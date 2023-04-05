В «Миннесоте» не спешат возвращать Капризова. Успеет ли он восстановиться к плей-офф НХЛ?

Кирилл Капризов мчится к возвращению на лёд! Наконец-то российская звезда провела первую тренировку после травмы, полученной почти месяц назад – 9 марта. 3 апреля нападающий «Миннесоты» вышел на лёд и отработал 30-минутную сессию.

Получается, Кирилл близок к полноценному возвращению? Вроде бы да, но даже главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон не спешит обнадёживать болельщиков.

«Сроки возвращения? Никогда нельзя сказать наверняка, да? Я не знаю, честно. Мы посмотрим на него на льду, и у нас появятся мысли получше.

Может ли Капризов вернуться к первой встрече в плей-офф? Ты хочешь, чтобы каждый игрок сыграл несколько матчей перед плей-офф. Ты не хочешь просто ставить их в плей-офф. При этом сможет ли Кирилл Капризов вернуться в состав и сыграть, если его первый матч выпадет в плей-офф? Я уверен, что он был бы в порядке. Но, как и в случае с любым другим игроком, мы хотели бы, чтобы они вернулись на несколько матчей раньше», — сказал Эвасон в преддверии первой тренировки Кирилла.

Затем Капризов вышел на лёд. Журналист The Athletic Джо Смит наблюдал за этой тренировкой и после поделился впечатлениями и подробностями занятий россиянина: «В «Миннесоте» должны быть воодушевлены тем, как выглядел Капризов после 30-минутной тренировки на льду перед утренним катанием в понедельник — на его первой ледовой тренировке с персоналом после травмы нижней части тела.

Капризов, работая с тренером по катанию Энди Нессом, делал всего понемногу. У него было несколько упражнений на манёвры на коньках, работа на скорости, он также занимался с клюшкой и бросал. Было несколько упражнений, когда он принимал и отдавал передачи, и ещё одно, когда он катался на скорости, проезжал вокруг вёдер и бросал.

Он выглядел, пожалуй, приятно», — написал Смит.

А в «Твиттере» лично от себя восхитился: «Травмированный или нет, Кирилл Капризов — очень одарённый хоккеист».

ВИДЕО

Эвасон после занятий Капризова ещё немного обсудил тему возможного возвращения, не упустив шанса пошутить над россиянином.

«Капризов неделями донимал тренерский штаб, чтобы мы позволили ему вернуться на лёд. Но после одной одиночной тренировки на выходных — всего лишь его завитушек — от того, как Капризов будет себя чувствовать после катания в понедельник, зависит, присоединится ли он к тренировкам в среду.

Кирилл Капризов Фото: AP/TASS

Ещё есть шанс, что Капризов сыграет матч до конца регулярного чемпионата, но всё в порядке, если первую встречу после возвращения он проведёт в плей-офф. Надеюсь, что он будет готов играть как можно раньше. Я знаю, что он тоже надеется, что будет готов вернуться пораньше. Очевидно, мы хотим, чтобы он вернулся в наш состав. Но мы собираемся поступать правильно, и наши врачи, и тренеры, и он тоже будут поступать правильно», — сказал Эвасон.

Что ж, кажется, возвращение Кирилла всё-таки не будут форсировать. В клубе, очевидно, хотят, чтобы их главная звезда полностью восстановилась к матчам на вылет и не получила новой травмы или рецидива старой. Хоть при этом и чувствуется, что возвращения Капризова очень ждут и надеются, что он совершит камбэк в строй уже в ближайшее время. Всё-таки нужно какое-то время на адаптацию и набор формы – самое оно на конец регулярного чемпионата. В плей-офф-то ведь уже вышли.

Другая проблема, связанная с возвращением Кирилла, касается ещё одного лидера команды – Матса Цуккарелло. Норвежец совсем зачах после травмы россиянина. Нападающий забил в следующих двух матчах после травмы Капризова – и как отрезало. В сумме – 12 встреч и 7 (2+5) очков. Совсем не лидерский показатель, верно?

Такого же мнения и болельщики. После матча с «Вегасом» (3:4 Б) 4 апреля они задавались вопросом: «Где номер 36? Он взял на себя роль невидимки?»

Журналист The Athletic Майкл Руссо многозначительно ответил: «У него была посредственная вторая половина матча. Он ужасен без Капризова».

Вот и получается, что хоть без Кирилла что-то у «Миннесоты» и получается, да далеко не всё. На плечи Капризова, очевидно, вновь падёт бремя тащить «дикарей» в плей-офф, так что к его здоровью отнесутся максимально серьёзно. А пока хоккеистам «Уайлд» остаётся только выкладываться на полную, забираясь повыше в турнирной таблице и пытаясь найти более комфортного соперника по первому раунду.

Уж тогда-то у Капризова точно будет время набрать форму – и не к новому сезону, а как раз к решающим матчам.