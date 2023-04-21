Уничтожение «Тампы»! «Торонто» забил Василевскому 7 голов, матч закончился яркими драками

«Тампа» уничтожила «Торонто» в первом матче, показав эталонный хоккей в плей-офф, но во второй встрече команды поменялись местами, и уже «Лифс» смогли собраться и дать симметричный ответ.
Настолько, что даже счёт после первого периода был аналогичным, только уже в пользу хозяев. «Тампа» схватила первое удаление через 40 секунд после начала игры, и Митч Марнер начал голевой концерт, пробивший Андрея Василевского первым же броском.
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Джон Таварес увеличил преимущество в середине периода, послав шайбу с дальнего пятачка через трафик, а затем Вильям Нюландер на отложенном большинстве пальнул под перекладину.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Если «Торонто» в первом матче хотя бы пытался пободаться и предпринимал попытки вернуться в игру, отыграв две шайбы, то «молнии» сегодня смогли организовать только один гол, пока игра была ещё в пределах досягаемости. Защитник Иэн Коул, конечно, красиво разобрался с Ильёй Самсоновым, но через несколько минут звено Тавареса перехватило шайбу в средней зоне и разорвало оборону соперника.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Звёзды «Торонто» сыграли под стать своим многомиллионным контрактам – Таварес сделал свой первый хет-трик в плей-офф, Марнер записал на свой счёт дубль, Остон Мэттьюс раздавал передачи, а Морган Райлли оформил ассистентский покер. «Мы хотели дать сильный ответ. Каждый понимал ответственность, что надо ответить. Я лично хотел выйти и сыграть хорошо, постараться показать эталон как капитан», — отметил Таварес.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
К концу второго периода счёт был 6:1 в пользу «Торонто». Джон Купер хотел поменять Василевского, для которого этот матч стал сущим кошмаром, однако российский голкипер был намерен мужественно испить эту чашу до конца. «Да, я думал об этом, но вратарь быстро меня осадил. Поэтому он и лучший в мире, он не будет уходить со льда», — объяснил Купер.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.
Третий, уже ничего не решающий период, «Тампа» потратила на то, чтобы громко хлопнуть дверью, увеличив задел ненависти на домашние матчи. Выяснение отношений началось ещё в первом периоде с драки Зака Богосяна с Марком Джиордано. В заключительной трети Таннер Жанно махал кулаками с Люком Шенном, а Кори Перри, забив второй гол «Тампы», через несколько секунд схлестнулся с Джастином Холлом. «Тампа» закончила встречу с 49 минутами штрафа, 40 из которых пришлись на третий период.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.
Илья Самсонов, проваливший предыдущий матч, сегодня был надёжен и отразил 20 из 22 бросков. «Возможно, в первом матче я перенервничал. Это большая перемена для меня, первый матч в плей-офф, в «Торонто» — месте, которое совершенно отличается от того, где я играл раньше. Сегодня было меньше нервов, все говорили – просто расслабься и получай удовольствие. Защита мне сильно помогала», — отметил Самсонов.
Жаркая серия продолжится в ночь на 23 апреля мск на «Амали-Арене». «Теперь счёт равный, мы едем на выезд и должны играть ещё лучше, чем сегодня. Давайте пока не радоваться слишком сильно», — сказал тренер «Торонто» Шелдон Киф.
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