Капризов вернулся! Забил 40-й гол в сезоне НХЛ и снова побил рекорд клуба

Тем не менее «Виннипег» победил и стал последним участником плей-офф в Западной конференции НХЛ.

Кирилл Капризов вернулся! Суперзвезда «Миннесоты» пропустил целый месяц из-за травмы и вернулся в состав ещё несколько дней назад, в матче с «Сент-Луисом», но тогда результативными действиями не отметился, но потом ему вместе ещё с рядом лидеров – Цукарелло, Дамбой, Спердженом и Бродином дали отдохнуть одну игру. Сегодня же россиянин вернулся по-настоящему, порадовав болельщиков первой шайбой после травмы.

«Миннесота» вышла в самом боевом составе, но резвое начало удалось как раз «Виннипегу». Гости повели уже на четвёртой минуте, а потом забросили и вторую. Обе шайбы им удалось провести с пятачка – «Миннесота», несмотря на колоссальное преимущество по броскам (12-4), выглядела не совсем проснувшейся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Долгое время Коннор Хеллебайк оставлял свои ворота «сухими», хотя «Миннесота» успела даже поиграть «5х3». В третьем периоде, тоже в большинстве, наконец выстрелил Капризов. Он несколько раз зарядил в штангу, а Хеллебайка смог пробить только после того, как Мэтт Болди броском выбил у того клюшку из рук.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба позволила Капризову установить очередной рекорд «Миннесоты». Он стал первым игроком в истории клуба, который дважды забросил не меньше 40 шайб в сезоне! 47 год назад и как минимум 40 в этом.

После этого «дикари» с усиленным рвением принялись осаждать ворота, но пропустили контратаку, которую завершил Мэйсон Эпплтон. Хеллебайк чуть позже ещё блеснул спасением года (по крайней мере, для «Джетс» оно точно было таким) на Матсе Цукарелло, когда «Миннесота» сняла вратаря, а концовка игры превратилась в горячее выяснение отношений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Райан Хартман ещё в середине периода отправил в раздевалку Николая Элерса, и Владислав Наместников тут же встал на защиту партнёра, а на последней минуте игры состоялось две драки. Сначала всё тот же Хартман и Бренден Диллон слишком яростно толкались на пятачке, развязав в итоге одну потасовку.

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Дин Эвасон, очевидно, понял, что матч уже не спасти, да и не особенно это и нужно, главное перед плей-офф – здоровье лидеров, и выпустил на лёд Райана Ривза. Тот пошёл мстить за Маркуса Юханссона, которому в предыдущей смене заехали по рёбрам, и после возобновления игры прямо со вбрасывания подрался с Адамом Лаури. «Виннипег» выиграл и этот бой.

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«Все эти дешёвые приёмчики – это неправильно. У нас человек может вылететь. Соперник получает подлое пятиминутное удаление в концовке игры. Это просто тупо. Обидно, потому что нам осталось два матча до плей-офф. Мы хотим играть жёстко, играть правильно, но не грязно. Сегодня было много грязных ударов», — сказал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

«Миннесота» уже давно вышла в плей-офф, и её единственным нерешённым турнирным вопросом оставался посев в Центральном дивизионе. Теоретически даже оставались шансы его выиграть, но после сегодняшнего поражения «дикари» выбыли из этой борьбы. Они закончат регулярку на третьем месте и начнут первый раунд на выезде либо с «Далласом», либо с «Колорадо».

Для «Виннипега» этот матч был жизненно важным с турнирной точки зрения, победа забронировала им второе место уайлд-кард в Западной конференции. Таким образом, после сегодняшнего игрового дня стали известны все участники плей-офф, кроме одного – на Востоке в гонке остаются «Айлендерс» и «Питтсбург».