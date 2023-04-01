В российском хоккее новый допинг-скандал! Под ударом до семи человек из системы «Салавата»

В Молодёжной хоккейной лиге скоро начнутся полуфиналы, однако не это сегодня главная тема для обсуждения, связанная с молодёжным хоккеем. Утром по телеграм-каналам разнеслась новость о том, что сразу у семи игроков «Толпара», молодёжки «Салавата Юлаева», был обнаружен допинг. Источники, которые писали об этом, были слишком многочисленны и серьёзно отличались друг от друга, чтобы можно было считать это какой-то массированной атакой или вбросом.

Первые сообщения о допинге в системе уфимского клуба появились после окончания серии со «Стальными Лисами», в которой победил «Толпар». 16 марта об этом написал один из хоккейных телеграм-каналов: сначала анонимный ресурс сообщал о двух подозрительных пробах, затем, ссылаясь на источник в медицинской службе — о четырёх.

Никаких юридических последствий за такое короткое время наступить не могло, и уфимский клуб продолжил подготовку к серии с «Омскими Ястребами». Молодёжка «Авангарда» из-за неудачного выступления фарм-клуба в ВХЛ играет в плей-офф в максимально боевом составе, и шансов у уфимцев изначально было мало — они проиграли 1-3. Большую часть серии они провели с фактически третьим голкипером клуба: перспективный Семён Вязовой играл за «Торос» в ВХЛ, а Владлен Кибо из-за обнаруженного у него мельдония на лёд не выходил.

Владлен Кибо Фото: vk.com/tolpar_ufa

Казалось, что история на этом завершилась, но сегодня сразу несколько источников рассказывают о том, что массовое тестирование игроков, которое провело РУСАДА, дало шокирующие результаты. «Спорт-экспресс», который написал об этом первым, не приводит конкретное число положительных проб, но в каналах распространяется цифра в шесть игроков — без учёта уже де-факто отстранённого Кибо.

По данным официального сайта РУСАДА, прямо сейчас лишь два российских хоккеиста отбывают дисквалификацию за допинг. Это бывший капитан «Трактора» Константин Панов, уже закончивший карьеру игрока (четырёхлетняя дисквалификация истекает в мае 2024 года), и бывший форвард паралимпийской сборной страны Константин Шихов (полуторагодичное отстранение закончится в июне 2024 года). Допинг-скандал в Уфе может стать если не самым громким («дело Кузнецова» ему не перебить), то самым массовым в истории нашего хоккея.

Если, конечно, брать за скобки печально известную юниорскую сборную России, которая в рамках экспериментального проекта U18 весь год отыграла в МХЛ, готовясь к ЮЧМ-2016, но за день до вылета в США была заменена другими игроками. У команды же Виталия Прохорова повально был обнаружен тот самый злополучный мельдоний, который ВАДА внесло в список запрещённых препаратов несколькими месяцами ранее. Однако тогда никого не наказали, потому что игроки с опасными пробами на турнир не поехали.

Один из телеграм-каналов приводит скриншоты диалогов с предположительно игроками «Толпара», которые на условиях анонимности рассказывают, что тренер клуба по ОФП давал игрокам по 20–30 таблеток в день, часто использовал уколы и капельницы, в том числе в работе с несовершеннолетними, и эти таблетки «нельзя было не пить».

За физподготовку в «Толпаре» отвечает Игорь Загретдинов, который и упоминался в диалогах. Его профиля нет на официальном сайте «Салавата Юлаева», но если верить телерепортажам, то в команду МХЛ он пришёл летом 2019-го. В одном из видеороликов, который подготовила пресс-служба клуба, должность Загретдинова называется «тренер по физическому развитию системы ХК «Салават Юлаев».

Пресс-служба МХЛ прокомментировала ситуацию: «КХЛ продолжает реализацию антидопинговой программы в КХЛ, МХЛ и ЖХЛ в сезоне-2022/2023, и тестирование игроков лиг реализуется совместно с РУСАДА. У хоккеистов «Толпара» взято две пробы в феврале и пять в марте. На данный момент РУСАДА сообщило в лигу об обнаружении мельдония в двух пробах».

Даже с учётом «безобидности» мельдония его обнаружение в допинг-пробах приведёт к ужасным последствиям — дисквалификации в возрасте, когда обратно в хоккей можно уже не вернуться. Да и слухи указывают на то, что одним лишь мельдонием в Уфе не ограничивались.