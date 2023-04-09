Такого не было восемь лет! Плей-офф МХЛ завершится сенсационным финалом

Пока в КХЛ финальные стадии плей-офф выходят сравнительно предсказуемыми, в Молодёжной лиге случилась локальная сенсация. Западная конференция лиги давно считается сильнее Восточной: в трёх последних финалах из четырёх играли только западные представители (в МХЛ есть перекрёстные полуфиналы), а восточная команда в последний раз становилась чемпионом в 2015-м (нижегородская «Чайка»).

Однако в этом году эта серия точно прервётся. Впервые с 2010-го, когда в решающих матчах первого сезона лиги играли молодёжки двух «Металлургов», у Кубка Харламова будет чисто восточный финал: «Омские Ястребы» сыграют с «Чайкой». Перед полуфиналами никто не верил в такой исход: казалось, что дальше должны проходить «СКА-1946» и «Локо» с их разветвлёнными и богатыми молодёжными системами. Как же так получилось?

Путь к финалу:



«Чайка»: «Авто» (3-1), «Мамонты Югры» (3-1), «Локо» (3-0);

«Омские Ястребы»: «Сибирские Снайперы» (3-0), «Толпар» (3-1), «СКА-1946» (3-1).

Для будущего «Торпедо» успех молодёжки означает не меньше, чем проход основы во второй раунд: это ещё раз показывает, что сезон взрослой команды не был разовым всплеском. Сделано это было даже с небольшим запасом: защитника Богдана Конюшкова, одно из главных открытий сезона, в «Чайку» не отправили, хотя он на уровне главной МХЛ никогда не играл. Команда Николая Воеводина в плей-офф показывала разный хоккей: в ранних раундах играла от атаки и могла сильно перебросать соперника, а вот с «Локо» приходилось больше терпеть.

Пожалуй, два главных героя «Чайки» в этом плей-офф — вратарь Лоренс Зинаддин и форвард Василий Атанасов. О голкипере с уникальным белорусско-эмиратским происхождением долгое время было известно в основном то, что Игорь Ларионов прозвал его «Зиданом», он не был основным вратарём нижегородцев по ходу чемпионата. Плей-офф у «Чайки» начинал Дмитрий Дагестанский, который потерял место в воротах из-за не слишком удачной игры против «Авто». После этого бессменно играет Зинаддин, который показывает сумасшедшую статистику: 96% сейвов и КН 1,22, а за три матча с «Локо» отразил 122 броска.

Лоренс Зинаддин Фото: Пресс-служба ХК «Чайка»

Атанасов стал одним из многочисленных молодёжных открытий «Торпедо» в этом сезоне, но большую часть Кубка Гагарина оставался сухим. Успех после отправки в МХЛ вовсе не был гарантирован — например, десанты основных игроков «Спартака» и «Динамо» в плей-офф провалились с треском. В первом же своём матче он «прибил» хет-триком свою бывшую команду из Ханты-Мансийска, а в серии с «Локо» прославился тем, что во флеш-интервью пообещал забить — и выполнил своё обещание спустя пять минут. 11 очков за шесть игр — результат сумасшедший.

В отличие от 2015-го, когда «Чайку» вели к Кубку Харламова местные Даниил Ильин, Артём Аляев и Андрей Тихомиров, сейчас на авансцене пришлые ребята — но это показывает и успех селекционной службы клуба, которая работает не с самыми большими ресурсами, но с мозгами. Эта «Чайка» точно не является командой «переростков», где у большинства не будет кахаэловских перспектив.

«Омские Ястребы» имеют возможность работать не только головой, но и ресурсами — и это вместе с солидным десантом игроков, поигравших в этом году в фарме из ВХЛ, превращает их в бумажного фаворита финала. Команда Виталия Черночуба ещё в прошлом году по максимуму закусилась со значительно превосходившей «Ястребов» «Красной Армией», а в этом году его ребята набрались опыта и убрали с пути «СКА-1946». Питерская молодёжка после 0-2 отметилась фирменной перестановкой тренеров: главный тренер Владимир Филатов был понижен в ассистенты, а руководить стал легендарный Максим Соколов. Не помогло.

По привычке лидером этой команды можно назвать Ивана Мирошниченко — одного из самых перспективных российских игроков, которого в первом раунде задрафтовал «Вашингтон». Однако именно в этом плей-офф Иван пока не является явным лидером команды, и требовать этого было бы рано — Мирошниченко вернулся на лёд после того, как лечился от рака, и далеко не все игроки обладают физикой Марио Лемье, который клепал очки сразу после окончания своей химиотерапии. Неизвестно, в каком ментальном состоянии главный омский талант.

Лучший бомбардир «Ястребов» — коренной омич Глеб Трикозов, набравший 11 очков в 11 матчах. «Это прирождённый бомбардир, он может забить, обладает голевым чутьём, может подтащить команду», — говорил о нём Черночуб, «У него достаточно мастерства и креатива, чтобы обыгрывать один в один. Он может создавать моменты в одиночку, но при этом обладает навыками плеймейкера. Видение игры и качественный бросок делают Трикозова реальной угрозой при игре в большинстве», — рассказывает эксперт The Athletic Кори Пронмэн.

Глеб Трикозов Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Неплохо «Ястребы» поработали с соседними школами: самый перспективный защитник системы Михаил Гуляев и лучший бомбардир команды в регулярке Вячеслав Малов родились в Новосибирске и до 2019-го занимались в системе «Сибири». Новокузнецк в числе прочих представляет Станислав Бережной — основной голкипер «Ястребов» по ходу всего сезона, чья игра стала критически важной в сдерживании звёздной атаки «СКА-1946». Первые три игры серии у Питера забивали только защитники.

Для будущего двух клубов это означает очень многое. Конечно, «Авангарду» долго со смешком будут припоминать обещание «13 воспитанников в основе», но очень многие ребята из этого состава через пару лет должны занять места в КХЛ. Для «Торпедо», которому пока прибавлять бюджета не будут, успех молодёжи означает то, что в случае потенциального раздербанивания состава богатыми клубами смена уже наготове.

Несмотря на то что именитых игроков чуть побольше у «Ястребов», у «Чайки» есть горячий вратарь и умение играть терпеливо. Зато на стороне Омска может быть стадион: вполне вероятно, что «ястребы» будут играть на новой арене, а больше 10 тысяч зрителей на матче финала МХЛ ещё никогда не собиралось. Этот финал может стать историческим как минимум из-за зрительского интереса.