Главная звезда СКА попал в запас. Но вопросы есть и к другим лидерам чемпиона регулярки

Свой 42-й день рождения главный тренер СКА вряд ли встречает с хорошим настроением. Команда Романа Ротенберга получила 0:4 в Москве, уступает в серии и снова выглядит так, как будто не знает, как взламывать оборону вечного финалиста Запада.

А ведь это и было кульминацией сезона — СКА и так приучил, что финал конференции без него не проходит, сделал все шаги, чтобы мимикрировать под чемпиона, но пока не получается. В результате уже в третьем периоде на скамейку отправился Никита Гусев. Лучший форвард КХЛ по состоянию на 2019-й вчера не нанёс ни одного броска по воротам, при этом довольно пассивно сыграл в эпизоде с первым голом ЦСКА. Почти полторы минуты в большинстве тоже КПД не принесли.

«У нас играли лучшие игроки. Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому игроку одинаковое отношение. У нас нет игроков, которые могут рассчитывать на какие-то поблажки со стороны тренерского штаба. Мы смотрим дальше, будем думать. У нас есть игроки, которые могут выйти. У нас есть резервы», — хотя фамилия Гусев в ответе Ротенберга на вопрос о 97-м номере не была упомянута, это довольно жёсткий комментарий, который указывает на явное недовольство.

Никита Гусев Фото: РИА Новости

Никто не удивится, если Гусев вообще больше не сыграет в серии с ЦСКА. Есть не только прецедент Ковальчука, который потерял место в плей-офф-2016: совсем недавно статусные игроки типа Владислава Каменева или Миро Аалтонена растворялись где-то в глубинах петербургской ротации, что сопровождалось чаще всего глухим молчанием со стороны клуба.

Из-за этого снова приходится вспоминать загадочные занятия по индивидуальной программе, из-за которых Гусев пропустил шесть матчей в январе-феврале. «Физическая подготовка – это наш фундамент, за счет её мы можем взвинтить темп, мы лучшая команда лиги по третьему периоду», — объяснял Ротенберг двухнедельное отсутствие Гусева. Однако Никита никогда не славился скоростными качествами и в НХЛ не смог закрепиться в первую очередь из-за того, что не тянул быстрый хоккей современной лиги ногами.

При этом Гусев изначально не выглядел человеком, который подходил бы этому СКА. Скорее всего, между клубом и форвардом изначально существовала договорённость о том, что в России игрок будет играть только в Петербурге. Однако прошлой весной Гусев уходил из клуба, который играл в плей-офф довольно пассивно и даже серию со «Спартаком» вытаскивал скорее за счёт индивидуальных усилий. Вернулся же Никита в клуб, который играет в основном через движение, что уже успел отметить Сергей Фёдоров. Чем-то это похоже на старый динамовский стиль: не случайно Ротенберг всегда отмечает Владимира Юрзинова-старшего как своего хоккейного учителя.

И ведь не сказать, что Гусев плохо играл после возвращения — проблема в том, что для Петербурга конец регулярки и два первых раунда давно рассматриваются как разминка перед ЦСКА. То, что Никита набирал на этом отрезке больше очка за матч, вообще ничего не означает: на фоне роботов из ЦСКА его креативность куда-то испарилась.

Кстати, это не только его проблема. Никто не ожидал от очередной армейской сшибки урагана голов, но самая результативная команда сезона могла забрасывать явно больше, чем четыре шайбы за три матча. При этом один из голов — уже ставший фирменным щелчок Никишина, другой — подставление после другого могучего замаха от Ожиганова. А где же осмысленные голы, где «красивый» хоккей СКА, про которой мы так много читали в этом году от экспертов?

Дамир Жафяров Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Такой же ноль голов в этой серии пока на счету Дамира Жафярова и Марата Хайруллина. В регулярке они доказали сомневающимся, что могут стать лидерами топ-клуба, но ЦСКА пока довольно цинично сводит на нет их заслуги. Может, дело в недостатке кубкового опыта? Хайруллин в КХЛ никогда дальше первого раунда не проходил, Жафяров это делал в ЦСКА и «Сибири», где всё-таки был на вторых ролях. Подходят ли эти игроки в ключевой момент под тот стиль, что ставит СКА? Сойти с него там не получится — уже слишком поздно пытаться ставить что-то другое.

А ведь параллельно другие финалисты конференций опровергают пошлый штамп про «третьи звенья тащат в плей-офф». «Ак Барс» до матчей с «Авангардом» во многом доехал на усилиях своей первой тройки Воронков — Сафонов — Радулов. Сам же «Авангард» прошёл два раунда благодаря шикарному большинству и связке Буше — Найт. Да и у ЦСКА вчера ключевой гол забил Константин Окулов, который большую часть плей-офф шайбами всё-таки не отмечался.

У СКА есть Дмитрий Яшкин, который не только забивает, но и хитует. Для идеологии Питера этот игрок почти идеален — но он один. Этой команде нужно ещё два Яшкина или условный Александр Радулов: в идеале бы Радулов-2016, у которого постоянно менялись партнёры в звене, но он всё равно дотащил тогда ещё не такой звёздный ЦСКА до большого финала. Другое дело, что таких хоккеистов находить не так уж и легко: среди американских легионеров таких найти можно, но в Петербурге фактически сами отказались от них.

Есть ощущение, что если в Петербурге решили строить бегущую и давящую команду, то им надо было идти до конца. Оборону под требования системы там докрутили, но вот в плане атаки как будто остановились на полпути. Учитывая крайнюю нетерпеливость СКА, которая в этом году не раз проявлялась в виде постоянных трансферов из «Сочи», в этом плане от клуба можно ждать абсолютно чего угодно.