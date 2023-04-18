Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Плей-офф НХЛ-2023: пары и сетка Кубка Стэнли, результаты матчей, расклады и расписание, видео, 18 апреля 2023 года

Удача отвернулась от Макдэвида, его соперник сотворил чудо-камбэк. Итоги дня плей-офф НХЛ
Егор Бульчук
Плей-офф НХЛ-2023: пары и сетка Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии
Безоговорочный победитель регулярного чемпионата начал с победы.

В Национальной хоккейной лиге стартовал плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях первого игрового дня.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
18 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ахо (Бёрнс, Нечас) – 03:47 (5x4)   2:0 Ноэсен (Бёрнс, Нечас) – 22:27 (5x4)   2:1 Пулок – 22:51 (5x5)

«Айлендерс», несмотря на восхитительную игру Ильи Сорокина, уступили в первом матче плей-офф «Каролине». Вратарь совершил 35 спасений, не справившись только с двумя бросками. Оба раза «Харрикейнз» реализовали большинство.

Материалы по теме
Главный тренер «Каролины» прокомментировал победу над «Айлендерс» в первом матче плей-офф

«Островитяне» были гораздо менее напористыми на чужой половине площадки и вполне могли покинуть лёд с «баранкой». Их единственный гол состоялся во многом случайно: при заходе на цель шайба сорвалась с крюка Райана Пулока, и голкипер Антти Раанта оказался к этому не готов. Тем не менее развить успех «Айлендерс» не удалось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
18 апреля 2023, вторник. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пастрняк (Бертуцци, Крейчи) – 05:58 (5x4)   2:0 Маршан (Макэвой, Орлов) – 23:41 (5x5)   2:1 Ткачук – 26:34 (5x5)   3:1 Дебраск (Бертуцци, Заха) – 37:32 (5x5)

Сенсационный победитель регулярного чемпионата стартовал в плей-офф с уверенной победы. «Бостон» в дебюте встречи с «Флоридой» использовал тактику массированного навала. Несколько ураганных атак «Брюинз» заставили «пантер» слегка «поплыть» и удалиться. Розыгрыш большинства уложился в одну минуту, в завершении выступил Давид Пастрняк, которому оставалось всего лишь не промахнуться по пустым воротам.

Материалы по теме
В «Бостоне» выявили желудочную инфекцию перед матчем с «Флоридой» в плей-офф НХЛ

Забросив, «Бостон» отдал инициативу сопернику и перестроился на контратакующую модель. С обороной собственных ворот «мишки» справлялись играючи, а их выпады несли колоссальную опасность. «Флориде» удалось остаться в игре только благодаря усилиями вратаря Алекса Лайона (да, Сергей Бобровский остался в запасе). Но в начале второго периода Лайон всё-таки ошибся — причём очень грубо. Голкипер не смог выловить довольно обычный бросок Брэда Маршана.

Материалы по теме
Маршан стал восьмым действующим игроком с 50+ голами в плей-офф. Лидер — Овечкин

До перерыва команды ещё обменялись заброшенными шайбами, а в третьем периоде сохранили голевое молчание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
18 апреля 2023, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Янмарк) – 06:57 (5x5)   2:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 12:31 (5x3)   2:1 Кемпе (Рой, Копитар) – 40:52 (5x5)   3:1 Драйзайтль (Кейн) – 48:46 (5x5)   3:2 Кемпе (Байфилд, Копитар) – 51:23 (5x5)   3:3 Копитар (Арвидссон, Дано) – 59:43 (6x4)   3:4 Иафалло (Арвидссон, Копитар) – 69:19 (5x4)

«Эдмонтон» неожиданно остался без «огневой» поддержки Коннора Макдэвида. Канадский уникум после выдающегося регулярного сезона взял паузу на первый матч плей-офф и не отметился результативными действиями. Кроме того, в его пассиве – показатель полезности «-2». При этом Коннор играл в свойственной себе манере: отлично катил на ворота, дважды заставил соперников удалиться, создавал моменты для себя и партнёров – но что-то сломалось в реализации. Зато дубль в составе «нефтяников» оформил Леон Драйзайтль. Второй гол в исполнении немца случился на 49-й минуте — так «Ойлерз» повели в счёте 3:1.

Ценой титанических усилий «Лос-Анджелесу» удалось вытащить игру, казавшуюся безнадёжной. Они оперативно сократили отставание до минимума, а сравняли счёт на самом финише основного времени — уже в расстановке 6х4.

В овертайме «короли» снова получили численное преимущество — на этот раз в качестве компенсации за удаление соперника. Команда Тодда Маклеллана использовала шанс сполна и захватила лидерство в серии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
18 апреля 2023, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Сперджен, Цуккарелло) – 19:12 (5x4)   1:1 Хинц (Бенн) – 22:08 (5x4)   2:1 Робертсон (Хейсканен, Павелски) – 24:13 (5x4)   2:2 Стил (Нюквист) – 34:25 (5x5)   2:3 Хартман (Стил) – 92:20 (5x5)

«Даллас» и «Миннесота» выдали самый напряжённый матч игрового дня. Никто не хотел уступать, все вцепились в первую игру плей-офф как в последнюю. Голевая вспышка случилась на отрезке между 19-й и 34-й минутами — за это время команды забросили друг другу по две шайбы. А до и после они не позволяли себе таких вольностей, которые помогли бы сопернику забить.

Материалы по теме
Первый русский гол в плей-офф НХЛ. Капризов забил и попал в компанию Гретцки и Лемье!
Первый русский гол в плей-офф НХЛ. Капризов забил и попал в компанию Гретцки и Лемье!

В итоге встреча вместила в себя четыре с половиной периода: три классических и полтора овертайма. Райан Хартман поставил точку в изнурительном противостоянии, подкараулив шайбу перед воротами в тот момент, когда её там никто не ждал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матчи 19 апреля

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023