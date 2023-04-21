Русский вратарь показал характер, шедевр Ничушкина спас чемпиона. Итоги дня в плей-офф НХЛ

«Вегас» ответил «Виннипегу» на разгром, а вот у «Нью-Джерси» большие проблемы.

В ночь с 20 на 21 апреля по московскому времени в плей-офф НХЛ состоялись ещё четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

Во встрече «Торонто» и «Тампы» снова не получилось борьбы, только в этот раз над своим оппонентом вдоволь поиздевались «кленовые листья». Получившие 3:7 в первой игре хоккеисты «Торонто» вышли на повторный домашний матч как те самые «гориллы из клетки» и уже к 16-й минуте повели 3:0. Следующий гол игры в середине второго периода организовала «Тампа», но нормально вернуться у «молний» так и не получилось.

Как итог – 7:2 в пользу канадского клуба, хет-трик Джона Тавареса и счёт в серии 1-1. Что касается голкипера «Торонто» Ильи Самсонова, провалившего первую встречу, то сегодня он был почти безупречен, хотя ему и пришлось совершить лишь 19 сейвов за всю игру. У его визави Андрея Василевского работы и огорчений было гораздо больше, однако российский вратарь показал характер, отказавшись меняться после шести пропущенных шайб, чем вызвал восхищение главного тренера «Тампы» Джона Купера.

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А вот у «Нью-Джерси» «отмазаться» за разгром в первом матче серии с «Рейнджерс» не получилось. Более того, «дьяволы» вновь уступили с крупным счётом — 1:5 и ничего не смогли сделать ни с Владимиром Тарасенко, забившим во втором матче подряд, ни с Патриком Кейном, который выдал лучший матч за «Рейнджерс» после обмена из «Чикаго».

Приобретения в дедлайн помогли сегодня клубу из Нью-Йорка одержать вторую гостевую победу в серии, и теперь «синерубашечники» возвращаются на Бродвей в отменном настроении.

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Для действующего чемпиона НХЛ из Денвера этот плей-офф пока складывается очень тяжело. В первом домашнем матче «Колорадо» проиграл дебютанту Кубка Стэнли «Сиэтлу», а вторая встреча началась для «лавин» с 0:2 к 14-й минуте: «кракены» забили быстрый гол, а потом и вовсе отличились в меньшинстве.

Но в этот раз хоккеисты «Колорадо» отыскали в себе характер и не допустили тотального провала домашней серии. В течение 48 секунд во втором периоде «лавины» забили два гола и сравняли счёт (одну из шайб шедевральным образом забросил Ничушкин), а в третьем периоде Девон Тэйвз забросил победную шайбу. «Кракены» и голкипер Филипп Грубауэр не выдержали под шквалом атак хозяев площадки, которые за три периода нанесли 41 бросок в створ.

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Поправить положение удалось и «Вегасу», который позавчера совсем уж неожиданно влетел 1:5 «Виннипегу». Сегодня победители Западной конференции тоже мучились до 26-й минуты, уступая 0:1 и имея проблемы с реализацией, но затем прорвало.

«Рыцари» забросили две шайбы практически подряд, затем позволили «Джетс» отыграться до перерыва, но в третьем отрезке дожали соперника. Марк Стоун оформил дубль, Джек Айкел забил свой первый гол в Кубке Стэнли, подтащил и Лоран Броссуа, оформивший 31 сейв. Так в этой серии счёт тоже стал 1-1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матчи 22 апреля