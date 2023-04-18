Трёхкратный чемпион НХЛ или кошмарный Кузнецов? Выбираем худшего игрока сезона

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/2023 принёс не только много радости, счастья и неожиданностей, но и разочарований, расстройств и боли. По завершении регулярки можно смело определять худших игроков сезона — а таких, к сожалению, набралось немало.
Прежде чем начать, быстро обсудим правила. Мы не брали игроков, которые значительную часть сезона пропустили из-за травм и не сыграли хотя бы 30 матчей. Кроме того, оставили за пределами рейтинга хоккеистов, от которых и так никто не ожидал многого. В то же время в список попали игроки, на которых надеялись в клубах, кому выдавали большие авансы и чьё выступление по итогу оставило как минимум горечь разочарования, а как максимум — злость и непонимание.
Естественно, чем выше хоккеист в рамках рейтинга, тем хуже он себя показал. Победитель рейтинга будет признан худшим в сезоне-2022/2023. Что ж, приступим!
Этот рейтинг, как и все прочие, создаётся пользователями «Чемпионата». Хоккеисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Джонатан Юбердо
н. «Калгари Флэймз»
79 матчей, 55 (15+40) очков, «+2»
29-летний форвард, летом сменивший солнечную «Флориду» на «огоньков» летом 2022 года, должен был стать лидером «Калгари». А чего ещё ожидать от нападающего, только-только набравшего космические 115 очков в регулярном чемпионате? Однако Юбердо не просто не стал лидером «Флэймз» — он выдал один из худших сезонов в карьере. Канадец, который получает по старому соглашению $ 5,9 млн и у которого со следующего сезона вступит в силу новый восьмилетний (!) контракт с кэпхитом $ 10,5 млн (!!), набрал жалкие 55 очков и забросил всего 15 шайб. Нападающий также попал в рейтинг The Athletic как главное разочарование «Калгари» в сезоне.
Юбердо стал лишь четвёртым бомбардиром команды и не вошёл в топ-7 снайперов команды. Неплохо для того, кому выписывают многолетнее соглашение и делают одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги, не так ли? Для сравнения: российский защитник Никита Задоров забил лишь на один гол меньше. А «Калгари», в прошлом сезоне занявший третье место в Западной конференции, в этом году даже не вышел в плей-офф. Не хватило всего двух очков — и как тут не винить с отрывом главную звезду команды?
Элвис Мерзликин
в. «Коламбус Блю Джекетс»
30 матчей, семь побед, КН 4,23 и 87,6% ОБ
29-летний латвийский вратарь, как ожидалось, должен был стать первым номером «Коламбуса». На это открыто надеялся и генменеджер команды Ярмо Кекяляйнен, поддерживавший голкипера через прессу и даже обменявший конкурента по позиции Йоонаса Корписало в ходе сезона. Перед сезоном Мерзликину дали хороший контракт на пять лет и $ 5,4 млн в год. Но ничего не помогло — латвиец часть чемпионата восстанавливался после травмы и по итогу провёл абсолютно худший сезон в карьере после всех надежд, которые на него возложили.
Он стал худшим вратарём сезона по коэффициенту надёжности и единственным, прошедшим отметку в 4,00, — 4,23. За 30 матчей Мерзликин помог «Коламбусу» одержать всего семь побед. Кроме того, голкипер занял второе место в списке худших по количеству отражённых бросков, уступив лишь Спенсеру Мартину из «Ванкувера» (87,1% против 87,6%). Ужаснейшие показатели после и так не лучшего прошлого чемпионата (КН 3,22, 90,7% ОБ). Латвиец серьёзно деградировал, и это стало серьёзной причиной провала «Коламбуса», занявшего последнее место на Востоке и предпоследнее во всей НХЛ. Журналисты The Athletic также признали Элвиса главным разочарованием «Блю Джекетс» в сезоне.
Сет Джонс
з. «Чикаго Блэкхоукс»
72 матча, 37 (12+25) очков, «-38»
28-летний защитник должен был стать оплотом обороны и важной частью перестройки «чёрных ястребов» после перехода перед стартом прошлого сезона. Однако Джонс проваливает второй чемпионат подряд. На этот раз американец, славившийся результативными действиями, выступил даже хуже, чем в сезоне-2021/2022. Сет набрал 37 очков в 72 матчах (против 51 в 78 встречах), а также побил личный антирекорд по показателю результативности — «-38». Это абсолютно худший результат в «Чикаго» и второй по всей НХЛ.
Примечательно, что такой отрицательный рост случился у Джонса в сезоне, когда вступил в силу безумный восьмилетний контракт с кэпхитом $ 9,5 млн и полным запретом на обмен. Хоть североамериканские журналисты The Athletic и признали защитника MVP сезона в «Чикаго», но, кажется, в составе больше и некого выделить. Джонс, хоть и забил необычайно много для себя, сыграл далеко не на том уровне, которого ожидали «Блэкхоукс» и «помог» чикагской команде занять лишь 30-е место в регулярке.
Евгений Кузнецов
н. «Вашингтон Кэпиталз»
81 матч, 55 (12+43), «-26»
30-летний нападающий с кэпхитом $ 7,8 млн стал одним из главных разочарований сезона как среди игроков «Вашингтона» и российских хоккеистов, так и чемпионата в целом. Кузнецов забросил всего 12 шайб — худший показатель за восемь лет, если не считать сокращённый из-за коронавируса сезон. Хуже по этому показателю дела у россиянина были только в двух дебютных чемпионатах. Кузя серьёзно деградировал, набрав всего 55 очков в 81 матче (против 78 в 79 встречах сезона-2021/2022). А его показатель полезности и вовсе устрашает — «-26»! Это второй худший результат среди российских игроков сезона, худший в «Вашингтоне» и в топ-30 в лиге. Кроме того, россиянин регулярно демонстрировал вспышки неконтролируемой злости, исподтишка цеплял соперников и чудом избегал дисквалификаций за грязные приёмы. Он набрал 56 штрафных минут — пятый показатель среди россиян и третий в «Вашингтоне».
Хоть Кузнецов и стал лучшим ассистентом и третьим бомбардиром «столичных», нападающий не продемонстрировал лидерских качеств. В то время, когда от него ждали если не прорыва, то хотя бы стабильной игры, Кузнецов раз за разом проваливал матчи и по итогу стал одним из виновников исторически провального сезона «Кэпиталз», пролетевших мимо плей-офф впервые за девять лет.
Джонни Годро
н. «Коламбус Блю Джекетс»
80 матчей, 74 (21+53) очка, «-33»
Переход 29-летнего американца в «Коламбус» мало кто понял. И это неудивительно — один из лучших бомбардиров сезона-2021/2022, сыгравший в плей-офф, подписывает контракт с командой, ставшей лишь 10-й на Востоке. Обрадовавшись, руководство «Блю Джекетс» дало Годро семилетний контракт с кэпхитом $ 9,75 млн. В итоге нападающий, хоть и стал лучшим бомбардиром команды, всё равно провёл слабый сезон — особенно после 115 очков и «+64» в прошлом чемпионате.
Годро оказался бессилен, не стал лидером, способным повести за собой тонущий «Коламбус» и, не считая коронавирусных сезонов, провёл худший сезон с точки зрения голов — даже в «Блю Джекетс» стал лишь третьим, разделив позицию с новичком Кириллом Марченко. Американец также стал вторым в составе «синих мундиров» и шестым во всей НХЛ по показателю полезности. А в сравнении с прошлым сезоном у него и вовсе разница «-97» — ужас для того, кто должен быть лучшим в команде, не так ли?
Тони Деанджело
з. «Филадельфия Флайерз»
70 матчей, 42 (11+31) очка, «-27»
«Лётчики» подписывали опального 27-летнего американца в надежде, что хоккеист сможет показать свой уровень. Деанджело рассматривался как достойный партнёр для лидера обороны Ивана Проворова. В итоге американец провалил сезон, не стал достойным оплотом для «Филадельфии» и не справлялся со своими прямыми обязанностями. Тони установил личный антирекорд по показателю полезности, по этому показателю став худшим в составе «Флайерз» и 26-м в НХЛ. Не та игра, которую ожидаешь от хоккеиста с кэпхитом $ 5 млн. В январе пару Деанджело — Проворов и вовсе признали главным разочарованием сезона в составе «Филадельфии» по версии The Athletic.
Кроме того, американец показал худший результат по количеству очков за последние четыре года, если не брать в расчёты скандальный сезон-2020/2021, когда он сыграл всего шесть встреч. А ещё к этому можно добавить 73 минуты штрафа и двухматчевую дисквалификацию за грубейший укол в пах Кори Перри. В общем, защитник не помогал «Филадельфии» ни на своей стороне площадки, ни на чужой. Логично, что «лётчики» в своём крутом пике приземлились лшь на 14-е из 16 мест на Востоке. В этом немалая заслуга и Деанджело.
Йон Клингберг
з. «Анахайм Дакс»/«Миннесота Уайлд»
67 матчей, 33 (10+23) очка, «-25»
Подписание шведа казалось огромной победой менеджмента «Анахайма» в межсезонье. Выцепили крутого защитника, который должен был стать оплотом обороны, лидером команды и помочь обрести стабильность, — что могло пойти не так?
Примерно всё. Клингберг стал одним из главных разочарований сезона и главным в составе «уток» — по версии The Athletic. Защитник с кэпхитом $ 7 млн набрал всего 33 (10+23) очка в 67 матчах, серьёзно сдав в плане результативности. Швед показал худшую статистику в карьере по количеству ассистов и вторую худшую по баллам — хуже было только в прерванном сезоне-2019/2020 (но даже тогда Йон набрал 32 очка в 58 встречах). А его показатель полезности «-25» стал вторым худшим в карьере и 33-м в сезоне. Конечно, нельзя винить в провале «Анахайма», ставшего абсолютно худшей командой сезона, одного Клингберга, но на защитника возлагали слишком большие надежды.
Джек Кэмпбелл
в. «Эдмонтон Ойлерз»
36 матчей, 21 победа, КН 3,41 и 88,8% ОБ
«Нефтяники» были счастливы отхватить 31-летнего американца у «Торонто» летом 2022 года. На радостях «Эдмонтон» выписал Кэмпбеллу пятилетний контракт с кэпхитом $ 5 млн, но по итогу это стало катастрофой для команды. Голкипер, который должен был стать основным номером, толком не выручал и проиграл конкуренцию 24-летнему Стюарту Скиннеру, до этого чемпионата проведшему всего 14 матчей в НХЛ.
Кэмпбелл показал худшие результаты в карьере (первый сезон, в котором он сыграл всего матч за «Даллас», оставим за скобками). Американец впервые показал меньше 90% отражённых бросков, впервые его коэффициент надёжности превысил 3,00. По ОБ Джек занял шестую позицию с конца в сезоне, уступив только двум вратарям из команд, прошедших в плей-офф. По КН Кэмпбелл разделил 11-е и 12-е места с Джонатаном Куиком — это худшие показатели для представителей клубов, квалифицировавшихся в розыгрыш Кубка Стэнли — 2023. В довершение The Athletic признал вратаря главным разочарованием сезона в составе «Эдмонтона». Эта сделка — провал для «Ойлерз», которые могут серьёзно поплатиться в плей-офф за свою ошибку. И во многом это будет вина именно Кэмпбелла, который не выручал в ходе чемпионата и оставил на растерзание молодого и неопытного Скиннера.
Василий Подколзин
н. «Ванкувер Кэнакс»
39 матчей, 7 (4+3) очков, «-5»
21-летний россиянин, конечно, не стал главной причиной провала «Ванкувера», однако от форварда ожидали значительно большего. Подколзин отыграл от звонка до звонка прошлый чемпионат — дебютный в НХЛ, проведя 79 матчей и набрав 26 (14+12) очков. Казалось, что дальше нападающий совсем освоится в НХЛ и возьмёт на себя лидерские обязанности. Однако, когда «Ванкувер» неудачно начал год, проиграв семь встреч на старте чемпионата, когда команду штормило, когда выбыл Илья Михеев из-за серьёзной травмы, Подколзин молчал. Форвард резко сдал, забив первый гол уже в 2023 году, а тусклая игра россиянина вынудила тренерский штаб отправить его в АХЛ.
По итогу нападающий провёл всего 39 встреч в НХЛ, забросил жалкие четыре шайбы и набрал ещё более жалкие семь очков — провальный сезон на фоне больших ожиданий. Подколзина вполне можно назвать одним из худших игроков «Ванкувера», финишировавшего 11-м на Востоке.
Патрик Кейн
н. «Чикаго Блэкхоукс»/«Нью-Йорк Рейнджерс»
73 матча, 57 (21+36) очков, «-22»
Пожалуй, от 34-летнего американца особо многого не ждали, но даже так Кейн провёл худший сезон в карьере. Патрик лишь раз за 15-летнюю карьеру набирал меньшее количество очков — в локаутном сезоне-2012/2013 он оформил на два балла меньше, но и провёл меньше матчей — всего 47. В плане голевых свершений трёхкратный обладатель Кубка Стэнли также провёл один из слабейших сезонов в карьере.
Отдельный разговор — сага с уходом из «Чикаго». Понятное дело, что это не его вина — Кейна очевидно пытались «сплавить» из родной команды, но высказывания самого Патрика о желании уйти, сменить клуб на «Рейнджерс» всё равно сказались на репутации и образе одного из лучших игроков поколения. Кейн стал главным разочарованием «Чикаго» по версии The Athletic. Форвард не особо смог помочь «чёрных ястребам» в турбулентное время, а зарплата в $ 10,5 млн висела мёртвым грузом на шее «Блэкхоукс», по итогу занявших 30-е место из 32. В довершение ко всему и сам переход в «Рейнджерс» и воссоединение с Артемием Панариным не стали освобождением для американца. Форвард сыграл за «Нью-Йорк» 19 матчей и набрал жалкие 12 (5+7) очков. А его суммарный показатель полезности «-22» — худший в карьере и в топ-45 худших в сезоне среди всех игроков.
- 18 апреля 2023
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