Удача отвернулась от Макдэвида, его соперник сотворил чудо-камбэк. Итоги дня плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге стартовал плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях первого игрового дня.

«Айлендерс», несмотря на восхитительную игру Ильи Сорокина, уступили в первом матче плей-офф «Каролине». Вратарь совершил 35 спасений, не справившись только с двумя бросками. Оба раза «Харрикейнз» реализовали большинство.

«Островитяне» были гораздо менее напористыми на чужой половине площадки и вполне могли покинуть лёд с «баранкой». Их единственный гол состоялся во многом случайно: при заходе на цель шайба сорвалась с крюка Райана Пулока, и голкипер Антти Раанта оказался к этому не готов. Тем не менее развить успех «Айлендерс» не удалось.

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Сенсационный победитель регулярного чемпионата стартовал в плей-офф с уверенной победы. «Бостон» в дебюте встречи с «Флоридой» использовал тактику массированного навала. Несколько ураганных атак «Брюинз» заставили «пантер» слегка «поплыть» и удалиться. Розыгрыш большинства уложился в одну минуту, в завершении выступил Давид Пастрняк, которому оставалось всего лишь не промахнуться по пустым воротам.

Забросив, «Бостон» отдал инициативу сопернику и перестроился на контратакующую модель. С обороной собственных ворот «мишки» справлялись играючи, а их выпады несли колоссальную опасность. «Флориде» удалось остаться в игре только благодаря усилиями вратаря Алекса Лайона (да, Сергей Бобровский остался в запасе). Но в начале второго периода Лайон всё-таки ошибся — причём очень грубо. Голкипер не смог выловить довольно обычный бросок Брэда Маршана.

До перерыва команды ещё обменялись заброшенными шайбами, а в третьем периоде сохранили голевое молчание.

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«Эдмонтон» неожиданно остался без «огневой» поддержки Коннора Макдэвида. Канадский уникум после выдающегося регулярного сезона взял паузу на первый матч плей-офф и не отметился результативными действиями. Кроме того, в его пассиве – показатель полезности «-2». При этом Коннор играл в свойственной себе манере: отлично катил на ворота, дважды заставил соперников удалиться, создавал моменты для себя и партнёров – но что-то сломалось в реализации. Зато дубль в составе «нефтяников» оформил Леон Драйзайтль. Второй гол в исполнении немца случился на 49-й минуте — так «Ойлерз» повели в счёте 3:1.

Ценой титанических усилий «Лос-Анджелесу» удалось вытащить игру, казавшуюся безнадёжной. Они оперативно сократили отставание до минимума, а сравняли счёт на самом финише основного времени — уже в расстановке 6х4.

В овертайме «короли» снова получили численное преимущество — на этот раз в качестве компенсации за удаление соперника. Команда Тодда Маклеллана использовала шанс сполна и захватила лидерство в серии.

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«Даллас» и «Миннесота» выдали самый напряжённый матч игрового дня. Никто не хотел уступать, все вцепились в первую игру плей-офф как в последнюю. Голевая вспышка случилась на отрезке между 19-й и 34-й минутами — за это время команды забросили друг другу по две шайбы. А до и после они не позволяли себе таких вольностей, которые помогли бы сопернику забить.

В итоге встреча вместила в себя четыре с половиной периода: три классических и полтора овертайма. Райан Хартман поставил точку в изнурительном противостоянии, подкараулив шайбу перед воротами в тот момент, когда её там никто не ждал.

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Матчи 19 апреля