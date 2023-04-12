Команда Малкина не хочет в плей-офф НХЛ! Умудрились «слить» главному аутсайдеру сезона

«Питтсбург» уступил бедствующему «Чикаго», и теперь «пингвины» — сами себе не хозяева.

В предыдущий игровой день «Вашингтон», давно потерявший шансы на попадание в плей-офф, обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — одну из команд Востока, которая продолжает биться за место в топ-16. Главным бенефициаром этого матча оказался «Питтсбург» — основной конкурент «островитян» в турнирной таблице. Неожиданный успех «Кэпиталз» дал «Пингвинз» возможность самим распоряжаться своей судьбой. Чтобы гарантировать себе участие в играх на вылет, «пингвинам» было необходимо не так много: разобраться в двух последних матчах регулярного чемпионата с безнадёжными аутсайдерами — «Чикаго» и «Коламбусом».

В теории «Блэкхоукс», уступившие в 11 из последних 12 матчей, не представляли для сверхмотивированного «Питтсбурга» никакой опасности. Полные решимости забраться в плей-офф «пингвины» отменно начали встречу. Сидни Кросби вырывался один на один с вратарём, Евгений Малкин бросал при выходе «два в один», а Джош Арчибальд расстреливал ворота с пятака — за полтора периода «Пингвинз» собрали приличную коллекцию моментов, но не смогли решить вопрос с реализацией.

«Чикаго», напротив, нашёл способ использовать не самые очевидные шансы. В середине второй двадцатиминутки плотный бросок Коннора Мёрфи вывел «чёрных ястребов» вперёд.

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«Питтсбург» продолжил штамповать опасные контратаки, однако голкипер Петр Мразек сохранял спокойствие и великолепно работал на перемещениях. На 48-й минуте к чеху подступились с другой стороны — и он продемонстрировал своё бессилие. При розыгрыше большинства Рикард Ракелль отправил зовущий пас в слот; первым откликнулся Евгений Малкин — россиянин технично подставил клюшку и побежал радоваться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Счастье оказалось недолгим. Пять минут спустя Бадди Робинсон хлёстко двинул по скачущей шайбе и вернул «Чикаго» в лидеры. В следующей смене Андреас Атанасиу, словно Гагарин, пролетел от своей зоны до чужой, оставил всех соперников позади — и не смог забросить… Но смог заковырять шайбу за ленточку. Находясь за воротами, форвард доиграл эпизод и результативно ткнул её в щитки вратаря — 3:1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В попытках спастись «Питтсбург» пропустил ещё два гола в пустую сетку, а ответить на это смог лишь одним. Теперь «пингвинам» нужно кровь из носу побеждать «Коламбус», причём в основное время. Впрочем, и этого может быть слишком мало: если «Айлендерс» в следующем матче (с «Монреалем») доберутся хотя бы до овертайма, то в плей-офф сыграют именно они.