СКА нокаутировал ЦСКА за 17 секунд! В финале Запада КХЛ снова ничего не ясно

2-1 в любой серии плей-офф – вполне рабочий счёт для проигрывающей команды, но важен контекст. ЦСКА в третьем матче образцово-показательно укатал невских армейцев, оставив на голодном пайке одну из лучших атак лиги (со СКА такое случилось всего лишь второй раз за сезон). Заодно москвичи отправили в запас двух главных игровичков Петербурга – Никиту Гусева и Дамира Жафярова.

Про Гусева в прессе даже пошли слухи про чрезмерное увлечение пивом, но проблема в другом. Ведь и лучший бомбардир команды в плей-офф Марат Хайруллин может в этой серии похвастаться только одной скромной передачей. И капитан Дмитрий Яшкин не имеет в активе ни одного очка (но тут надо иметь в виду травму, из-за которой он пропускал конец серии с «Торпедо»). ЦСКА в третьей игре нивелировал все сильные стороны соперника и лишил его той грандиозной атаки, которая позволила уверенно выиграть регулярку и пройти первые два раунда.

Сегодня состав петербуржцев предстал менее креативным, но более габаритным и боевым. Команда Романа Ротенберга выходила грызть лёд и давить прессингом. ЦСКА им в этом не мешал, сосредоточившись на оборонительных действиях. Моменты у СКА были – в первом периоде Александр Волков на пятаке мог заводить шайбу за спину Адаму Рейдеборну, Михаил Пашнин сначала попал в штангу, а чуть позже выводил на бросок Валентина Зыкова.

ЦСКА спокойно оборонялся, нанеся всего два броска в створ за первые 20 минут. Спокойно отреагировал на удаление Артёма Сергеева до конца матча, который ударом в колено отправил Никиту Камалова в раздевалку (позже защитник вернулся в игру). Один-единственный, но убойнейший момент в пятиминутном большинстве СКА создал уже во втором периоде, когда Зыков отдал божественный пас за спину на дальнюю штангу. Но Василий Глотов промахнулся и, кажется, сам не мог поверить, как упустил такой великолепный шанс.

ЦСКА же забил первым же броском во втором периоде. Константин Окулов сделал круг по зоне, приехал в левый круг вбрасывания и прошил Дмитрия Николаева. Как бывает с сильными игроками, которые переживают некий спад, то стоит им прервать голевую засуху, так шайбы начинают идти пачками.

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Вскоре Михаил Григоренко мог увеличивать преимущество, когда вывел его один на один, но тут Николаев был надёжен. Пусть у хозяев было и не так много бросков, но практически каждый – реальный голевой момент, в то время как СКА мучился, каждая атака давалась гостям непросто. До тех пор, пока не забил Степан Фальковский. Не совсем логичный гол, но белорусский защитник попал идеальнее некуда – снял паутинку с дальней девятки, бросив с кистей через трафик.

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Эта шайба прервала сухую серию Рейдеборна, который отбивал все атаки СКА на протяжении почти 110 минут, и будто щёлкнула голевой тумблер в головах питерских армейцев. Потому что в следующей смене обычный выброс СКА из своей зоны превратился в забег на скорость. Захар Бардаков утянул с собой Даррена Дица, оставив шайбу накатывающему следом Зыкову. Тот попал в штангу, но вывел из игры Рейдеборна, а Александр Волков подоспел на добивание в пустые ворота.

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Волков в этой серии вышел впервые – сработали, получается, перестановки Романа Ротенберга. А ведь когда СКА вхолостую откатал пять минут большинства, казалось, Жафяров с Гусевым сегодня очень бы пригодились. Но и без них точно выверенная и настроенная армейская машина дала сбой и была нокаутирована за 17 секунд.

Не в первый раз в этой серии – в первом матче СКА тоже выстрелил двумя быстрыми голами, но тогда не смог засушить третий период и в итоге проиграл в овертайме. ЦСКА и сегодня бросился спасать положение в третьем периоде, но и СКА рвался в атаку. Фальковский мог делать дубль, продемонстрировав что-то из репертуара Кейла Макара или Куинна Хьюза. У ворот СКА тоже иногда становилось жарко, но петербуржцы держали максимальную концентрацию и не допускали провалов.

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ЦСКА даже не успел снять вратаря – Рейдеборн уже был готов ехать на лавку, когда Бардаков обокрал Нестерова и убежал один на один. Третье звено СКА сегодня показало убойный хоккей и обеспечило результат. А вся команда Романа Ротенберга показала бойцовский характер и возвращается домой при счёте 2-2. В финале Запада КХЛ снова ничего не ясно.