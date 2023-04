Не ждите Фёдорова в «Коламбусе». Европейским тренерам нереально пробиться в НХЛ

«Слухи про то, что меня сватают тренером в «Детройт» и «Коламбус»? Они есть и есть. Вы мне сказали, я до этого особо не знал». Кажется, Сергей Фёдоров искренне удивился, когда на пресс-конференции после первого матча финала ему задали вопрос о потенциальном переходе на работу в «Блю Джекетс», которые только что уволили главного тренера Брэда Ларсена.

Новость об этом успела разлететься повсюду. Про возможное назначение уже успели спросить всех постоянных экспертов — от Владимира Плющева до Александра Кожевникова — и все они, конечно, порадовались потенциальному переходу, а кто-то даже — за то, что русская тренерская школа наконец-то заставляет обратить на себя внимание.

Проблема в том, что Фёдоров в списке претендентов — исключительно предположения журналиста The Athletic Аарона Порцлайна. Это очень опытный репортер и главный эксперт по «Коламбусу», который освещает жизнь команды всё время её существования. Однако если открыть его статью полностью, то можно увидеть: «The list you’re about to read is an initial crack at coaches that could be on the radar to replace Larsen» [приведённый ниже список — первоначальные предположения, какие тренеры могли бы стать заменой Ларсена — англ.].

Сергей Фёдоров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Пока «Коламбус» ничего не предпринимал, не запрашивал у других клубов НХЛ разрешения на интервью с ассистентами главных тренеров или тренерами клубов АХЛ. Список в статье Порцлайна при этом огромный — кроме Фёдорова, там 10 человек абсолютно разного профиля. Имеющие гигантский опыт и чемпионские перстни Питер Лавиолетт и Клод Жюльен соседствуют в нём с совсем зелёными тренерами, которые только начали свою карьеру. Например, в списке фигурирует бывший форвард «Барыса» Тревор Летовски, который последние сезоны работает ассистентом в «Монреале».

Так что повторимся — «новость» о Фёдорове является только плодом теоретической проверки плотности облаков пальцем со стороны американского журналиста. Возможно, легендарный центр попал в список из-за того, что провёл два с половиной сезона в Огайо, откуда перешёл в «Вашингтон». Можно было бы присоединиться к частым вздохам о невостребованности наших тренеров в НХЛ, но это общая проблема лиги: европейскому тренеру или менеджеру туда пробиться нереально сложно, на уровне библейских слов про верблюда и игольное ушко.

Постоянные герои таких шорт-листов — Рикард Грёнборг и Юкка Ялонен. Шведский бородач выиграл два чемпионата мира, владеет языком и постоянно включается в списки потенциальных кандидатов. Журналисты сообщали о конкретном интересе со стороны «Нью-Джерси» и «Баффало»: «клинки» даже провели собеседование с тренером, но предпочли Ральфа Крюгера. Однако пару лет назад всё затихло, и шведа недавно уволили из швейцарского «Цюриха». Ялонен стал появляться в таких шорт-листах сравнительно недавно, но многих смущает то, что финн в сборной привык работать с беззвёздным составом, которым легче управлять. Несмотря на это, барьер пока не пробили оба.

В истории НХЛ были лишь два европейских главных тренера. Более известный из них — Иван Глинка, который незадолго до того выиграл Олимпиаду в Нагано и ЧМ-1999. Чешский хоккей переживал свой бум, Яромир Ягр выиграл несколько «Арт Росс Трофи» подряд, и чешская игроцкая диаспора в НХЛ разрослась очень сильно.

Иван Глинка Фото: Sean Gallup/Getty Images

Перед сезоном-2000/2001 о «Питтсбурге» писали: «Этой командой гордился бы Вацлав Гавел». Из 60 игроков, которые приняли участие в тренировочном лагере 23 были чехами. Тафгай Мэттью Барнэби мрачно шутил: «Пора менять фамилию на Барнабов, чтобы немножечко поиграть в этой команде». Впрочем, большинство чехов Глинка унаследовал от «старого режима» – во многом из-за этого он и был назначен в «Питтсбург», где до этого провёл весну 2000-го в роли ассистента.

Глинка отдал очень многое в руки игроков — Ягр представил своим партнёрам новую схему игры в обороне до того, как её увидел сам тренер. Кроме того, в декабре 2000-го на лёд вернулся Марио Лемье, который с ходу стал генерировать очки в бешеном темпе. Такой подход во многом помог «Питтсбургу» пройти в финал конференции, но на следующий год очень быстро стоил чеху работы: Глинка конфликтовал с СуперМарио и был уволен уже после четырёх игр нового сезона.

Хронологически первым европейцем в НХЛ был Альпо Сухонен, который в мае 2000-го возглавил «Чикаго». На родном континенте финн выиграл два чемпионата Швейцарии, а в НХЛ работал ассистентом в «Виннипеге» и «Торонто». При назначении Сухонена в «Чикаго» говорилось, что он будет ставить более европейский стиль игры, основанный на контроле шайбы и скорости.

Однако финн получил состав, который крайне для этого не подходил — даже по меркам начала нулевых «ястребы» были прямолинейной и силовой командой, набитой габаритными ребятами. Кроме того, тогдашний владелец клуба Билл Уирц ужасно жадничал и фактически не давал команде нормально комплектоваться. «Чикаго» в том году пропустил плей-офф, а сам Сухонен не смог доработать сезон: за семь матчей до конца регулярки у него случился сердечный приступ.

Резюмируя: что нужно сделать европейскому тренеру или менеджеру, чтобы стать самым главным в НХЛ? Подниматься с низовых позиций, чтобы изучить язык и местные порядки. Многие менеджеры просто боятся рисковать с назначением абсолютно чуждого энхаэловской культуре тренера, тем более зачастую им проще повысить ассистента или поднять главного из фарм-клуба (что в последнее время давало отличный результат).

Яркие примеры этого — Ярмо Кекяляйнен и Патрик Альвин, которые руководят «Коламбусом» и «Ванкувером». Они десятки лет трудились скаутами и помощниками генеральных менеджеров в НХЛ, на родном континенте они успели поработать мало. В этом плане у Сергея Брылина, который 10 лет работает в системе «Девилз», шанс однажды стать главным видится повыше, чем у его более титулованного и известного тёзки.