Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Плей-офф НХЛ-2023: пары и сетка Кубка Стэнли, результаты матчей, расклады и расписание, видео, 20 апреля 2023 года

Сорокин пропустил автогол, «Флорида» грандиозно вынесла «Бостон». Итоги дня в плей-офф НХЛ
Елена Кузнецова
Итоги дня плей-офф НХЛ за 20 апреля
Аудио-версия:
Комментарии
«Эдмонтон» чудом имени Костина избежал катастрофы, а «Миннесота» впервые в истории пропустила семь.

В Национальной хоккейной лиге прошли вторые матчи в четырёх сериях первого раунда. Коротко рассказываем о главных событиях игрового дня.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Штястны (Славин, Джарвис) – 05:49 (5x5)   2:0 Ноэсен – 27:19 (5x4)   2:1 Палмьери (Добсон, Нельсон) – 30:48 (5x5)   2:2 Барзал (Пелеч) – 39:39 (5x5)   2:3 Нельсон (Палмьери, Добсон) – 49:18 (5x5)   3:3 Славин (Ахо, Бёрнс) – 52:19 (5x5)   4:3 Фаст (Стаал, Бёрнс) – 65:03 (5x5)

«Айлендерс» показали куда более содержательную игру и вполне могли брать реванш за поражение в первом матче, несмотря на все трудности, с которыми столкнулись во второй игре. В середине второго периода они уступали в две шайбы, причём одна из них стала курьёзным автоголом защитника, по-бейсбольному приложившевшегося по шайбе, чем застал врасплох Илью Сорокина. Тем не менее гости смогли отыграться, а в середине третьего периода и вовсе вышли вперёд, но не удержали преимущество – гол Джейккоба Славина с острого угла перевёл игру в овертайм.

Надолго он не затянулся – Йеспер Фаст забил на 66-й минуте, отправив «Айлендерс» жаловаться на судейство. Гости сегодня ни разу не играли в большинстве и были уверены, что перед решающим голом рефери пропустили две минуты на Скотте Мейфилде. На само развитие последней атаки «Каролины» это не повлияло, разве что Мейфилд был больше занят перепалкой с судьей, а не обороной. Сорокин остановил 32 из 36 бросков, но его усилий «островитянам» по-прежнему недостаточно. «Каролина» выигрывает, даже потеряв одного из важных игроков — Терявяйнен не смог завершить игру из-за перелома руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Ткачук) – 21:42 (5x5)   1:1 Маршан (Носек) – 32:13 (4x5)   1:2 Стаал (Казинс) – 34:18 (5x5)   2:2 Бертуцци (Заха, Орлов) – 37:01 (5x4)   2:3 Монтур (Райнхарт, Барков) – 40:22 (4x4)   2:4 Вераге (Ткачук) – 47:00 (5x5)   2:5 Монтур (Казинс, Уайт) – 52:30 (5x5)   2:6 Луостаринен (Форслинг) – 57:35 (en)   3:6 Холл (Фолиньо, Форборт) – 58:50 (5x5)

Пол Морис вновь доверил место в воротах Алексу Лайону, оставив в запасе Сергея Бобровского. В состав «Флориды» после травмы вернулся нападающий Сэм Беннетт, который открыл счёт, наказав «Бостон» за ошибку в своей зоне. Во втором периоде «мишки» дважды отыгрывались, но в третьем — пропустили четыре шайбы подряд и ответили уже ничего не решавшим голом Тейлора Холла за 70 секунд до сирены и несколькими драками, которые создали задел на огонь в следующих матчах серии. Отметим также, что Дмитрий Орлов – единственный российский игрок в серии на данный момент – продолжает набирать очки, сегодня он снова записал на свой счёт результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Хинц (Кивиранта) – 04:14 (4x5)   2:0 Сегин (Хейсканен, Робертсон) – 11:20 (5x4)   2:1 Сундквист (Нюквист, Дамба) – 16:11 (5x5)   3:1 Бенн (Хинц, Хейсканен) – 24:07 (5x4)   4:1 Дадонов (Джонстон, Бенн) – 25:34 (5x5)   4:2 Юханссон (Болди, Цуккарелло) – 31:54 (5x4)   4:3 Годро (Нюквист) – 32:05 (5x5)   5:3 Дадонов (Хейсканен) – 36:08 (5x5)   6:3 Хинц – 36:56 (5x5)   7:3 Хинц (Робертсон, Хейсканен) – 52:16 (5x4)

Дин Эвасон неожиданно пошёл на вратарскую рокировку и выпустил во втором матче Марка-Андре Флёри, хотя к Филипу Густавссону не могло быть никаких претензий. Тем более именно его усилия во многом стали залогом победы во втором овертайме первой игры.

Флёри же напропускал целую авоську, и, хотя полевые мало ему помогали, часть голов всё же на его совести. «Мне стыдно, я хочу давать команде шанс выигрывать, но сегодня этого не сделал», — сказал голкипер.

«Миннесота» впервые в истории пропустила семь шайб в матче плей-офф. По голу забили Джейми Бенн и Тайлер Сегин, Роопе Хинц оформил хет-трик, а Евгений Дадонов – дубль. Причём это были первые шайбы в карьере россиянина в плей-офф НХЛ! Хотя в лиге он отыграл девять сезонов, в кубковой стадии выступает всего лишь во второй раз. У него было несколько великолепных шансов в овертаймах первого матча, но тогда не везло, а сегодня Дадонов наконец забросил — и в том числе победную.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кирилл Капризов остался без очков, его ошибка привела к первому голу «Далласа», а в концовке россиянин к тому же схватил дисциплинарный штраф за драку с Максом Доми.

Материалы по теме
Что это было? Ошибка Капризова запустила разгром «Миннесоты», а в конце он подрался
Что это было? Ошибка Капризова запустила разгром «Миннесоты», а в конце он подрался
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 апреля 2023, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Райан (Драйзайтль, Нурс) – 02:34 (5x5)   2:0 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:06 (5x4)   2:1 Дано (Кемпе, Андерсон) – 34:38 (5x5)   2:2 Виларди (Мур, Гавриков) – 39:18 (5x5)   3:2 Костин – 42:20 (5x5)   4:2 Кейн (Драйзайтль) – 59:37 (en)

«Лос-Анджелес» — просто какие-то мастера камбэков. Затащили первый матч, отыгравшись с 1:3 в концовке, сегодня совершили очередной грандиозный камбэк с 0:2, заставив «нефтяников» сильно понервничать. Два поражения дома стали бы для них катастрофой, тем более что «королям» вполне успешно удаётся противостоять невероятному Коннору Макдэвиду (у него всего одна передача в двух матчах — негусто после исторической регулярки с 153 очками). Однако положение «Эдмонтона» спас неожиданный герой — Клим Костин! Нападающий после перехода из «Сент-Луиса» проводит лучший сезон в только разгорающейся карьере и сегодня открыл счёт своим голам в плей-офф, начав сразу с победной шайбы.

«Я искал Леона, хотел доставить шайбу до него. Ему доверяю больше, чем себе. Но бросил сам, и шайба зашла в ворота», — отметил Костин, который был признан первой звездой встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матчи 21 апреля

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023