«Очень соскучился по работе, не хватало тренерской рутины». Интервью с Квартальновым

Накануне самый побеждающий тренер КХЛ Дмитрий Квартальнов официально возглавил минское «Динамо» и сборную Беларуси, сменив на посту канадца Крэйга Вудкрофта. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 57-летний специалист поделился эмоциями от нового для себя вызова, признался, что очень соскучился по любимому делу, и рассказал, как будет выстраивать работу на новом для себя месте.

«Всё прошло быстро, всё нормально. Общались, договорились, подписали контракт»

— Переговоры с минским «Динамо» шли долго?

— Всё прошло быстро, всё нормально. Общались, договорились, подписали контракт. Он подразумевает срок работы до трёх лет. На год основное соглашение, и ещё опция на два года со стороны меня и команды. Аналогично и со сборной Беларуси. Если ты тренер «Динамо», то работаешь на таких же условиях в сборной страны.

— Кого-то из белорусских ребят знаете?

— С кем-то уже знаком, с другими только предстоит познакомиться. За игрой минчан в сезоне следил немножко, ближе к плей-офф уже более пристально. Вот, например, их серию со СКА посмотрел.

— А за сборной Беларуси на Кубке Первого канала следили? Она, кстати, обыграла там россиян.

— Я смотрел эти матчи по телевизору, позже ещё раз пересмотрю. Есть определённые воспоминания, но глубоко пока не вникал. Смотрел скорее как болельщик, я ведь тогда нигде не работал. Помню, что в финале белорусы по буллитам переиграли сборную России и стали победителями турнира.

Сборная Беларуси Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— С теперь уже бывшим главным тренером «Динамо» и сборной Беларуси Крэйгом Вудкрофтом вам удалось пообщаться?

— Не общался. Возможно, позднее пообщаемся.

«Мне всё это интересно, я очень соскучился, скрывать нечего»

— Дмитрий Вячеславович, сильно соскучились по работе?

— А что скрывать? Конечно, не хватало адреналина, тренерской рутины. Моментов, когда голова кипит и хочется работать. Бывают хорошие вещи, бывают ситуации не очень, но всё равно ты решаешь головоломки. Мне всё это интересно, я очень соскучился, скрывать нечего.

— Матчи между сборными России и Беларуси, а также между минским «Динамо» и российскими клубами КХЛ теперь станут ещё занимательнее.

— Сперва посмотрю на ребят, в том числе из других команд. И, конечно, из минского «Динамо». Что касается следующего сезона, то нужно понять, когда летом будут положены сборы. Думаю, соберёмся где-то с конца июля. Много всего интересного предстоит, в том числе комплектование команды.

— Кстати, в плане трансферной политики «Динамо» с вами будут советоваться?

— Мне кажется, что со всеми тренерами советуются (смеётся). Везде между тренерами и менеджерами какой-то компромисс, по крайней мере, в известных и профессиональных клубах. Я новый человек для системы, будем вместе узнавать друг друга и работать.

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«Должны взять тех ребят, кто подходит нам по духу»

— В минском «Динамо» нет лимита на легионеров. Это большой плюс?

— Конечно, здесь есть позитивные моменты. Мы понимаем свои возможности и должны взять тех ребят, кто подходит нам по духу. Понять и объяснить им, чего мы хотим и какими будут требования. Крэйг провёл хорошую работу, мне его стиль знаком, мы как тренеры пересекались в лиге. Ставку сделаем на белорусов, будем готовить и развивать местных ребят.

— За белорусами, выступающими в Северной Америке, планируете следить?

— Посмотрим, будут ли они на сборах и кто сможет приехать. Конечно, я буду наблюдать. Достаточно большая группа ребят играет за океаном, было бы хорошо на многих посмотреть. Может, кого-то из низших лиг удастся позвать на сборы.

— А что касаемо натурализованных игроков, их будете подключать?

— Наверное, тяжело сейчас об этих вещах говорить. На днях приеду в Минск, начнём разбираться.

Дмитрий Квартальнов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В минском «Динамо» все равны. Привилегированных не будет»

— С бытом в Минске уже определились?

— Гостиница, сборы. Жильё потом уже буду искать, сейчас о нём не думаю. Вначале сразу интересно включиться в работу, войти в тонус.

— В «Ак Барсе» вы запомнились яркими видео из раздевалки команды. В Минске такого ждать?

— Нет, наверное (смеётся). В «Ак Барсе» это было пожелание руководства. А другие, думаете, такие медийные активности не делают?

— Делают.

— Поверьте, другие тоже так делают. Когда я говорил на английском языке и размахивал руками – как раз то, что потом везде крутили в интернете – было направлено для ребят-иностранцев. Забегая вперёд, скажу, что в минском «Динамо» все равны: белорус, североамериканец, европеец – неважно. Привилегированных не будет.

«Радулов всегда хочет победить, он родился с этим»

— За финальными сериями в Кубке Гагарина следите?

— Конечно. Интересные, хорошие игры, многое решает мастерство, очень здорово ребята выжимают из каждого момента. По именам отдельно не буду никого упоминать, все на виду. Это топ-ребята.

— А я упомяну Александра Радулова, с которым вы в своё время работали в ЦСКА. Согласны, что это по-прежнему суперзвезда КХЛ?

— Безусловно. Вокруг него даже молодёжь по-другому себя чувствует и играет. Саша – ключевой и рулевой человек в игре. У нас все это знают. И на льду, и в раздевалке он настоящий лидер. Саша не будет терять свою хватку, он всегда был лидером, у него это в крови. Причём везде, где бы ни играл и во что бы ни играл.

— Что имеете в виду, помимо хоккея?

— Волейбол, баскетбол, футбол, различные разминки, предыгровые моменты. Радулов всегда хочет победить, он родился с этим.