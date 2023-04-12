«Очень соскучился по работе, не хватало тренерской рутины». Интервью с Квартальновым

Накануне самый побеждающий тренер КХЛ Дмитрий Квартальнов официально возглавил минское «Динамо» и сборную Беларуси, сменив на посту канадца Крэйга Вудкрофта. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 57-летний специалист поделился эмоциями от нового для себя вызова, признался, что очень соскучился по любимому делу, и рассказал, как будет выстраивать работу на новом для себя месте.
«Всё прошло быстро, всё нормально. Общались, договорились, подписали контракт»
— Переговоры с минским «Динамо» шли долго?
— Всё прошло быстро, всё нормально. Общались, договорились, подписали контракт. Он подразумевает срок работы до трёх лет. На год основное соглашение, и ещё опция на два года со стороны меня и команды. Аналогично и со сборной Беларуси. Если ты тренер «Динамо», то работаешь на таких же условиях в сборной страны.
— Кого-то из белорусских ребят знаете?
— С кем-то уже знаком, с другими только предстоит познакомиться. За игрой минчан в сезоне следил немножко, ближе к плей-офф уже более пристально. Вот, например, их серию со СКА посмотрел.
— А за сборной Беларуси на Кубке Первого канала следили? Она, кстати, обыграла там россиян.
— Я смотрел эти матчи по телевизору, позже ещё раз пересмотрю. Есть определённые воспоминания, но глубоко пока не вникал. Смотрел скорее как болельщик, я ведь тогда нигде не работал. Помню, что в финале белорусы по буллитам переиграли сборную России и стали победителями турнира.
Сборная Беларуси
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— С теперь уже бывшим главным тренером «Динамо» и сборной Беларуси Крэйгом Вудкрофтом вам удалось пообщаться?
— Не общался. Возможно, позднее пообщаемся.
«Мне всё это интересно, я очень соскучился, скрывать нечего»
— Дмитрий Вячеславович, сильно соскучились по работе?
— А что скрывать? Конечно, не хватало адреналина, тренерской рутины. Моментов, когда голова кипит и хочется работать. Бывают хорошие вещи, бывают ситуации не очень, но всё равно ты решаешь головоломки. Мне всё это интересно, я очень соскучился, скрывать нечего.
— Матчи между сборными России и Беларуси, а также между минским «Динамо» и российскими клубами КХЛ теперь станут ещё занимательнее.
— Сперва посмотрю на ребят, в том числе из других команд. И, конечно, из минского «Динамо». Что касается следующего сезона, то нужно понять, когда летом будут положены сборы. Думаю, соберёмся где-то с конца июля. Много всего интересного предстоит, в том числе комплектование команды.
— Кстати, в плане трансферной политики «Динамо» с вами будут советоваться?
— Мне кажется, что со всеми тренерами советуются (смеётся). Везде между тренерами и менеджерами какой-то компромисс, по крайней мере, в известных и профессиональных клубах. Я новый человек для системы, будем вместе узнавать друг друга и работать.
«Должны взять тех ребят, кто подходит нам по духу»
— В минском «Динамо» нет лимита на легионеров. Это большой плюс?
— Конечно, здесь есть позитивные моменты. Мы понимаем свои возможности и должны взять тех ребят, кто подходит нам по духу. Понять и объяснить им, чего мы хотим и какими будут требования. Крэйг провёл хорошую работу, мне его стиль знаком, мы как тренеры пересекались в лиге. Ставку сделаем на белорусов, будем готовить и развивать местных ребят.
— За белорусами, выступающими в Северной Америке, планируете следить?
— Посмотрим, будут ли они на сборах и кто сможет приехать. Конечно, я буду наблюдать. Достаточно большая группа ребят играет за океаном, было бы хорошо на многих посмотреть. Может, кого-то из низших лиг удастся позвать на сборы.
— А что касаемо натурализованных игроков, их будете подключать?
— Наверное, тяжело сейчас об этих вещах говорить. На днях приеду в Минск, начнём разбираться.
Дмитрий Квартальнов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«В минском «Динамо» все равны. Привилегированных не будет»
— С бытом в Минске уже определились?
— Гостиница, сборы. Жильё потом уже буду искать, сейчас о нём не думаю. Вначале сразу интересно включиться в работу, войти в тонус.
— В «Ак Барсе» вы запомнились яркими видео из раздевалки команды. В Минске такого ждать?
— Нет, наверное (смеётся). В «Ак Барсе» это было пожелание руководства. А другие, думаете, такие медийные активности не делают?
— Делают.
— Поверьте, другие тоже так делают. Когда я говорил на английском языке и размахивал руками – как раз то, что потом везде крутили в интернете – было направлено для ребят-иностранцев. Забегая вперёд, скажу, что в минском «Динамо» все равны: белорус, североамериканец, европеец – неважно. Привилегированных не будет.
«Радулов всегда хочет победить, он родился с этим»
— За финальными сериями в Кубке Гагарина следите?
— Конечно. Интересные, хорошие игры, многое решает мастерство, очень здорово ребята выжимают из каждого момента. По именам отдельно не буду никого упоминать, все на виду. Это топ-ребята.
— А я упомяну Александра Радулова, с которым вы в своё время работали в ЦСКА. Согласны, что это по-прежнему суперзвезда КХЛ?
— Безусловно. Вокруг него даже молодёжь по-другому себя чувствует и играет. Саша – ключевой и рулевой человек в игре. У нас все это знают. И на льду, и в раздевалке он настоящий лидер. Саша не будет терять свою хватку, он всегда был лидером, у него это в крови. Причём везде, где бы ни играл и во что бы ни играл.
— Что имеете в виду, помимо хоккея?
— Волейбол, баскетбол, футбол, различные разминки, предыгровые моменты. Радулов всегда хочет победить, он родился с этим.
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