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Плей-офф НХЛ-2023: пары и сетка Кубка Стэнли, результаты матчей, расклады и расписание, видео, 20 апреля 2023 года

Русский вратарь показал характер, шедевр Ничушкина спас чемпиона. Итоги дня в плей-офф НХЛ
Егор Торишный
Плей-офф НХЛ-2023
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«Вегас» ответил «Виннипегу» на разгром, а вот у «Нью-Джерси» большие проблемы.

В ночь с 20 на 21 апреля по московскому времени в плей-офф НХЛ состоялись ещё четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Марнер (Райлли, Мэттьюс) – 00:47 (5x4)   2:0 Таварес (Райлли) – 12:45 (5x5)   3:0 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 15:08 (5x5)   3:1 Коул (Стэмкос, Пойнт) – 28:58 (5x5)   4:1 Таварес (Райлли, Нюландер) – 33:14 (5x5)   5:1 Астон-Риз (Кемпф, Лафферти) – 35:52 (5x5)   6:1 Марнер (Броди) – 38:02 (5x5)   6:2 Перри (Белльмар, Марун) – 52:38 (5x5)   7:2 Таварес (Марнер, О'Райлли) – 55:06 (5x4)

Во встрече «Торонто» и «Тампы» снова не получилось борьбы, только в этот раз над своим оппонентом вдоволь поиздевались «кленовые листья». Получившие 3:7 в первой игре хоккеисты «Торонто» вышли на повторный домашний матч как те самые «гориллы из клетки» и уже к 16-й минуте повели 3:0. Следующий гол игры в середине второго периода организовала «Тампа», но нормально вернуться у «молний» так и не получилось.

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Как итог – 7:2 в пользу канадского клуба, хет-трик Джона Тавареса и счёт в серии 1-1. Что касается голкипера «Торонто» Ильи Самсонова, провалившего первую встречу, то сегодня он был почти безупречен, хотя ему и пришлось совершить лишь 19 сейвов за всю игру. У его визави Андрея Василевского работы и огорчений было гораздо больше, однако российский вратарь показал характер, отказавшись меняться после шести пропущенных шайб, чем вызвал восхищение главного тренера «Тампы» Джона Купера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хаула (Маклауд, Палат) – 11:44 (5x4)   1:1 Тарасенко (Фокс, Линдгрен) – 25:53 (5x5)   1:2 Крайдер (Кейн, Зибанеджад) – 29:57 (5x4)   1:3 Крайдер (Кейн, Фокс) – 36:00 (5x4)   1:4 Кейн – 46:34 (5x5)   1:5 Какко (Хитил, Миккола) – 53:05 (5x5)

А вот у «Нью-Джерси» «отмазаться» за разгром в первом матче серии с «Рейнджерс» не получилось. Более того, «дьяволы» вновь уступили с крупным счётом — 1:5 и ничего не смогли сделать ни с Владимиром Тарасенко, забившим во втором матче подряд, ни с Патриком Кейном, который выдал лучший матч за «Рейнджерс» после обмена из «Чикаго».

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Приобретения в дедлайн помогли сегодня клубу из Нью-Йорка одержать вторую гостевую победу в серии, и теперь «синерубашечники» возвращаются на Бродвей в отменном настроении.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шульц (Толванен, Гурд) – 02:40 (5x5)   0:2 Танев (Гурд) – 13:27 (4x5)   1:2 Лехконен (Макар, Байрэм) – 26:42 (5x5)   2:2 Ничушкин (Родригес, Тэйвз) – 27:30 (5x5)   3:2 Тэйвз (Лехконен, Жирар) – 52:59 (5x5)

Для действующего чемпиона НХЛ из Денвера этот плей-офф пока складывается очень тяжело. В первом домашнем матче «Колорадо» проиграл дебютанту Кубка Стэнли «Сиэтлу», а вторая встреча началась для «лавин» с 0:2 к 14-й минуте: «кракены» забили быстрый гол, а потом и вовсе отличились в меньшинстве.

Сетка и расписание плей-офф НХЛ-2023

Но в этот раз хоккеисты «Колорадо» отыскали в себе характер и не допустили тотального провала домашней серии. В течение 48 секунд во втором периоде «лавины» забили два гола и сравняли счёт (одну из шайб шедевральным образом забросил Ничушкин), а в третьем периоде Девон Тэйвз забросил победную шайбу. «Кракены» и голкипер Филипп Грубауэр не выдержали под шквалом атак хозяев площадки, которые за три периода нанесли 41 бросок в створ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Пионк, Шмидт) – 09:18 (5x4)   1:1 Карлссон (Кессел) – 25:54 (5x5)   2:1 Айкел (Пьетранджело, Амадио) – 30:25 (5x5)   2:2 Стенлунд (Мяэналанен, Демело) – 36:01 (5x5)   3:2 Стивенсон (Пьетранджело, Стоун) – 45:37 (5x5)   4:2 Стоун (Стивенсон, Хауден) – 53:01 (5x5)   5:2 Стоун (Карлссон, Кессел) – 57:30 (5x5)

Поправить положение удалось и «Вегасу», который позавчера совсем уж неожиданно влетел 1:5 «Виннипегу». Сегодня победители Западной конференции тоже мучились до 26-й минуты, уступая 0:1 и имея проблемы с реализацией, но затем прорвало.

«Рыцари» забросили две шайбы практически подряд, затем позволили «Джетс» отыграться до перерыва, но в третьем отрезке дожали соперника. Марк Стоун оформил дубль, Джек Айкел забил свой первый гол в Кубке Стэнли, подтащил и Лоран Броссуа, оформивший 31 сейв. Так в этой серии счёт тоже стал 1-1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матчи 22 апреля

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 апреля 2023, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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