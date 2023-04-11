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Кто с кем сыграет в плей-офф НХЛ, все пары Кубка Стэнли — 2023, онлайн, расклад, турнирная таблица, расписание

Кто с кем сыграет в плей-офф НХЛ? Пока известна только одна пара! Весь расклад, онлайн
Лев Лукин
Кто с кем сыграет в плей-офф НХЛ?
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Всё о последних днях регулярки лучшей лиги мира.

В Национальной хоккейной лиге наступает время развязки регулярного чемпионата. Командам остаётся сыграть по два-три матча, а дальше – розыгрыш Кубка Стэнли. На текущий момент участие в плей-офф НХЛ обеспечили себе «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Торонто», «Тампа», «Вегас», «Эдмонтон», «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Лос-Анджелес» и «Сиэтл» на Западе – в розыгрыше остаются два места в Восточной конференции и одно на Западе.

Турнирная таблица НХЛ

Есть уже и сформированная пара первого раунда Кубка Стэнли: «Торонто» точно сыграет с «Тампой», и эта серия начнётся в Канаде. За развязкой регулярки и формированием остальных пар плей-офф НХЛ следим в режиме онлайн-трансляции.

Пары плей-офф НХЛ на данный момент

Восточная конференция

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

«Торонто» — «Тампа»

«Бостон» — «Айлендерс»

«Каролина» — «Флорида»

Западная конференция

«Даллас» — «Миннесота»

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

«Вегас» — «Виннипег»

«Колорадо» — «Сиэтл»

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