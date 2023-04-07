Расклад по тренерам. Каких изменений ждать в следующем сезоне в клубах КХЛ

30 апреля 2023 года заканчиваются контракты у тренеров и хоккеистов клубов КХЛ, а 1 мая официально открывается рынок свободных агентов. Уже сейчас приходит много новостей об изменениях и дальнейшем трудоустройстве некоторых специалистов. Рассказываем о главных на сегодняшний день трансферных новостях в тренерской среде.

Кто займёт место Воробьёва в «Металлурге»?

Илья Петрович, завоевавший с клубом два Кубка Гагарина и сыгравший в двух финалах, будет ждать предложения из новой команды. Проблем с трудоустройством у такого сильного и опытного специалиста точно не будет. В свою очередь, в «Металлурге» в скором времени должны объявить о назначении Андрея Разина. Специфический выбор руководства уральцев, учитывая конфликтность бывшего главного тренера «Северстали». Посмотрим, сработается ли Разин с новым коллективом и как будет выстраивать отношения с агентами. Задачи в Магнитогорске будут совершенно иными, а Разин с «Северсталью» ни разу за всё время работы не вышел во второй раунд плей-офф.

Что с Череповцом?

Игорь Ларионов и боссы «Торпедо» хотели сохранить весь тренерский штаб, однако Андрей Козырев, получив предложение возглавить «Северсталь» и уйти на самостоятельную работу, логично не стал отказываться. Стороны уже обо всём договорились, в скором времени о назначении Козырева в Череповец объявят официально. Напомним, кроме Андрея Назарова, никто «сталеваров» во второй раунд Кубка Гагарина не выводил. Так что Козыреву есть к чему стремиться.

Андрей Козырев Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

В «Амуре» определились с кандидатурой

С Петерисом Скудрой не договорились, его в Хабаровске не будет. По нашей информации, Вадим Епанчинцев возвращается в «Югру», где сменит Эдуарда Занковца. Епанчинцев уже работал в Ханты-Мансийске и становился там чемпионом ВХЛ. В свою очередь, в «Амуре» будет трудиться Андрей Мартемьянов, который покинет пост главного тренера «Сибири». Для Мартемьянова «Амур» тоже далеко не чужая команда. Интересные и существенные изменения.

В «Сибири» будет работать бывший помощник Мартемьянова

Как мы ранее сообщали, главным тренером «Сибири» в новом сезоне станет Сергей Кривокрасов. На данный момент он является ассистентом главного тренера. Напомним, на пресс-конференции по итогам сезона Мартемьянов оценил результат как неудовлетворительный. Новосибирский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина по итогам пяти игр серии с омским «Авангардом». Мартемьянов заявлял, что две трети состава не были готовы к матчам на вылет.

«Пока нет. Меня уже и выгоняли, и сватали. Пишут везде. Будет официальная информация – ей я буду верить», – отреагировал сам Мартемьянов на слухи.

Буцаева зовут на родину

Нынешний сезон «Витязю» удался. Команда отлично выступила в регулярном чемпионате, а затем дала бой «Локомотиву» в первом раунде плей-офф. Тем удивительнее, что с Вячеславом Буцаевым не спешили продлевать контракт. Но, по всей видимости, Буцаева позвали сменить Валерия Белова в «Ладе», которая после нынешнего сезона вернётся в КХЛ. Буцаев – уроженец Тольятти. Возглавить «Витязь» будет доверено помощнику Буцаева – Александру Завьялову. Справится ли он или нет – другой вопрос.

Вячеслав Буцаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто возглавит минское «Динамо»?

Всё идёт к тому, что с Крэйгом Вудкрофтом в «Динамо» попрощаются. Окончательное решение будет приниматься высшим руководством, включая политическую элиту страны. Интересно, что в последнее время усилились разговоры, что там согласовывают кандидатуру Дмитрия Квартальнова, который весь прошлый сезон провёл без работы. Кстати, Крэйг Вудкрофт всё-таки должен будет руководить сборной Беларуси на матчах с Россией и Казахстаном в мае, однако ходили слухи, что предложение возглавить сборную на этом турнире получили несколько специалистов из белорусской Экстралиги. Видимо, Вудкрофт всё еще питает надежду остаться главным тренером минского «Динамо».