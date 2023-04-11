В США недовольны двумя русскими игроками. Рейтинг сюрпризов и разочарований сезона НХЛ

В НХЛ потихоньку начинают подводить итоги регулярного чемпионата. А для ряда команд — и всего сезона, ведь кто-то не выйдет в плей-офф. Так что наши североамериканские коллеги из The Athletic составили массивный рейтинг главных сюрпризов и разочарований каждой команды в нынешнем чемпионате. В топ попали сразу шесть россиян! Четверо приятно удивили, двое — разочаровали.

Почему наши парни попали в список? Чем они порадовали? Как обманули ожидания? Давайте узнаем!

Правда, стоит отметить: игроки выбирались из своих старых клубов.

Что ж, начнём с главных сюрпризов!

Главные сюрпризы

«Колорадо Эвеланш»

Главный сюрприз: Александр Георгиев.

«Лавины» позволили Дарси Кемперу, вратарю, завоевавшему Кубок Стэнли, выйти на рынок свободных агентов и сделали большую ставку на Георгиева, выменяв его у «Рейнджерс» и подписав с ним трёхлетний контракт, который действует до конца сезона-2024/2025. Он преодолел всё, на что могли надеяться в «Колорадо». Сейчас Александр занимает второе место в лиге с 38 победами и процентом отражённых бросков 91,8. Плей-офф станет большим испытанием для Георгиева, но на сей день обмен можно считать огромным успехом», — пишет Петер Бауф.

Материалы по теме The Athletic: четыре российских игрока попали в список главных сюрпризов своих команд НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс»

Главный сюрприз: Кирилл Марченко.

«Синие мундиры», конечно, возлагали большие надежды на Марченко, но в сезоне-2022/2023 он блистал так, как никто не мог ожидать. Кирилл, отозванный из фарм-клуба АХЛ, «Кливленда», в начале декабря 2022-го, установил рекорд среди новичков франшизы, забив 21 гол всего в 54 матчах. Марченко потеснил Патрика Лейна в первом звене, встав по другую сторону от Джонни Годро, и, похоже, становится только лучше в поиске хороших точек на льду, из которых можно нанести бросок», — говорит Аарон Портцлайн.

«Торонто Мэйпл Лифс»

Главный сюрприз: Илья Самсонов.

«Когда Самсонов подписал однолетний контракт после того, как не получил предложение от «Вашингтона», подумалось: если он сможет стать просто адекватной подменой основному вратарю, «Торонто» такое устроит. Вместо этого Самсонов проводит лучший сезон в своей карьере в НХЛ, в среднем отражая 91,6% бросков — это девятый результат в лиге. Атлетичная игра Ильи сделала его важной частью надежд «Мэйпл Лифс» на плей-офф, а его приятная личность — важной частью команды в раздевалке. Неплохо для игрока, которого не захотела оставлять его последняя команда», — пишет Джошуа Клок.

«Ванкувер Кэнакс»

Главный сюрприз: Андрей Кузьменко.

«Если бы подписанный свободный агент из Европы набрал 40 очков и регулярно играл во втором-третьем звене, то дебютный сезон можно было бы считать позитивным. Вместо этого он наколотил почти 40 голов и стал игроком первой тройки атаки», — заключает Харман Дайал.

Главные разочарования

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Главное разочарование: Виталий Кравцов.

«Конец мыльной оперы Кравцова стал не таким уж неожиданным, когда в конце февраля игрока обменяли в «Ванкувер», но сезон начинался многообещающе. Виталий, дважды за последние сезоны покидавший команду, вернулся в начале лета, чтобы выполнить свои обязательства перед организацией, и, казалось бы, получил определённую роль вне тренировочного лагеря. Но эта роль в «Рейнджерс» исчезла, как и сам Кравцов в некоторых матчах, после шести набранных очков в 28 встречах», — заключает Артур Стэйпл.

Материалы по теме Два россиянина — в списке главных разочарований своих команд НХЛ по версии The Athletic

«Даллас Старз»

Главное разочарование: Денис Гурьянов.

«Главный тренер Пит Дебур дал всем игрокам в составе шанс начать всё с чистого листа и установил более атакующую систему игры, соответствующую стилю Гурянова. В тренировочном лагере Денис получил возможность стать форвардом первого-второго звена и упустил её. Поскольку «Даллас» отчаянно нуждался в нападающем второго звена, Гурьянов снова получил несколько шансов в течение сезона и каждый раз проваливался, прежде чем его обменяли в «Монреаль» в дедлайн», — пишет Саад Юсуф.