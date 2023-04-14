«Пулккинен — русифицирован. Он играл за Челябинск, а не за сборную Финляндии»

От «Трактора» после финала конференции ждали очень многого даже с учётом отъезда легионеров. Однако юбилейный год стал для челябинского клуба провальным — команда не попала в плей-офф и провела удивительно неровный чемпионат. Таким же он получился и для Никиты Тертышного, который в прошлом сезоне стал одним из главных открытий сезона, а в этой регулярке не мог забить до декабря, набрав форму только во второй части сезона.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» форвард челябинцев откровенно рассказал о прошлом сезоне, а также много интересного о своих партнёрах и поделился ожиданиями от грядущей игры за сборную на челябинском льду.

«Просто с закрытыми глазами шлёпнул и попал в девятку»

— Помните ли свои первые мысли или слова, когда прервали безголевую серию против «СЮ»?

— Было просто облегчение. Это очень сильно давило на меня, никогда такого в хоккейной карьере не было. Когда мне Володька Ткачёв шайбу отдал и я просто с закрытыми глазами шлёпнул, она пролетела и попала в девятку. Я думал: «Всё, наконец-то это проклятие снято».

— Были моменты, что у вас ломалась клюшка, когда бросали уже по пустым воротам. Не возникало ли ощущение чего-то мистического в это время?

— Думалось обо всем тогда — даже были мысли, что кто-то проклял, но потом понял, что просто нужно было успокоиться и эту ситуацию как-то в сторону отмести. Думаю, всё было бы намного проще и легче, а так переживал сильно, может, это и помогло. Не только клюшки ломались, ещё у меня две штанги было. Такой вот сезон в целом — и у меня, и у команды, недосказанность непонятная.

— Какие ощущения испытывали, когда слышали, что ваша результативность была обеспечена в первую очередь Гикой и Седлаком?

— Конечно, это связано, как ни крути. У меня были отличные партнёры в этом году, и Володя Ткачёв свой рекорд по результативности установил, и Макс Шабанов классный сезон провёл. Но здесь нам пришлось «химию» нарабатывать, договариваться, как будем играть. Она пришла в середине сезона, и после этого я играл в тот хоккей, как в прошлом чемпионате, пошли и голы, и передачи у меня и ребят.

Лукаш Седлак, Никита Тертышный и Ник Бэйлен Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

То, что нет чехов — ситуация понятная. Если бы они были, думаю, было бы как в том сезоне. Когда я начал делать то, что делал с ними, игра пошла. Многое от них зависело, конечно, у каждого была своя роль в пятёрке, и у Ника Бэйлена с Серёгой Телегиным тоже. Мы просто делали своё и поэтому хорошо играли.

— А с чехами сейчас общение поддерживаете?

— Да, конечно, в «Инстаграме»* (Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны) общаемся, отвечаем на истории друг друга, что-то спрашиваем. У Ника недавно второй ребёнок родился, писал ему, поздравлял. Не то что мы супер-пупер общаемся, но поддерживаем связь, друг про друга точно не забываем.

— Была ли во время этой серии какая-то запоминающаяся мотивация от главного тренера или от отца?

— Больше всего запомнились слова Антона Бурдасова, что просто надо было играть в хоккей, ни о чём не думать, заниматься любимым делом и кайфовать.

«Оценка себе за сезон? «Тройка»

— Несмотря на все обстоятельства, 30 очков за сезон вы всё-таки выбили. Какую оценку сами себе поставили за чемпионат чисто по индивидуальной игре?

— Сейчас больше игр, в прошлом году было 35 за меньшее количество матчей. Каждый второй матч набирал очки, но хочется большего. Думаю, по пятибалльной шкале поставлю «тройку», потому что считаю себя лидером и стремлюсь к тому, чтобы команда выигрывала. Где-то голов моих не хватило в этом сезоне, поэтому ставлю «тройку».

— Самая запоминающаяся игра этого сезона?

— Наверное, с Новосибирском. Там не было голов, но взяли нужные очки на выезде, я отдал три передачи, помог ребятам забить. Был интересный матч, выиграли 4:2 тогда.

— Долго ли наигрывалось взаимодействие с новыми партнёрами?

— Мы на предсезонке в разных сочетаниях начинали: я играл с Антоном Бурдасовым и Петей Хохряковым, потом нас поставили с Володей вместе, а Шабан играл в третьем звене. Только потом нас тренерский штаб свёл, потихоньку пошли голы. Если не ошибаюсь, есть статистика, что мы больше всех в команде контролируем шайбу в зоне нападения. Потихонечку нарабатывали, общались, потом «химия» сошлась, и мы пошли по накатанной. Если в следующем сезоне оставят нашу тройку, можно разговаривать о другой игре «Трактора» вообще в целом.

Максим Шабанов (на первом плане) Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— Сначала казалось, что ваша тройка с Ткачёвым и Шабановым — это та, где «одной шайбы мало». Долго ли делили обязанности?

— Володя нам всегда говорил, что надо играть компактнее, чтобы не бросать партнёра в пекло, открываться, делать больше передач. Сейчас вообще в принципе так в хоккей играют — больше открываться, двигаться. Володя как центр ещё в обороне играл, бывало, что его надо было подстраховать. В этом году было тяжело, всё залетало в наши ворота, вообще непонятные отскоки. Мы старались всё равно подстраховывать друг друга в защите, а в атаке каждый творил, как умеет.

— Можете сказать, за счёт чего Шабанов так ворвался в лигу?

— Максим — талантливый парень, у него никогда не было звёздной болезни. Он всегда был работоспособен, оставался после тренировок, мы с ним вместе бросали. Просто работа, он делал своё, ему дали шанс — и он воспользовался им. На мой взгляд, он давно был готов к КХЛ, и надо было дать шанс.

«Надо было начать сезон, как «Адмирал»

— Многим запомнилась ваша драка с Хмелевски в этом году. Большой ли бойцовский опыт был у вас до неё?

— Честно, это была моя первая драка во взрослом хоккее вообще — чтобы мы скинули краги и понеслась. Было весело, слава богу, он по мне ни разу не попал, а я ему один разочек попал, так что драка была скомканная. В этом году, думаю, пойду дополню свой тренировочный процесс боксом, чтобы удар был поставлен: мало ли, вдруг придётся принять бой.

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— Может, вас в команде кто-нибудь от удара оградит?

— Ну, тут случайность была: ему что-то не понравилось, он скинул перчатки, пришлось принять бой. Конечно, лучше, чтобы в команде был профессионал в этом деле: это и психологически для команды хорошо. Ребята из первых двух звеньев могут позволить себе больше, потому что они знают, что за их спинами есть человек, который может за них постоять. В прошлом году у нас Седлак дрался, Карпухин, но в этом году нечасто пришлось вступать в бой.

— Почти все отмечали ужасную нестабильность «Трактора» и по ходу сезона, и даже по ходу одного конкретного матча. Оглядываясь назад: что там шло не так?

— Не хватило двух, может, одного очка, что мы потеряли в начале сезона, и тогда зашли бы в плей-офф. Надо было стартануть удачно, сделать задел, как «Адмирал», который на этом багаже потом ехал весь сезон: под конец регулярки они проваливались, но у них был этот запас. Не могу сказать, что мы очень плохо играли, однако не складывалось во многих компонентах, отскоки, неудачная домашняя серия давила на нас. Сезон начался не так, как все ждали, это давило.

— «Автомобилист» забил вам за 16 тысячных секунды до конца матча. Насколько сильным потрясением это ощущалось?

— Я говорил про такие голы — раньше мы даже не дали бы к пятаку подъехать. В этом году она низом заходила, любые броски, отскоки — залетает от конька. Но это хоккей — забивали нам, мы тоже в концовке забивали. Они были молодцами, мы сплоховали — но хорошо, что в итоге выиграли.

— Есть такое суеверие, что победитель Кубка губернатора области проваливается в сезоне. Может, какая-то самоуверенность была после предсезонки?

— При Петерисе Скудре мы выиграли все турниры на предсезонке, помню. Было немного опасений, но никто в это не верил, просто совпадение, что мы всё выиграли и сезон таким скомканным получился.

— По ходу сезона сменились помощники Анвара Гатиятулина. Сильно ли изменились тренировочный процесс, подготовка к матчам?

— Всё равно Анвар Рафаилович руководит тренировочным процессом. Были такие же тренировки, ничего особо не поменялось. Наверное, хотели влить свежую кровь, пришли люди с другим характером немного.

«Пулкки — классный мужик, ему тут нравится»

— Почему не получилось в команде у Хэммонда? Показалось, что он совсем растренированным приехал в Челябинск.

— Мне кажется, у него была какая-то травма нижней части, может быть, она ему не давала на 100% включиться в работу. Мы выиграли с ним, но потом что-то его беспокоило, он не мог играть на максимум и честно об этом сказал. Наверное, из-за этого и завершил карьеру. Эндрю хороший парень, не до конца влился, потому что был короткое время, но ничего плохого о нём не скажу.

— Как вообще на полевых игроков повлияла ситуация, когда за сезон у команды поиграло шесть разных вратарей?

— Думаю, это больше защитников коснулось, они с голкипером большее количество времени разговаривают, как им лучше действовать. Наше дело — выходить, забивать голы. Конечно, хорошо, когда у тебя один основной вратарь за спиной, но отмечу Сергея Мыльникова, который хорошо влился, вышел на другой уровень. Илья Проскуряков вообще классный сезон провёл.

Теэму Пулккинен Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Теэму Пулккинен — единственный финн в КХЛ. Не говорил ли он, какое давление на него оказывалось на родине?

— Пулккинен — уже как наш русский парень. Мы здесь все хоккеисты, у нас нет национальностей, он командный игрок в первую очередь. Он играл за Челябинск, а не за сборную, понимал это. А то, что у него там дома — я этого не понимаю, тем более спорт всегда был вне чего-то.

Пулкки — классный мужик, отлично проявляет себя в раздевалке, он русифицирован. У меня о нём только положительные впечатления, и он сам говорил, что ему тут нравится. Конечно, он скучал по родным, которым было тяжело приехать, но находил общий язык с другими иностранцами, у нас много ребят, которые говорят на английском, и в этом плане было полегче.

— А в чём эта «русифицированность» заключалась?

— Он не первый сезон в КХЛ, понимает, где играет, это его выбор. Какие-то наши ментальные привычки он принял, понимает, как мы себя ведём в жизни, вне площадки. Он вжился в Челябинск и в нашу лигу. Слова на русском понимает, о чём говорят, знает достаточно, даже пытался что-то объяснить ребятам, которые сюда приезжали. Я понял, что он неплохо понимает нас.

— Что нужно сделать, чтобы вернуться в зону плей-офф в новом году?

— Много слагаемых: правильно пройти предсезонку, чтобы подойти к играм в хорошей форме, не на пике, но и не в плохой, чтобы был у нас запас. А по игрокам уже решать не мне, тренерский штаб и менеджеры ищут новых ребят. Мне предстоит много работы, нужно стать лучше, и я сам, и штаб ждём, что этот сезон для меня станет «красной тряпкой». Говорили, что только с иностранцами играю, говорят, что это мой реальный уровень — хочется доказать, что это не так.

— С новым генменеджером «Трактора» уже говорили?

— Да, конечно, он со всеми разговаривал, познакомился, дал понять, чего хочет от нас и от команды в целом. Буду делать всё, что в моих силах.

«Сын уже с клюшкой бегает, один хоккей в голове»

— Как прошёл тур по области, как вас там принимали?

— Мы по ходу сезона и просто так могли ездить за город — в Миасс, Чебаркуль, на озеро Тургояк — в лес сходить, шашлыков пожарить. В каждом городе нас тепло принимали, много народа приходило, это нужное дело. Был шанс поговорить с болельщиками, которые жили вдали от Челябинска, было весело. Никто не говорил плохо, все были доброжелательны, поддерживали нас.

— В мае впервые за шесть лет в Челябинске сыграет сборная. Насколько важны эти матчи для города и лично для вас?

— Это большой праздник — пока нет хоккея, матчи вот такие. Сборная — это уровень, приедут все ребята, для нас это двойная мотивация, и мы должны подарить городу те эмоции, которые они не получили во время сезона «Трактора». Сыграть на домашнем льду за сборную, перед семьей, родными — это вообще мечта. Такой шанс даётся, возможно, раз за карьеру.

Никита Тертышный в матче с Беларусью Фото: РИА Новости

— Как-то особо к ним будете готовиться?

— У нас и лёд, и «земля» — и тренер по ОФП, и по катанию. Будем стараться готовиться, ещё неделю сборы в Новогорске. Будет не так много народу, больше индивидуального, потом неделю полностью командой подготовимся, приедем в Челябинск — и дальше по городам.

— У вас сейчас один двоюродный брат играет в NCAA, а второй — в юниорской команде «Трактора». Как часто удаётся за ними следить?

— Больше общаюсь с Александром, который играет в NCAA, созваниваемся по FaceTime, когда пояса совпадают, много интересного рассказываем. Я вообще рад, что он там играет, у нас нет такого, чтобы было и образование, и хороший уровень хоккея. Он перешёл в другой колледж, хотел приехать летом сюда в гости, но самолёты летают плохо. Он очень талантливый, это не афишируется, люди не следят за NCAA, а я стараюсь смотреть какие-то обзоры. Большой талант тоже растёт, посмотрим, как сложится его карьера.

Второй брат пока в ЮХЛ, пошёл, как и я — юниорская лига, потом молодёжка. Этим летом тренировались вместе, снимали лёд с отцом и дядей, тренировались вчетвером. Он работает над собой, усердный парень.

— Некоторые считают, что в семьях, где отец и сын — хоккеисты, есть перенасыщение хоккеем. А у вас в семье такого нет?

— Нет, мы же не всё время о нём говорим. Вот сын сейчас растёт — кажется, тоже хоккеистом будет, уже с клюшкой бегает, один хоккей у него. Перенасыщенности нет, это любимая игра, любимая работа.

«Наверное, на Traktor Fest позвал бы Скриптонита»

— Весной говорили, что играете с Кравцовым и его друзьями из «Рейнджерс» в Fortnite. Всё ещё держится ваша команда?

— Когда Виталик был тут, играли вместе, подключали ребят, там был К’Андре Миллер, ещё был паренёк. В этом году времени нет, играем с друзьями из России. У Виталия непростой сезон был, я к нему с играми не лез. Может быть, позже команда соберётся, посмотрим.

Виталий Кравцов и Никита Тертышный Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— А во что ещё получается играть, кроме Fortnite?

— С партнёрами в PUBG играем. Самый заядлый геймер в команде — Антон Бурдасов, он в CS играет, у него даже команда есть, очень профессионально подходит, а в его команде Марсель Шолохов.

— В декабре тренер Виктор Перегудов говорил, что звено его мечты — Тертышный — Кузнецов — Чистов. Как бы оно играло?

— Я бы получил огромное удовольствие в таком звене. Если Перегудов сказал такое про меня, что он ставит меня с такими великими игроками, как Женя и Стас, значит, не всё потеряно (смеётся). Такая тройка, думаю, была бы экстазом для болельщиков.

— Перед этим сезоном на «Трактор Фесте» мощно зажигал Feduk. Если не его, то кого бы позвали?

— Даже не знаю. Наверное, Скриптонита, сейчас он очень популярен.