оказавшись на краю пропасти, казанцы взяли себя в руки и едва не организовали камбэк, но в итоге для них всё закончилось печально. «Авангард» выиграл 4-2 и лишил должности Дмитрия Квартальнова.