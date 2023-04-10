«Хо-Сэнг — весёлый парень, всегда любил пошутить. Он ещё должен помочь «Салавату»

Станислав Бочаров рассказывает про опыт игры в Уфе, победный МЧМ и о том, почему «Амур» не смог дотянуться до плей-офф.

Станислав Бочаров — один из тех парней, что в январе 2011-го сделали Россию счастливой, выиграв золото МЧМ. Во всех клубах КХЛ, где играл форвард, он показал себя классным игроком. Даже после не очень удачного отрезка в составе «Салавата», который завершился расторжением контракта, он смог быстро перезагрузиться в составе родного для себя «Амура».

В интервью «Чемпионату» форвард рассказывает о прошлом сезоне и вспоминает самые яркие моменты своей карьеры.

Досье

Станислав Бочаров родился 20 июня 1991 года в Хабаровске. В КХЛ выступал за «Ак Барс», «Югру», «Ладу», «Сочи», «Торпедо», «Автомобилист», «Салават Юлаев». В настоящий момент — игрок хабаровского «Амура».

Достижения: победитель молодёжного чемпионата мира (2011).

«В «Амуре» уже привыкли к перелётам»

— Почему у «Амура» концовка сезона всё-таки получилась смазанной?

— Были очень сильные соперники в концовке, бывает. Где-то удачи чуть не хватило, но считаю, что были хорошие игры, где-то чуть не повезло.

— Что у команды не ладилось в большинстве? Пара лишних процентов реализации — и могли бы достать плей-офф.

— Сложно сказать. Каждый соперник разбирает своего будущего оппонента, все видят, как мы играем. Где-то не хватало хладнокровия в завершении.

— В чём была причина ударного старта на новом месте?

— Я играл с хорошими ребятами, которые помогали мне набирать очки, а я помогал им. У нас получилась хорошая «химия», всё шло отлично.

Станислав Бочаров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— С кем из партнеров успели наладить лучшее взаимодействие?

— Я играл только в одном звене— с Ярославом Лихачёвым и Иваном Николишиным. У нас была хорошая тройка, постоянно набирали очки, с первой игры была хорошая коммуникация.

— Какие есть особые приёмы, чтобы восстанавливаться после перелётов? Про термобельё слышал, а что ещё?

— Многие надевают носки компрессионные, за такое количество времени уже привыкли к таким перелётам. Я старался особого внимания на это не обращать, по возможности старался поспать в самолёте, чтобы сократить время.

— Кому-то не нравятся 10 матчей «Амура» и «Адмирала», но трибуны там всегда полны. Стоит ли играть столько или лучше сократить?

— В Хабаровске всегда собирается народ, а «Адмирал» — прямой конкурент, с которым всегда интересно играть. Дерби всегда увлекает.

— Можно ли сравнить «зелёное дерби» и дальневосточное дерби?

— В самом слове «дерби» уже видно, что будет интересная игра — будет это «зелёное» или дальневосточное, все дерби всегда привлекают внимание.

«Сломанные планшетки Брагина — это реальность»

— Вплоть до финала МЧМ вы играли с Панариным и Голубевым в одном звене. Уже тогда была видна сила Артемия?

— В первую очередь он выделялся своим видением и руками, это неординарный и нестандартный игрок, замечающий варианты развития атаки, которых многие в принципе не видят. С такими людьми всегда приятно играть.

— Понятно, что камбэк в финале помнят все. А как выгрызали победы в четвертьфинале и полуфинале, хотя проигрывали?

— Очень тяжело, мы играли две игры подряд в плей-офф, было другое расписание, но вытащили тяжёлые игры за счёт характера. У нас была очень сплочённая команда, хороший коллектив.

— Сломанные планшетки в перерыве финала — миф или реальность?

— Реальность. Брагин пытался нас стимулировать, привести в чувство, потому что тяжело отыгрываться, но у нас была сплочённая команда, которая понимала, где мы и за что играем. Всё так совпало, что и командный фактор, и человеческий фактор, и желание — всё было вместе.

Станислав Бочаров Фото: РИА Новости

— Как команда тогда вообще пришла в себя после двух поражений на старте турнира?

— Понимали, что у нас нет права на ошибку, понимали, что играем за свою страну и вряд ли ещё соберёмся в таком составе. Мы во многом за счёт характера выиграли.

— Как-то ребята из той команды сейчас поддерживают связь?

— Когда видимся лично во время игры или после, то удаётся чуть-чуть поговорить, но так, чтобы прямо созваниваться — такого нет. Страна большая, много часовых поясов, всем вместе трудно собраться.

«Считаю, что в «Салавате» нормально играл»

— Не показалось ли, что в «СЮ» так и не дали шанса нормально заиграть?

— Нет, я играл там в первом-втором звеньях, мне давали играть. Но это спорт, такое случается.

— Сами бы какую первоочередную причину неудачи в Уфе отметили?

— Не сказал бы, что не получилось в команде. Я считаю, что нормально играл, приносил пользу клубу.

Станислав Бочаров Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— Виктора Козлова многие считают тренером, скупым на эмоции. Он и на тренировках такой?

— Это хороший тренер, профессионал. Не сказал бы, что он скуп на эмоции, все люди разные, думаю, в «Салавате» ему доверяют, я убедился, что он хороший специалист. Он открытый человек, к нему можно подойти поговорить, спросить о чём-то, и он подскажет. Он всегда помогал, настраивал команду. На скамейке, может, не особо показывает эмоции, но в раздевалке всегда нас приободрял.

— Джош Хо-Сэнг — один из самых удивительных легионеров в КХЛ. На тренировках он вещи показывал?

— Это весёлый парень, всегда любил пошутить, и с ним самим было весело. Хороший, быстрый, техничный игрок, который на предсезонке немало голов забил и в будущем должен помочь «Салавату».

— Многие отмечали у «Салавата» необычный раскат пятёркой в линию. В чëм был замысел?

— Это очень хороший раскат, который помогал создавать преимущество на определённом участке площадки. На сборах нам объяснили его смысл, он очень хорошо проходил.

«Если бы прошлый сезон доиграли, то «Автомобилист» вышел бы в плей-офф»

— Николай Заварухин говорил, что было в «Авто» некоторое разделение между русскими и легионерами при Питерсе. Это ощущалось?

— Не сказал бы так. Я общался как с русскими, так и с легионерами, помню, что мы общались командой хорошо.

— Оглядываясь уже по прошествии времени: что всё-таки не получилось у команды в целом?

— Второй сезон мы до конца не довели, я уверен, что если бы доиграли, то попали бы в плей-офф.

— При переходе в «Авто» было ли важно, что там играл Белоусов, с которым у вас была связка в «Ладе»?

— Да, мы долго играли вместе с Жорой в Тольятти, у нас хорошее взаимопонимание, это важно, когда в команде у тебя есть такой партнёр. Мы и вне льда хорошо общаемся.

— Чем похожи и чем отличаются Питерс и Немировски?

— Билл много времени уделял нюансам, деталям, при Дэвиде нарабатывали связки, взаимопонимание с партнёрами, чтобы можно было не глядя отдавать передачу туда, где твой партнёр.

«Что посетить в Хабаровске? Ледовый дворец»

— Вы сыграли во всех сезонах КХЛ, кроме одного. Как изменился хоккей за эти годы?

— Стал более быстрым, более техничным, лига прибавляет год от года, становится всё лучше и лучше.

— Три места в Хабаровске, которые стоит посетить гостю города?

— Набережная, ледовый дворец и городские пруды.

«Платинум-Арена» в Хабаровске Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

— В одном из интервью вы говорили, что любите играть в гольф. Откуда такое увлечение?

— У меня друг играет, как-то пригласил меня, дал попробовать — мне понравилось.

— Вы любите путешествовать. Какие маршруты выберете сейчас при полузакрытых границах?

— Пока ещё не думал. В Турцию, наверное, с детьми.

— Любимые книга, музыка, фильм?

— В последнее время чаще смотрю сериалы, мне понравился «Миллиард», например. В перелётах стараешься смотреть сериалы, они больше времени занимают, чем фильмы, но недавно посмотрел «Ламборгини: Человек-легенда».