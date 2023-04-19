Фавориты «сыплются»! Битва за Кубок Стэнли началась с сенсаций. Итоги дня в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях второго игрового дня.

Самый российский клуб в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — «Нью-Йорк Рейнджерс» — одержал уверенную победу над «Нью-Джерси». Забросив две шайбы в течение первой половины стартового периода, «синерубашечники» обеспечили себе отличный задел, который впоследствии не только сохранили, но и увеличили.

Дважды по ходу матча «рейнджеры» реализовывали большинство. Артемий Панарин отметился ассистентским дублем, а Владимир Тарасенко забросил 42-ю шайбу в плей-офф НХЛ. Любопытно, что 91-й номер провёл на льду менее 12 минут.

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Игорь Шестёркин отразил 27 бросков с игры, а не выручил лишь в нестандартной ситуации. Голкипер купился на финт Джека Хьюза при исполнении буллита.

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«Тампа» после череды проблем в регулярном чемпионате феноменально перестроилась на плей-офф — а досталось, как обычно, «Торонто». «Молнии» запылали с самого начала и на первый перерыв ушли с преимуществом в три шайбы.

На экваторе второго периода «Мэйпл Лифс» дважды подряд использовали лишнего и сократили отставание до минимума — в канадском воздухе запахло камбэком. Однако его признаки быстро растаяли. «Лайтнинг» ответили ещё более убийственной реализацией: в течение пяти с половиной минут трижды забили в формате 5х4. Заключительный отрезок превратился в формальность, команды обменялись голами и разошлись при крупном счёте.

Впрочем, неизвестно, что ляжет на «Торонто» более тяжким грузом — количество пропущенных голов или обстоятельства, которые к ним привели. Две шайбы из семи «Тампа» оформила «на флажке». За четыре секунды до окончания первого периода отличился Никита Кучеров, а когда на табло застыли цифры «39:58», забросил Брейден Пойнт.

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В активе Кучерова 1+2, у Михаила Сергачёва — один ассист, Андрей Василевский совершил 28 спасений. А вот для Ильи Самсонова вечер не сложился. Россиянин пропустил шесть шайб за 40 минут, после чего отправился досматривать игру со скамьи запасных.

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«Вегас», один из основных фаворитов розыгрыша Кубка Стэнли, потерпел сокрушительное поражение от «Виннипега». С первых минут канадская команда шла напролом, пытаясь если не забросить, то хотя бы занести шайбу в противоположные ворота. «Джетс» не знали меры и не жалели себя настолько, что в авральном режиме пришлось работать их докторам. В середине стартового периода Морган Бэррон в борьбе на пятаке наткнулся лицом на конёк вратаря соперников. Эпизод выглядел страшно даже с самого общего ракурса. 24-летний форвард ушёл в раздевалку, но позднее вернулся на лёд — уже с 75 (!) швами.

В перерыве «Виннипег» подкорректировал план и перенёс акцент на броски. Два хлёстких кистевых в дебюте второго отрезка вывели гостей вперёд. Незадолго до новой паузы «Вегас» убежал в реактивную контратаку и вывел на ударную позицию Вильяма Карлссона.

Но этот фрагмент оказался лишь мимолётной вспышкой. В начале третьего периода «Виннипег» вернул себе преимущество» в два гола. А в самой концовке «Джетс» сперва забили в пустые ворота, а затем реализовали большинство.

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Многие аналитики предсказывали, что самой короткой серией первого раунда станет противостояние «Колорадо» и «Сиэтла». Впервые попавшие в плей-офф НХЛ «Кракен» с ходу разочаровали экспертов и заставили грустить действующих чемпионов.

«Сиэтл» решил взять соперника его же оружием — агрессивным форчеком. «Кракен» хорошо бежали, не стеснялись хитовать и садиться «лавинам» на плечи. Именно из этих действий родился их первый гол. Девон Тэйвз не выдержал давления и отдал шайбу Ээли Толванену. Финну понадобились две попытки, но с добивания он всё же переиграл вратаря Александра Георгиева.

Команда Дэйва Хэкстола могла забивать в таком стиле ещё и ещё — подводила реализация. Во второй половине периода «Колорадо» всё же очнулся, прокрутил простую, но эффективную позиционку и восстановил равенство. Казалось, начиная с этой точки всё пойдёт так, как и ждали. Не тут-то было! «Кракен» не сломались, дождались перерыва, а сразу после него снова вышли вперёд.

«Эвеланш» наращивали активность и с каждой минутой приближали ответный гол, но соперник справлялся с нагрузкой без суеты и паники. На старте заключительного периода «Сиэтл» забросил третью шайбу, а затем отстоял победу. Пока гости праздновали, главный тренер «лавин» выглядел озадаченно: у Джареда Беднара не так много времени, чтобы разобраться – нашло ли на его парней временное затмение или у команды есть системные проблемы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.