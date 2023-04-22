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Последние новости хоккея, пары плей-офф НХЛ, плей-офф ВХЛ, расписание и результаты хоккейных матчей 21 апреля 2023 года

«Химик» стал чемпионом, в «Тракторе» — грандиозные изменения. Итоги дня в хоккее
Денис Лутченко
Итоги дня в хоккее за 21 апреля
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В финальной серии за Кубок Гагарина один из соперников вырвался вперёд.

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в пятницу, 21 апреля.

Тарасенко обошёл Овечкина

В Ньюарке (США) завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 0:3, 0:2).

В первом периоде был забит всего один гол. На 12-й минуте отличился Эрик Хаула. А на 26-й минуте счёт сравнял российский нападающий Владимир Тарасенко. Крис Крайдер забил на 30-й минуте. На 36-й минуте отличился Крайдер уже во второй раз.

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На 47-й минуте увеличил отрыв Патрик Кейн. А точку в матче поставил Каапо Какко на 54-й минуте.

Российский нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отметился. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 22 сейва. Счёт в серии стал – 2:0.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хаула (Маклауд, Палат) – 11:44 (5x4)   1:1 Тарасенко (Фокс, Линдгрен) – 25:53 (5x5)   1:2 Крайдер (Кейн, Зибанеджад) – 29:57 (5x4)   1:3 Крайдер (Кейн, Фокс) – 36:00 (5x4)   1:4 Кейн – 46:34 (5x5)   1:5 Какко (Хитил, Миккола) – 53:05 (5x5)

Гол Тарасенко стал для Владимира 43-м в плей-офф Кубка Стэнли за последние 10 лет. Теперь по этому показателю он вышел на чистое четвёртое место в лиге, опередив Александра Овечкина.

«Тампу» разбили в Канаде

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

На первой минуте матча Митчелл Марнер открыл счёт. На 13-й минуте усилиями Джона Тавареса «Торонто» удвоил преимущество в счёте, а на 16-й минуте Вильям Нюландер забросил в ворота российского голкипера Андрея Василевского третью шайбу.

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В середине второго периода благодаря голу Иэна Коула «Тампа» отыграла одну шайбу, однако уже на 34-й минуте в ворота Василевского влетела четвёртая шайба — Таварес оформил дубль. До конца двадцатиминутки «Торонто» забил ещё дважды — отличились Зак Астон-Риз и Митчелл Марнер, также оформивший дубль.

На 53-й минуте «Тампе» удалось отыграть одну шайбу усилиями Кори Перри, однако на большее гостей не хватило. Точку в матче на 56-й минуте поставил Таварес, оформив хет-трик. «Торонто» одержал победу и сравнял счёт в серии — 1-1.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Марнер (Райлли, Мэттьюс) – 00:47 (5x4)   2:0 Таварес (Райлли) – 12:45 (5x5)   3:0 Нюландер (Райлли, Мэттьюс) – 15:08 (6x5)   3:1 Коул (Стэмкос, Пойнт) – 28:58 (5x5)   4:1 Таварес (Райлли, Нюландер) – 33:14 (5x5)   5:1 Астон-Риз (Кемпф, Лафферти) – 35:52 (5x5)   6:1 Марнер (Броди) – 38:02 (5x5)   6:2 Перри (Белльмар, Марун) – 52:38 (5x5)   7:2 Таварес (Марнер, О'Райлли) – 55:06 (5x4)

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отыграл весь матч, пропустив семь голов и отразив 27 бросков из 34. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 бросков из 21.

Кадровые решения в «Тракторе»

В «Тракторе» состоялось заседание совета директоров клуба, по итогам которого результат челябинского клуба в прошедшем сезоне КХЛ считается неудовлетворительным, сообщает пресс-служба клуба. «Трактор» завершил регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на девятом месте в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной. Принято решение не продлевать контракты со всеми представителями тренерского штаба «Трактора» — Игорем Ефимовым, Андреем Соколовым и Георгием Гелашвили. У Анвара Гатиятулина продолжает действовать контракт до конца сезона-2023/2024. Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым. Генменеджер Волков представил принципы селекционной политики и проект команды на новый сезон-2023/2024.

Положительным моментом по итогам сезона был признан рост доходов клуба за счёт эффективной коммерческой деятельности.

«Химик» стал обладателем Кубка Петрова

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал красноярский «Сокол». Победу во встрече со счётом 7:3 одержали хозяева. Таким образом, «Химик» сделал счёт в серии 4-0 и выиграл Кубок Петрова.

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В составе победителей голы забили Максим Кровяков, Герман Рубцов, Матвей Заседа, Владислав Джиошвили, а также Даниил Иванов, оформивший хет-трик. Второй период «Химик» выиграл со счётом 6:0.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
21 апреля 2023, пятница. 18:30 МСК
Химик В
Воскресенск
Окончен
7 : 3
Сокол
Красноярск
1:0 Кровяков (Заседа, Иванов) – 05:48 (5x5)   1:1 Гиздатуллин (Дервук, Пучков) – 06:26 (4x5)   2:1 Иванов (Джиошвили) – 25:01 (4x5)   3:1 Рубцов (Губин, Сериков) – 27:34 (5x5)   4:1 Иванов (Меляков, Кровяков) – 28:59 (5x3)   5:1 Иванов (Меляков, Усманов) – 29:42 (5x3)   6:1 Заседа (Иванов, Шипов) – 30:31 (5x4)   7:1 Джиошвили (Губин, Соколов) – 31:04 (5x5)   7:2 Николенко (Скворцов, Майоров) – 44:20 (5x5)   7:3 Майоров (Николенко, Минеев) – 55:54 (5x5)

За «Сокол» забросили Артур Гиздатуллин, Леонид Николенко и Константин Майоров.

Таким образом, «Химик» одержал четвёртую победу и выиграл серию со счётом 4-0. Это первый Кубок Петрова для команды.

ЦСКА вышел вперёд в серии за Кубок Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

В составе победителей голами отметились Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев. «Ак Барс» ответил на это голами Дмитрия Воронкова и Александра Радулова.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 22:12 (5x4)   1:1 Воронков (Журавлёв) – 22:40 (5x5)   2:1 Соркин (Полтапов) – 32:06 (5x5)   3:1 Слепышев (Нестеров, Окулов) – 35:56 (5x4)   3:2 А. Радулов (Адамчук, Юдин) – 45:11 (5x5)

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу москвичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 23 апреля. Команды сыграют в Москве.

Президент «Локомотива» призвал присмотреться к регламенту НХЛ

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев считает, что за проигрыш команды, которая заменила вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме, нужно не давать очков. Первым в КХЛ такую практику стал применять главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров.

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«Трёхочковая система? И три очка, и два очка имеют свои плюсы и минусы. Я в своё время был сторонником трёхочковой, но два очка тоже нормально. Есть нюансы. Я считаю, в НХЛ правильное решение в отношении овертаймов: когда снимаешь вратаря, должны быть дополнительные риски. И если команда проиграла, снимается очко. А так разницы нет».

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