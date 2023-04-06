Хоккейный «Реал». «Ак Барс» победил «Авангард» тогда, когда это ожидалось меньше всего

После первого раунда плей-офф мы как-то и забыли, что хоккей в Кубке Гагарина может быть интересным. Максимально системное бодание перемежалось безэмоциональными разгромами, и разве что серия СКА и «Торпедо» при просмотре как-то увлекала. Вчера же «Ак Барс» на первых же секундах третьего матча с «Авангардом» понёсся в чужую зону — и стало понятно, что тут никто отсиживаться не будет.

Плей-оффный хоккей — это далеко не всегда игра от обороны и откат, это максимальная плотность, готовность игроков пойти в стык в любой момент. В НХЛ, если упрощать, и от обороны стараются играть активно, и вчера мы увидели это в Омске. Лучшая защита — это стремление не дать развернуться сопернику, вчера игроки не могли зависать с шайбой на несколько секунд, на них моментально оказывался прессинг. Возможно, это была далеко не идеальная игра с точки зрения исполнения, но это было живо и интересно.

И, казалось бы, «Ак Барс» сам же свои шансы уничтожил, когда остался втроём в дебюте, схватив подряд два самых идиотских удаления (выброс и шестой полевой). Но Казань, в отличие от домашних матчей, в целом очень хорошо играла в меньшинстве: нельзя сказать, что «Авангард» не создавал моментов, но вчера бригада нейтрализации «Ак Барса» уже не боялась прессинговать атакующих, даже оставшись втроём, игроки «АБ» убили чуть ли не полминуты благодаря одиночному рейду в чужую зону. Ноль шайб «5 на 4» подточили шансы «Авангарда» на победу, хотя в середине третьего периода так не казалось.

«Ак Барс» — «Авангард» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

И хотя у «Авангарда» по итогам первых 20 минут оказалось подавляющее преимущество по моментам и броскам, гости ведь тоже пару раз огрызались, и Демченко приходилось серьёзно поработать. Зато в историю вляпался Наиль Якупов — кажется, каждому провалившемуся первому номеру драфта нужно войти в историю нелепым моментом. У Патрика Штефана был промах по пустым воротам с метра, закончившийся контратакой соперника и голом, а здесь форвард не замкнул в пустые с острого угла.

Несмотря на то что Билялетдинов якобы разнёс свою команду во втором перерыве, всё-таки можно сказать, что «Ак Барс» поддержал темп, который ему предложили. Конечно, Билялов вытащил немало моментов, которые казались вернейшими, и в среднем броски «Авангарда» казались более опасными: однако минуты до 50-й Демченко выглядел минимум второй звездой матча. Не просто так умные шайбы КХЛ показывают, что «АБ» создал более четырёх ожидаемых голов, пусть включился только со второго периода. Это показывает ещё и то, что тезис с «перелёты во Владивосток команду истощат» был скорее ложным.

Самым удивительным в концовке было то, что «Авангард» снова решил сыграть максимально по счёту, как будто бы примеры двух прошлых игр ничему штаб «ястребов» не научили: самое интересное в этой серии происходит в последние десять минут. И ведь даже нельзя сказать, что Омск откровенно уж откатился: хозяева ставили хорошие капканы в средней зоне, грамотно действовали позиционно, но никакой откат не защитит от дальних бросков.

Уже отмечалось то, что Билялетдинов рискнул (особенно по своим меркам), когда в третьем периоде доверился Никите Евсееву. Осенью защитник не раз результативно бросал от синей, когда остальной «Ак Барс» просто тонул и казалось, что эти шайбы спасут Знарка от отставки. Как оказалось, не спасли — но дар мощного щелчка после смены тренера не пропал, пусть Никита и отошёл сильно на второй план.

Не менее показательный момент — реализация большинства «Ак Барса». Я сначала не поверил плашечке, которая появилась во время трансляции, но ошибки в ней не было: казанский клуб в этом плей-офф ни разу не забивал в большинстве в гостях в этом плей-офф. Проблема была решена максимально простым способом: бросок от синей и подставление; и странно, что этот метод не был использован раньше, если у тебя в команде есть Радулов.

«Ак Барс» — «Авангард» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Овертайм (возможно, сравнение будет слишком громким) напомнил матчи футбольного «Реала»: противник атакует, создаёт моменты, накручивает счётчик xG, а «Реал» получает одну возможность и идеально её реализует. Какие вообще претензии можно предъявить Омску за эти 12 минут? Да никаких, всё делали правильно, бросали с отличных позиций, но есть матчи, которые развиваются не по законам логики.

В этом же ключе забил и Вадим Шипачёв. Просто поражаешься, насколько разительная перемена произошла с ним за год в Казани — её ведь даже на старение не списать, игроки его плана не сдают за 12 месяцев, тем более в нынешней КХЛ. Однако большую часть серии его приходилось искать «с металлоискателем», как партнёр по команде говорил про другие моменты, но в овертайме «АБ» расписал быструю комбинацию в три паса.

И ведь у этой версии «Авангарда» куча плей-оффного опыта, многие лидеры команды 2021-го на месте, но всё умение добывать своё чисто на мастерстве как будто было оставлено в первом раунде. «Ак Барс» очень быстро закончил самый первый ОТ в серии и забил вчера вторым броском, можно предъявлять претензии к Демченко, но это симптоматично. Нельзя начинать играть, словно ты маленькая команда, даже если ты умеешь так играть: это просто не тот уровень сопротивления.

Во всём остальном «Авангард» вчера играл правильно — и заслужил победу точно так же, как «Ак Барс» не заслужил поражения.