Другой россиянин дважды оказался в нужном месте в нужное время, но у главного героя матча — финский паспорт.

Что это было? Ошибка Капризова запустила разгром «Миннесоты», а в конце он подрался

Первая встреча «Далласа» и «Миннесоты» в текущем плей-офф выдалась небогатой на голы, хотя и довольно зрелищной. Команды активно создавали друг другу проблемы, однако надёжная игра вратарей и слабая реализация полевых долгое время оставляли цифры на табло неизменными. В итоге победитель выяснился лишь в середине третьего периода.

Вероятно, тренеры «Уайлд» решили, что участие в таком марафоне чересчур утомило Филипа Густавссона. На долю голкипера выпало 53 броска, и во втором матче серии он уступил место Марку-Андре Флёри.

Весомая причина для расстройства появилась у многоопытного канадца уже на пятой минуте игры. «Миннесота» разыгрывала большинство, шайбой владел Кирилл Капризов – казалось, ничего не предвещает беды. Но на входе в чужую зону россиянин замешкался и вместе с шайбой подарил Роопе Хинцу возможность улететь в стремительный отрыв. Финн включил пятую скорость, а сблизившись с вратарём, не стал изобретать велосипед и просто бросил – 1:0.

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К середине стартового периода «дикари» глубже и глубже вжимались к собственным воротам. Очередная позиционная атака «Далласа» не несла реальной угрозы, пока Джейкоб Миддлтон не проиграл в борьбе у борта. Неосторожным движением клюшки защитник «Уайлд» до крови разбил лицо Максу Доми и отправился в штрафной бокс на четыре минуты. «Звёзды» безрезультатно исчерпали почти всё время, а забили в результате простейшей комбинации из броска и подставления.

Ещё до перерыва «Миннесота» успела сократить отставание до минимума – помог конёк Оскара Сундквиста, в самый нужный момент оказавшийся на пути шайбы.

Начиная со второго периода, соперники приняли на вооружение общую тактику – стали забивать исключительно сериями. Успешнее в этой перестрелке себя проявил «Даллас». В интервале 87 секунд «Старз» организовали две головокружительные атаки: сперва Джейми Бенн неожиданно накатил низом, а затем Евгений Дадонов подловил момент для добивания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» выдержала паузу и подготовила ещё более молниеносный ответ. На отрезке в 11 (!) секунд «дикари» успели реализовать большинство и вывели Фредерика Годро один на один с вратарём соперника. Так «Уайлд» трансформировали 1:4 в 3:4.

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Героический рывок оказался почти бессмысленным. В конце долгой смены Дадонов вышел на оперативный простор и тонко сыграл на подправлении. Ещё через 48 секунд отличился Хинц – и всё вернулось на круги своя.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Предпринять второй мощный камбэк «Миннесоте» не удалось. Вдобавок на экваторе третьего периода Хинц оформил хет-трик. В этот момент интрига матча приказала долго жить, и даже болельщики «Далласа» неспешно потянулись к выходу – впрочем, совершенно напрасно. Под занавес встречи соперники схлестнулись в борцовской дуэли. Капризов вступил в жёсткий клинч с Доми. Схватка продолжалась несколько секунд, но обоих участников судьи наградили дисциплинарным 10-минутным штрафом. Вполне закономерный финал игры, которую Капризов наверняка постарается забыть. Вместе с большим штрафом россиянин заработал «-2», а в атаке себя не проявил. Пока Кириллу никак не удаётся выйти из-под плотной персональной опеки, которой игроки «Далласа» его окутывают.