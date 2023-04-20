Отказ игрока от российского гражданства, «Сибирь» потеряла лидеров. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных хоккейных новостей дня за 19 апреля.

ЦСКА всухую победил «Ак Барс» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

На стадионе «Татнефть-Арена» в Казани завершился второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Победу со счётом 3:0 одержали армейцы.

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова. «Ак Барс» сравнял счёт, однако сделал это спустя секунду после окончания первого периода, и шайба была отменена.

На 15-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Ярослав Дыбленко с передач Михаила Григоренко и Прохора Полтапова.

Окончательный счёт установил Михаил Григоренко, забросив в пустые ворота.

Таким образом, счёт в финальной серии Кубка Гагарина равный — 1-1. Следующие матчи пройдут в Москве 21 и 23 апреля. В случае необходимости дополнительные встречи состоятся 25 (Казань), 27 (Москва) и 29 (Казань) апреля.

«Чайка» одержала волевую победу над «Омскими Ястребами» и вышла вперёд в финальной серии

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко завершился третий матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Андрей Заикин с передачи Дмитрия Власенко. На 14-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Артём Левинский с передач Глеба Чеснокова и Александра Пелевина. Чуть более чем за минуту до конца второй двадцатиминутки вывел хозяев вперёд Павел Волокитин с передач Максима Власова и Артёма Левинского.

На седьмой минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Захар Зиминов с передач Богдана Конюшкова и Антона Силаева. Менее чем через минуту сократил отставание до минимума Антон Казачёк с передачи Ильи Рейнгардта. На 13-й минуте периода четвёртую шайбу «Чайки» забросил Глеб Чесноков с передач Матвея Уткина и Богдана Конюшкова.

Таким образом, счёт в серии 2-1 в пользу «Чайки». Следующий матч в серии состоится в Нижнем Новгороде 20 апреля и начнётся в 19:00 мск.

Бекстрём отклонил приглашение в сборную Швеции на чемпионат мира — 2023

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём отказался от приглашения в сборную Швеции на чемпионат мира — 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая.

«Это [участие в чемпионате мира] было бы чертовски весело. Но, к сожалению, мне нужно больше укреплять ногу и хорошо провести лето», — приводит слова Бекстрёма Aftonbladet.

Ранее Никлас рассказал о своей подготовке к следующему сезону.

«Прогресс после операции всё лучше и лучше. Очевидно, что не идеально приезжать в середине сезона после такой тяжёлой операции, я многое упустил и пытаюсь наверстать. Я с оптимизмом смотрю в следующий сезон. Хочу быть полностью готовым к тренировочному лагерю осенью. Это то, чего я с нетерпением жду», — заявил Бекстрём The Hockey News.

Никлас Бекстрём Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Хоккеист «Барыса» отказался от российского гражданства

Нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства, сообщает «Шайба.kz».

Сообщается, что хоккеист готовится сыграть за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира.

Воспитанник московского «Динамо» Гурков, выступающий в Казахстане с 2015 года, был вынужден отказаться от российского гражданства, чтобы принять участие в матчах чемпионата мира в составе сборной Казахстана. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний форвард сыграл за «Барыс» 34 матча и отметился результативной передачей.

Предстоящее мировое первенство пройдёт с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии. Её соперниками по группе B станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

Изменения в «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, какие игроки покинут клуб по окончании текущего сезона.

«В следующем году в клубе мы точно не увидим Голубева, Чесалина, Соловьёва, Чайковски. К очень большому сожалению, не увидим наших двух лидеров. Было понятно, что они уйдут на значительное повышение. Это Шаров, шесть лет в клубе — это серьёзный срок. И Валя Пьянов. Это из тех, кого я могу назвать», — сказал Фастовский в эфире радио «Городская волна».

Александр Шаров в текущем сезоне сыграл в регулярке 65 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав 50 очков. Пьянов за 67 встреч отметился 32 (9+23) результативными баллами. Новосибирский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Авангарду» 1-4.