«Один из величайших на все времена». Кросби набрал 1500 очков в НХЛ, войдя в пул легенд

За неделю до завершения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции определены шесть участников приближающегося плей-офф. Кубковое продолжение сезона себе гарантировали «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». За оставшиеся две путёвки в розыгрыш Кубка Стэнли от Востока продолжают сражение четыре команды.

Но если шансы «Баффало Сэйбрз» на попадание в плей-офф фактически остаются только на бумаге (уж слишком много факторов должны сложиться благоприятным образом для «клинков»), то три остальные команды находятся в реальной гонке. Именно к числу этих команд, наряду с «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс», относится и «Питтсбург Пингвинз». После крупного поражения от «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) американский клуб поставил себя в зависимое положение от соперников. Теперь команда Майка Салливана должна не только сама исправно набирать очки, но и ждать подарка со стороны «пантер» или «островитян».

Очередной игровой день «Питтсбург» начинал раньше своих ключевых соперников. «Пингвины» гостили на выезде в Детройте, встречаясь с местными «Ред Уингз», уже потерявшими даже теоретические шансы на выход в плей-офф. Реальное сопротивление сверхмотивированному сопернику «Красные Крылья» оказали лишь в первом периоде, когда вратарю «Пингвинз» Тристану Джарри даже пришлось несколько раз серьёзно спасать свою команду.

Но вскоре «Питтсбург» по-настоящему включился в игру и начал штамповать заброшенные шайбы. Сначала экстренно вызванный накануне из АХЛ нападающий Александр Нюландер забил свой первый за три года гол в НХЛ, а за три секунды до конца стартовой трети впервые в игре отличился капитан гостей Сидни Кросби. Канадский форвард прервал восьмиматчевую безголевую серию, но его главные свершения в матче были ещё впереди.

Единственное, на что хватило хозяев — один гол. Роскошная контратака, включившая в себя серию классных передач в касание, завершилась красивейшей шайбой в исполнении швейцарского форварда Пиуса Зутера. Вот только к тому моменту гости уже вели с преимуществом в три шайбы – парой десятков секунд ранее забил Дэнтон Хайнен, ассистентом у которого выступил Кросби.

Третье очко в матче канадец набрал в начале третьего периода, роскошным по точности броском реализовав большинство. И это результативное действие наверняка стало одним из самых памятных для Кросби за всю его карьере. Всё дело в том, что благодаря дублю в ворота «Детройта» 35-летний форвард достиг отметки в 1500 очков в североамериканской лиге.

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Теперь на его счету 1500 (550+950) очков в 1188 играх в лиге. Кросби стал 15-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки. Ранее это удалось Полу Коффи (1531), Марку Рекки (1533), Джо Торнтону (1539), Рэю Бурку (1579), Филу Эспозито (1590), Джо Сакику (1641), Марио Лемье (1723), Стиву Айзерману (1755), Марселю Дионну (1771), Рону Фрэнсису (1798), Горди Хоу (1850), Марку Мессье (1887), Яромиру Ягру (1921) и Уэйну Гретцки (2857). При этом только пять игроков в истории НХЛ достигли этой отметки быстрее канадца.

№ Игрок Матчи на достижение рубежа в 1500 очков 1 Уэйн Гретцки 620 2 Марио Лемье 747 3 Марсель Дионн 1078 4 Яромир Ягр 1165 5 Фил Эспозито 1166 6 Сидни Кросби 1188

«Я думаю, что эта веха и список хоккеистов, к которым он сегодня присоединился, говорят о том влиянии, которое он оказал на хоккей. Он не только один из величайших игроков своего поколения, он один из величайших игроков всех времён», — заметил Салливан после завершения матча.

Для полноты победной картины гостям не хватало только гола в исполнении Евгения Малкина. Россиянин обокрал в чужой зоне нападающего «Детройта» Джо Велено, отдал быстрый пас под бросок Джейсону Цукеру и первым оказался на добивании. Нападающий «пингвинов» отметился голом, который стал для него 26-м в сезоне.

Примечательно, что для российского хоккеиста это был 80-й матч в нынешней регулярке. Таким образом, Малкин провёл минимум 80 встреч в регулярном чемпионате впервые с сезона-2008/2009. В сезонах-2007/2008 и 2008/2009 Джино играл во всех 82 матчах регулярки.

Пожалуй, это был бы отличный игровой день для «Питтсбурга», если бы не сразу два «но» – спустя несколько часов сначала «Флорида», а затем и «Айлендерс» также добились побед в своих матчах, снова вытеснив команду Салливана за пределы кубковой восьмёрки. Впереди у «Пингвинз» остаются матчи с давно потерявшими турнирную мотивацию «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Календарь «островитян» и особенно «пантер» на финише регулярного чемпионата выглядит заметно сложнее, но «Нью-Йорк» и «Флорида» сейчас находятся в хорошем состоянии и почти не допускают осечек в последнее время. А самый главный аспект заключается в том, что при возможном равенстве очков «Питтсбург» будет расположен ниже обоих своих соперников по дополнительным показателям.