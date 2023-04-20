Сорокин пропустил автогол, «Флорида» грандиозно вынесла «Бостон». Итоги дня в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошли вторые матчи в четырёх сериях первого раунда. Коротко рассказываем о главных событиях игрового дня.

«Айлендерс» показали куда более содержательную игру и вполне могли брать реванш за поражение в первом матче, несмотря на все трудности, с которыми столкнулись во второй игре. В середине второго периода они уступали в две шайбы, причём одна из них стала курьёзным автоголом защитника, по-бейсбольному приложившевшегося по шайбе, чем застал врасплох Илью Сорокина. Тем не менее гости смогли отыграться, а в середине третьего периода и вовсе вышли вперёд, но не удержали преимущество – гол Джейккоба Славина с острого угла перевёл игру в овертайм.

Надолго он не затянулся – Йеспер Фаст забил на 66-й минуте, отправив «Айлендерс» жаловаться на судейство. Гости сегодня ни разу не играли в большинстве и были уверены, что перед решающим голом рефери пропустили две минуты на Скотте Мейфилде. На само развитие последней атаки «Каролины» это не повлияло, разве что Мейфилд был больше занят перепалкой с судьей, а не обороной. Сорокин остановил 32 из 36 бросков, но его усилий «островитянам» по-прежнему недостаточно. «Каролина» выигрывает, даже потеряв одного из важных игроков — Терявяйнен не смог завершить игру из-за перелома руки.

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Пол Морис вновь доверил место в воротах Алексу Лайону, оставив в запасе Сергея Бобровского. В состав «Флориды» после травмы вернулся нападающий Сэм Беннетт, который открыл счёт, наказав «Бостон» за ошибку в своей зоне. Во втором периоде «мишки» дважды отыгрывались, но в третьем — пропустили четыре шайбы подряд и ответили уже ничего не решавшим голом Тейлора Холла за 70 секунд до сирены и несколькими драками, которые создали задел на огонь в следующих матчах серии. Отметим также, что Дмитрий Орлов – единственный российский игрок в серии на данный момент – продолжает набирать очки, сегодня он снова записал на свой счёт результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дин Эвасон неожиданно пошёл на вратарскую рокировку и выпустил во втором матче Марка-Андре Флёри, хотя к Филипу Густавссону не могло быть никаких претензий. Тем более именно его усилия во многом стали залогом победы во втором овертайме первой игры.

Флёри же напропускал целую авоську, и, хотя полевые мало ему помогали, часть голов всё же на его совести. «Мне стыдно, я хочу давать команде шанс выигрывать, но сегодня этого не сделал», — сказал голкипер.

«Миннесота» впервые в истории пропустила семь шайб в матче плей-офф. По голу забили Джейми Бенн и Тайлер Сегин, Роопе Хинц оформил хет-трик, а Евгений Дадонов – дубль. Причём это были первые шайбы в карьере россиянина в плей-офф НХЛ! Хотя в лиге он отыграл девять сезонов, в кубковой стадии выступает всего лишь во второй раз. У него было несколько великолепных шансов в овертаймах первого матча, но тогда не везло, а сегодня Дадонов наконец забросил — и в том числе победную.

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Кирилл Капризов остался без очков, его ошибка привела к первому голу «Далласа», а в концовке россиянин к тому же схватил дисциплинарный штраф за драку с Максом Доми.

«Лос-Анджелес» — просто какие-то мастера камбэков. Затащили первый матч, отыгравшись с 1:3 в концовке, сегодня совершили очередной грандиозный камбэк с 0:2, заставив «нефтяников» сильно понервничать. Два поражения дома стали бы для них катастрофой, тем более что «королям» вполне успешно удаётся противостоять невероятному Коннору Макдэвиду (у него всего одна передача в двух матчах — негусто после исторической регулярки с 153 очками). Однако положение «Эдмонтона» спас неожиданный герой — Клим Костин! Нападающий после перехода из «Сент-Луиса» проводит лучший сезон в только разгорающейся карьере и сегодня открыл счёт своим голам в плей-офф, начав сразу с победной шайбы.

«Я искал Леона, хотел доставить шайбу до него. Ему доверяю больше, чем себе. Но бросил сам, и шайба зашла в ворота», — отметил Костин, который был признан первой звездой встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матчи 21 апреля