Трёхкратный чемпион НХЛ или кошмарный Кузнецов? Выбираем худшего игрока сезона

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/2023 принёс не только много радости, счастья и неожиданностей, но и разочарований, расстройств и боли. По завершении регулярки можно смело определять худших игроков сезона — а таких, к сожалению, набралось немало.

Прежде чем начать, быстро обсудим правила. Мы не брали игроков, которые значительную часть сезона пропустили из-за травм и не сыграли хотя бы 30 матчей. Кроме того, оставили за пределами рейтинга хоккеистов, от которых и так никто не ожидал многого. В то же время в список попали игроки, на которых надеялись в клубах, кому выдавали большие авансы и чьё выступление по итогу оставило как минимум горечь разочарования, а как максимум — злость и непонимание.

Естественно, чем выше хоккеист в рамках рейтинга, тем хуже он себя показал. Победитель рейтинга будет признан худшим в сезоне-2022/2023. Что ж, приступим!

Этот рейтинг, как и все прочие, создаётся пользователями «Чемпионата». Хоккеисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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