Мучительная перестройка или быстрое обновление? Будущее клубов НХЛ, не попавших в плей-офф

Расширение НХЛ стало очень удачным математически: половина команд лиги бьётся за трофей, половина команд готовится к новому сезону. Пока матчи за Кубок Стэнли ещё не начались, разбираемся, в каком состоянии закончили сезон другие 16 клубов лиги.

Долгосрочная перестройка

«Чикаго»

Стремление руководства «ястребов» устроить на месте состава полностью выжженную землю поражает. Клуб даже не продлил контракт с Джонатаном Тэйвзом, который, судя по всему, планирует поиграть в хоккей ещё. Учитывая состав клуба, суперветеран не сильно помог бы забраться на пару позиций повыше, но зато мог бы передать новичкам свой опыт и то, что называется «победной культурой». Такое ощущение, что избавление от чикагского ancien regime и всего, что напоминает о скандале имени Кайла Бича — целенаправленная стратегия.

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И кто из игроков нынешнего состава «Блэкхоукс» может стать частью нового побеждающего «Чикаго» лет через пять? Разве что форварды Райхель и Курашёв — при этом клубу менять уже просто некого, там поменяли всех, а кого-то и отпустили бесплатно. Эта политика заставляет вспомнить «Баффало», где несколько лет назад на спинами Айкела и О’Райлли просто не было никакой глубины, что заставило клуб фактически начать новую перестройку.

«Анахайм»

Немного статистики: «Анахайм» закончил сезон с разницей шайб «-129» — худший результат со времён первого сезона «Атланты» («-143» в 2000-м). «Утки» пропускали больше четырёх голов за игру — худший результат за 15 лет. Их процентовка ожидаемых голов (39,9%) — вторая худшая за то время, что эта статистика вычисляется. При этом состав, который в прошлом году долгое время шёл в зоне плей-офф, был усилен — конечно, вряд ли руководство «Дакс» ждало участия в Кубке, но и такого позора тоже нет.

Тревор Зеграс Фото: AP/TASS

При этом у «уток» уже рисуется неплохой костяк: к двум технарям Зеграсу и Мактавишу с огромной вероятностью добавятся Бедард или Фантилли, есть ещё даже не вошедший в возраст расцвета Терри. В защите выделяется молодой Драйсдейл, а также Павел Минтюков, который побил рекорд российских защитников по набранным очкам в канадских юниорках. В общем-то, уже через сезон можно подумать о планомерном усилении для подъёма наверх.

«Коламбус»

Явно не это прогнозировали в Огайо: конечно, один подписанный летом Годро вряд ли бы затащил молодую команду в плей-офф, но руководство клуба точно рассчитывало на то, что клуб будет хотя бы бороться. Вместо этого второй год подряд «мундиров» накрыло цунами травм: в концовке чемпионата «Коламбус» играл без дюжины основных игроков, а его состав больше походил на команду АХЛ.

Главная цель на межсезонье для руководства «Коламбуса» — разобраться с медицинскими делами, генменеджер Ярмо Кекяляйнен уже анонсировал внутреннее расследование этой ситуации. Что касается работы на рынке, то в краткосрочной перспективе «мундирам» точно нужен центр: их линейка перед сезоном и так не впечатляла, а в концовке из-за травм на этой позиции приходилось даже выпускать Лайне (а вскоре с повреждением выбыл и он).

«Сан-Хосе»

По продвинутой статистике, «акулы» вполне выглядели командой, которая могла хотя бы навязать борьбу за восьмёрку: их процент ожидаемых голов — 22-й в лиге, на уровне «Баффало». Однако довольно печальная игра вратарей «прибила» «Шаркс», которые, правда, явно и не планировали взлетать. Даже рекордный 100-очковый сезон Эрика Карлссона не помог.

Крайне маловероятно, что руководство оставит ЭК65 в перестраивающейся команде на новый сезон — и обмен шведа будет определяющим для будущего команды на годы вперёд. Карлссон превзошёл все ожидания, и это случай из разряда «так хорошо, что даже плохо»: менеджеры «акул» вправе будут требовать гигантскую компенсацию из драфт-пиков и молодых игроков, которую потенциальные покупатели могут и не потянуть.

«Нэшвилл»

Весь сезон тренеров «хищников» справедливо критиковали за то, что они не дают молодым места в составе, предпочитая заигрывать вместо них людей из АХЛ с уже понятным потолком. На дедлайне менеджмент устроил масштабную распродажу, а самые высокооплачиваемые игроки клуба дружно отправились на больничный — и оказалось, что у «Нэшвилла» неплохая молодёжь, которая до последнего цеплялась за восьмёрку с составом, где лишь два форварда получали больше $ 1 млн.

Томми Новак Фото: AP/TASS

Главное открытие этого состава — 25-летний Томми Новак, ещё один представитель великого драфта-2015. Главное достижение его карьеры до этого сезона — звание лучшего бомбардира Мемориала Глинки. Четыре года в NCAA, три года в АХЛ (даже с играми в ист-косте) — и вот хоккейный мир видит человека, который внезапно для всех выбивает 42 очка в 50 играх. У «Нэшвилла» будет четыре пика в двух первых раундах драфта, и крайне интересно, как ими распорядится начинающий генменеджер Барри Тротц.

«Аризона»

«Койоты» за этот год заставили изменить мнение о себе: конечно, над ними заслуженно смеялась вся лига за игру на крохотной арене и сбор плохих контрактов, но несколько игроков сделали большой шаг вперёд. Заявку на попадание в финалисты «Колдера» сделал финский распасовщик Маттиас Маччелли (49 очков в 64 матчах), в роли первого центра четвёртый номер драфта-2018 Баррет Хэйтон, которого уже записали в «басты», многие игроки сделали шаг вперёд. В спортивной составляющей «Аризона» точно была лучше, чем в коммерческой.

Как и у многих команд в перестройке, напрягает оборона. На последних двух драфтах под самыми высокими пиками «койоты» брали форвардов. На этой церемонии два выбора в первом раунде должно неизбежно уйти на оборонцев, иначе потом выменивать готовых защитников будет дороже.

«Монреаль»

История «Канадиенс» чем-то похожа на «Коламбус»: но там пришлось иметь дело не только с лавиной травм, но и с тяжким наследием прежнего режима в виде кучи тяжёлых контрактов, которые было сложно поменять (например, получающего $ 6,5 млн Брендана Галлахера, набравшего 14 очков). Даже симпатичная и результативная тройка будущего Кофилд — Сузуки — Дак в таком виде провела меньше половины сезона из-за травмы американского снайпера.

Тактика «Канадиенс» была понятна — получить талантов, которые остановились в своём развитии, и дать им второе дыхание. С упомянутым выше Даком это точно получилось, Монахан в очередной раз получил травму, а вот Денис Гурьянов провёл последние десять игр сезона без очков, и это вполне может стоить ему места в лиге на новый сезон. В новом сезоне «Монреаль», и это уже заявлено на уровне руководства, планирует плотно заняться ситуацией с травмами, ведь даже первый номер драфта Юрай Слафковски не избежал «поломки».

На распутье

«Калгари»

Кто бы подумал после переходов Юбердо и Кадри, что всё так повернётся. Конечно, мало кто верил, что Джонатан повторит сезон со 115 очками, но падение результативности в два раза логически объяснить сложно. Говорят, многих лидеров клуба подбешивает олдскульный Дэррил Саттер: главный старожил клуба Микаэль Баклунд якобы хочет обмена, а первый центр Элиас Линдхольм не хочет продлевать контракт, который истекает через год.

Дэррил Саттер Фото: AP/TASS

Десятилетиями руководство «Калгари» предпочитало держать команду в серединке, не уходя в резкую перестройку. Сложно представить, что оно сделает это, и сейчас: даже после такого сезона костяк команды выглядит не так плохо, и менеджмент скорее предпочтёт омоложение, чем резкий срыв. Однако контракт генменеджера Брэда Треливинга истекает летом — и поэтому будущее «огоньков» не выглядит однозначно понятным.

«Филадельфия»

Старый менеджмент «лётчиков» блестяще разрушил команду, которую во многом собирал собственными руками. В 2020-м «Филадельфия» казалась командой будущего, но через два года оказалось, что всё надо собирать заново. Действия генменеджера Чака Флетчера, за которым стояли ветераны клуба в роли советников, логике не поддавались — поэтому он лишился работы, последней каплей стало отсутствие обменов ветеранов на дедлайне. Заодно со своего поста уходит и президент клуба.

Временный генменеджер Дэнни Бриер недвусмысленно сказал, что клуб теперь ждёт перестройка — и вестись она будет с учётом вкуса на игроков, который есть у Джона Тортореллы. Хотя многие считают, что Тортс как тренер уже давно устарел, «Филадельфия» будет опираться на бойцов и неизбежно будет менять тех игроков, которые выпали из фавора главного тренера. Иван Проворов, судя по инсайдам, к таким пока не относится.

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«Оттава»

По логике, «Сенаторов» можно было бы отнести в другую категорию, но вскоре будет принято решение, которое определит всю судьбу клуба — его продажа новому владельцу. Много писалось про консорциум, лицом которого был Райан «Дэдпул» Рейнольдс, но есть и множество других претендентов. От нового владельца будет зависеть, сохранят ли свои места генменеджер и главный тренер, а также уровень расходов на команду: старый хозяин предпочитал оперировать внутренним потолком зарплат.

Дочки покойного владельца «Оттавы» Юджина Мельника Фото: Zuma/TASS

В чисто спортивном плане «Оттаве» надо усиливать нижние звенья, которые в этом году явно недодали, а ещё думать, что делать с Алексом Дебринкэтом. Экс-форвард «Чикаго» летом становится ограниченно свободным агентом и, если верить журналистам, не горит желанием продлевать контракт с командой. Актуален и вратарский вопрос — руководство клуба может только кусать локти при виде того, как экс-«сенатор» Филипп Густафссон тащит «Миннесоту».

Остатки былого величия

«Вашингтон»

Опять же — травмы. Если в прошлом году молодёжь «Кэпиталз» и дядька-Овечкин выглядели неудержимыми в первой половине сезона, то второй год подряд такой трюк пройти не мог. В какой-то момент «столичные» снова выглядели командой, которая может зацепиться, но во время отъезда Овечкина проиграли все матчи. Пока первый вывод, который сделал клуб — поменял главного тренера. Преемник Питера Лавиолетта должен будет активнее заигрывать молодёжь, а сам «Вашингтон» вряд ли будет сливать сезоны, пока главная легенда клуба не пробил число 895.

«Питтсбург»

Отставка менеджеров «Пингвинов» последовала через несколько часов после выхода статьи про то, как эти менеджеры облажались — настолько очевидным был этот простой факт. Кратко повторим тезисы: костяк «Питтсбурга» даже сейчас выглядит способным выдать парочку крепких сезонов, но надо дополнить его классными ролевикам, с чем прошлые руководители не справились. Подробнее — ниже:

Перезагрузка

«Ванкувер»

Американские журналисты иногда пишут, что пул проспектов «Кэнакс» — худший в лиге. С другой стороны, у них есть 24-летний центр, который только что пробил сто очков, а также 23-летний защитник, который пока ещё и близко не вышел на максимум. Два краеугольных камня команды будущего уже есть, сливать сезоны смысла нет — и менеджмент клуба нацелился на получение игроков младше 26 лет, которые не раскрылись в старых клубах.

Элиас Петтерссон и Андрей Кузьменко Фото: AP/TASS

Однако бросается в глаза дикий разрыв между атакой и обороной: Экман-Ларссон и Майерс, несмотря на громкие имена, проваливают уже не первый сезон подряд, талантливых проспектов у «Кэнакс» просто нет. Неизбежен обмен кого-то из многочисленных форвардов: после всех шагов руководства у «Кэнакс» явный перебор вингеров.

«Сент-Луис»

Чемпионы-2019 не планируют долго сидеть на дне. На дедлайне они получили нестарых ещё Бле, Капанена и Врану, которые ударно провели концовку сезона. Несмотря на то что связка Томас — Кайру получила тонну критики после того, как не особо продуктивно играла после получения новых контрактов, за этими ребятами всё равно будущее команды — и не факт, что на драфте можно обнаружить тех, кто будет гарантированно их лучше.

Учитывая то, что у «Блюз» есть три пика первого раунда и неплохие проспекты, там рассчитывают вернуться в гонку поскорее. Можно ждать обмена одного из пиков, а также кого-то из возрастных защитников: именно оборона «Сент-Луиса» неприятно удивила многих в этом году. Уволены основные помощники Крэйга Берюбе — в общем, больших потрясений не будет, но перемены в Миссури будут масштабными.

Обработка напильником

«Баффало»

Мало кто ждал, что «клинки» так рванут уже в этом году, но мы увидели одну из самых ярких команд года, где первая тройка порой творила настоящую магию своими голами. Немаловажно, что два первых центра клуба (Томпсон и Козенс) уже подписали долгосрочное продление контракта на смешные по нынешним меркам $ 7 млн в год — и у менеджмента клуба может меньше болеть голова. Первые номера драфта Далин и Пауэр уже сейчас выглядят впечатляюще в обороне, а ведь им ещё расти и расти.

Тэйдж Томпсон Фото: AP/TASS

В межсезонье у «Баффало» будет под $ 20 свободных млн в платёжке и не так много вопросов по усилению. В первую очередь надо менять третью пару обороны, которая в этом году хватала только «минусы» и явно не тянула уровень. Более сложный вопрос — вратарский: самым стабильным кипером команды был 41-летний Андерсон, который уходит из хоккея. У «клинков» уже есть три голкипера, но такое ощущение, что нужен один не обязательно звёздный, но просто стабильный ветеран.

«Детройт»

Ещё более масштабные резервы для усиления есть у «Детройта» — $ 30 млн под потолком, и это с учётом того, что капитана и лидера команды Дилана Ларкина продлить удалось. Стив Айзерман в концовке сезона предпочёл не биться до конца, а собрать побольше активов и драфт-пиков: из 20 последних матчах «Детройт» проиграл 13 и увеличил шансы на драфт-лотерее, которая никогда не была добра к клубу.

Теперь «Крыльям» летом нужны точечные приобретения: решить вопрос со вторым вратарём, который стоил клубу нужных очков на старте сезона, подумать о втором центре (Копп эту роль, как показалось, не потянул, и его уместнее использовать на фланге), укрепить глубину. Кроме того, многочисленные проспекты должны быть использованы в обменах — клуб не сможет переварить их всех, и в какой-то момент они просто будут мешать друг другу при развитии.