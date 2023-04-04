Он прибил «Салават» и заставил нервничать Радулова. Интервью с лучшим вратарём сезона КХЛ

В течение последнего полугода имя Никиты Серебрякова не сходит с уст хоккейных людей. Его вклад в успехи «Адмирала» отмечают партнёры и соперники, эксперты и болельщики, свои тренеры и чужие. Голкипер сыграл в 62 матчах сезона из 80, но, несмотря на сложный график, показал феноменальную стабильность.

После завершения сезона стабильно насыщенным осталось и расписание Серебрякова. Созваниваемся с вратарём в момент, когда на владивостокских часах глубоко за 10 вечера.

«Сейчас морально и физически «отпускает»

– Никита, расскажите, куда ездили. Гастроли по Приморскому краю?

– Да, сегодня мы ездили в Находку – это в 2-2,5 часах езды от Владивостока. Дали старт строительству нового ледового дворца. До этого съездили в Уссурийск на мастер-класс.

– Вы не первый год в «Адмирале». Раньше во Владивостоке было что-то подобное в плане внимания к команде?

– Такого бума я никогда здесь не видел, мне кажется. В этот раз действительно было что-то невероятное: и как в аэропорту нас люди встречали, и как на арене заводили нас, вели к победам, помогали нам, придавали сил, и в кинотеатрах поздней ночью смотрели, переживали. Всё это чувствовалось и помогало, поэтому очень сильно благодарны.

– Расскажите, каких эмоций внутри вас сейчас больше – удовлетворения от того, что прошли так далеко, или досады от того, что не прошли ещё дальше?

– Эмоции скорее спокойные. Сейчас морально и физически «отпускает» после очень тяжёлого, напряжённого сезона. И в регулярке календарь был достаточно плотным – 68 матчей, и в плей-офф игры шли через день.

– Не только для команды, но и для вас лично сезон получился прорывным. Можете назвать, скажем, три причины, благодаря которым вам удалось выйти на новый уровень?

– Вроде готовился к сезону как обычно. Много работали с тренером вратарей. Три фактора? Не знаю. И ребята помогали мне, и тренер вратарей многое дал.

– Мне показалось, по сравнению с предыдущими сезонами вы стали активнее, агрессивнее перемещаться в воротах и ниже сгибаетесь при атаках соперника. Насколько справедливы эти выводы?

– Я не самый высокий вратарь, так что, наоборот, стараюсь играть в более высокой стойке. Поэтому здесь не соглашусь. А в целом думаю, что прошлый сезон тоже был у меня достаточно хорошим. Конечно, результаты были не лучшими, но в плане своей игры работал над всеми компонентами и продолжил в этом сезоне.

– Читал, вы рассказывали, что Тамбиев просил полевых игроков «не вытягиваться в струнку», когда бросают по вашим воротам. Можете объяснить, почему так делать нельзя?

– Когда ты вытягиваешься, то закрываешь меньшую площадь. Он просит, чтобы ребята либо низкими и широкими становились, либо садились на одно колено, чтобы увеличить своё присутствие в пространстве и шайба не прошла мимо них.

«Радулов – невероятная звезда лиги»

– Следите ли за другими вратарями?

– Честно говоря, вообще ни за кем не слежу. Своих игр хватает с таким плотным календарём, поэтому в свободное время стараюсь больше отдыхать и быть вместе с семьёй.

– А свои игры вы как разбираете? Смотрите какую-то нарезку, как полевые анализируют свои смены?

– У Юрия Викторовича (Ключникова, тренера вратарей «Адмирала». – Прим. «Чемпионата») своя камера. Он её вешает за воротами. После каждой игры «нарезает», и на следующий день или, если выходной, через день садимся и детально разбираем каждый момент матча, каждую атаку, каждый бросок. Всё смотрим под микроскопом.

Никита Серебряков и Юрий Ключников Фото: photo.khl.ru

– На нападающих соперника у вас тоже нарезка?

– Нет-нет, мы отталкиваемся только от своей игры, потому что в этой лиге такие мастера, которых сложно просчитать. Концентрируемся на своей игре и смотрим, что мы можем сделать лучше.

– Один из таких мастеров – Александр Радулов. В серии с «Адмиралом» он устроил пару стычек. В шестой игре пошёл за ворота, в пятой подтолкнул вас локтём после свистка. Вы воспринимаете подобные эпизоды как наглость или как работу на команду?

– Это очень сильный игрок, невероятный мастер, невероятная звезда лиги. Слава богу, что сейчас он играет в КХЛ и мы можем играть против него. Меня, наоборот, такие ситуации скорее заводят – в приятном смысле. Я по-хорошему завожусь, черпаю из этого энергию, и это мне помогает. Не воспринимаю эти провокации на свой счёт, а потом эту энергию выпускаю в других моментах.

Никита Серебряков против Александра Радулова Фото: photo.khl.ru

– Если вокруг слишком скучно – тихие болельщики и спокойные соперники, то для вас это скорее минус?

– Скорее да. Конечно, приятно, когда громко скандируют, когда болельщики поддерживают, когда не играешь как в театре, где тишина. Я думаю, любому игроку приятнее играть, когда вокруг такая атмосфера, когда идёт борьба и есть накал.

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«Я ограниченно свободный агент, и так просто ничего не делается»

– Сейчас вас все хвалят. Доносится ли до вас что-то из этих слов?

– Так, чтобы самому что-то читать, – нет. Иногда родители что-то отправят либо жена скажет. Мы стараемся не обращать на это большого внимания и продолжать работать. Конечно, это очень приятно – опять же, как и любому игроку. Но в первую очередь стараюсь, чтобы меня это не засасывало.

– Вы наверняка будете среди номинантов на приз лучшему вратарю сезона КХЛ. Важно ли для вас получить эту награду?

– Если попаду в номинанты, буду безумно рад. Такая лига, такие мастера… У нас много сильных вратарей. Конечно, это будет большая честь и невероятно позитивная эмоция, если случится. А так, сезон уже закончен. Мы проделали огромную работу и добились, думаю, хорошего результата.

– «Адмирал» не только выстрелил в плей-офф, но и, в отличие от большинства команд, очень ровно прошёл регулярный чемпионат. У вас почти не было спадов. Был ли какой-то конкретный момент, когда поняли, что эта команда способна на многое?

– Я думаю, что, скорее, всё шло день ото дня. У всех команд есть внутренняя кухня. Мы тоже много работали, у нас тоже было много внутренних моментов. Я бы сказал, что мы просто готовились к каждой игре и каждую старались выиграть, а дальше уже будь что будет. Не думали о глобальном результате.

– Вы подписали новый контракт с «Адмиралом». Как принимали решение – во время сезона или уже после?

– До плей-офф нам ничего не предлагали, на эту тему не разговаривали. Потом, во время плей-офф, завели небольшой разговор. Но я сразу сказал, что все основные переговоры – только после плей-офф.

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– Наверняка были бы и другие предложения. В чём главная мотивация остаться?

– Конечно, интерес со стороны других команд был. Но не забывайте, что я ограниченно свободный агент, и так просто ничего не делается. «Адмирал» владел моими правами, поэтому мы решили договориться.

– Тамбиев тоже остаётся. Насколько это позитивный момент для вас – остаться со знакомым тренером? Или для вратаря самая важная фигура – тренер вратарей?

– Я считаю, и то, и то важно. Не будет глобальных перестроек. Думаю, костяк команды останется, и мы все будет знать требования главного тренера. Не знаю, будут менять тактику или нет – это уже не моя головная боль, но самое главное – мы будем знать, что примерно нас ждёт.

– Перед этим сезоном вы побывали на трёх вратарских сборах. Как вы вместили такую программу в одно лето? Отпуск закончился через три дня?

– Да нет, отпуск был длиннее. Мы тогда не попали в плей-офф, и, по-моему, уже 10 марта я был в Москве. Два месяца отдохнул. Съездил немного поработать и покататься в мае. Потом готовился с середины июня до 5 июля.

– Будете менять план подготовки или пойдёте по накатанной?

– Честно, только начинаю задумываться насчёт этого. Пока что хочется от хоккея отдохнуть. Плюс у тренеров идёт плей-офф, у кого-то только недавно закончился. Сейчас точного понимания нет. Ждём и будем решать.

«В сборной было очень интересно»

– В декабре вы съёздили в сборную. Правда, на не самый представительный турнир – Кубок Первого канала. Какую пользу извлекли из этой поездки?

– Я считаю, неважно, какой турнир – престижный или нет. Всё равно выступление за сборную – это самые невероятные эмоции, огромная ответственность. Конечно, получилось не совсем так, как я хотел. Но получил опыт – и позитивный, и не очень. По крайней мере, было очень интересно.

– У вас необычный для вратаря номер. Какая у него история?

– Я всю жизнь играл под 31-м. Потом подписал контракт с «Адмиралом», и мы с женой поговорили и решили многое поменять – начиная с формы, номера и заканчивая многим другим. Почему-то остановились на 54-м, понравился.

– Клюшка, судя по логотипу, у вас тоже не самая обычная…

– Это наш, ярославский производитель. Ребята – большие молодцы. Начали делать очень хорошую по качеству форму. В этом сезоне были небольшие проблемы с экипировкой, и они дали мне попробовать клюшку. Понравилась — и начал у них заказывать.

Никита Серебряков Фото: photo.khl.ru

– Если верно заметил, перед плей-офф вы поменяли щитки.

– Да-да. Регулярный сезон я играл в прошлогодних щитках, потому что заказ немного задержался, потом пришли щитки меньшего размера. В итоге пришлось то ли в конце декабря, то ли в январе искать по всем поставщикам щитки, которые хотя бы примерно мне подошли бы. Получилось заказать эти. Они были на полразмера больше. Пытался в них выйти на тренировки, но было неудобно. Потом Саня Лазушин – спасибо ему огромное – отрезал мне их и зашил. Тогда они уже хорошо сели на меня.

– Самый запоминающийся матч в вашей карьере?

– Вот это вопрос интересный. Я надеюсь, что он ещё будет. Пока что это, наверное, дебют в КХЛ.

– А какую игру, напротив, хотели бы переиграть? Она-то, надеюсь, уже позади.

– Мысли переиграть остались во временах школы. Сейчас, как я сказал, от игры к игре работаем, исправляем моменты, которые не нравятся, что-то совершенствуем.

– Кто самый опасный нападающий в КХЛ?

– Их много… Никита Гусев, Саша Радулов, Михаил Григоренко.

– Главный урок, который вы извлекли из этого сезона?

– Никогда не нужно останавливаться, нужно работать и делать своё дело. Не обращать внимания на игру команды, на результат – просто делать свою работу.

– В этом сезоне у вас было много эффектных сейвов. Какой из них самый крутой?

– Наверное, первая игра с «Салаватом Юлаевым», когда от борта шайба отскочила на дальний угол. Мы выиграли этот матч. Я считаю, он был ключевым — смогли зацепиться и выиграть ту серию.