В финальной серии за Кубок Гагарина один из соперников вырвался вперёд.

«Химик» стал чемпионом, в «Тракторе» — грандиозные изменения. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в пятницу, 21 апреля.

Тарасенко обошёл Овечкина

В Ньюарке (США) завершился второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 0:3, 0:2).

В первом периоде был забит всего один гол. На 12-й минуте отличился Эрик Хаула. А на 26-й минуте счёт сравнял российский нападающий Владимир Тарасенко. Крис Крайдер забил на 30-й минуте. На 36-й минуте отличился Крайдер уже во второй раз.

На 47-й минуте увеличил отрыв Патрик Кейн. А точку в матче поставил Каапо Какко на 54-й минуте.

Российский нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отметился. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 22 сейва. Счёт в серии стал – 2:0.

Гол Тарасенко стал для Владимира 43-м в плей-офф Кубка Стэнли за последние 10 лет. Теперь по этому показателю он вышел на чистое четвёртое место в лиге, опередив Александра Овечкина.

«Тампу» разбили в Канаде

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

На первой минуте матча Митчелл Марнер открыл счёт. На 13-й минуте усилиями Джона Тавареса «Торонто» удвоил преимущество в счёте, а на 16-й минуте Вильям Нюландер забросил в ворота российского голкипера Андрея Василевского третью шайбу.

В середине второго периода благодаря голу Иэна Коула «Тампа» отыграла одну шайбу, однако уже на 34-й минуте в ворота Василевского влетела четвёртая шайба — Таварес оформил дубль. До конца двадцатиминутки «Торонто» забил ещё дважды — отличились Зак Астон-Риз и Митчелл Марнер, также оформивший дубль.

На 53-й минуте «Тампе» удалось отыграть одну шайбу усилиями Кори Перри, однако на большее гостей не хватило. Точку в матче на 56-й минуте поставил Таварес, оформив хет-трик. «Торонто» одержал победу и сравнял счёт в серии — 1-1.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отыграл весь матч, пропустив семь голов и отразив 27 бросков из 34. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 19 бросков из 21.

Кадровые решения в «Тракторе»

В «Тракторе» состоялось заседание совета директоров клуба, по итогам которого результат челябинского клуба в прошедшем сезоне КХЛ считается неудовлетворительным, сообщает пресс-служба клуба. «Трактор» завершил регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на девятом месте в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной. Принято решение не продлевать контракты со всеми представителями тренерского штаба «Трактора» — Игорем Ефимовым, Андреем Соколовым и Георгием Гелашвили. У Анвара Гатиятулина продолжает действовать контракт до конца сезона-2023/2024. Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым. Генменеджер Волков представил принципы селекционной политики и проект команды на новый сезон-2023/2024.

Положительным моментом по итогам сезона был признан рост доходов клуба за счёт эффективной коммерческой деятельности.

«Химик» стал обладателем Кубка Петрова

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился четвёртый матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал красноярский «Сокол». Победу во встрече со счётом 7:3 одержали хозяева. Таким образом, «Химик» сделал счёт в серии 4-0 и выиграл Кубок Петрова.

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В составе победителей голы забили Максим Кровяков, Герман Рубцов, Матвей Заседа, Владислав Джиошвили, а также Даниил Иванов, оформивший хет-трик. Второй период «Химик» выиграл со счётом 6:0.

За «Сокол» забросили Артур Гиздатуллин, Леонид Николенко и Константин Майоров.

Таким образом, «Химик» одержал четвёртую победу и выиграл серию со счётом 4-0. Это первый Кубок Петрова для команды.

ЦСКА вышел вперёд в серии за Кубок Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

В составе победителей голами отметились Михаил Григоренко, Максим Соркин и Антон Слепышев. «Ак Барс» ответил на это голами Дмитрия Воронкова и Александра Радулова.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу москвичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 23 апреля. Команды сыграют в Москве.

Президент «Локомотива» призвал присмотреться к регламенту НХЛ

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев считает, что за проигрыш команды, которая заменила вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме, нужно не давать очков. Первым в КХЛ такую практику стал применять главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров.

«Трёхочковая система? И три очка, и два очка имеют свои плюсы и минусы. Я в своё время был сторонником трёхочковой, но два очка тоже нормально. Есть нюансы. Я считаю, в НХЛ правильное решение в отношении овертаймов: когда снимаешь вратаря, должны быть дополнительные риски. И если команда проиграла, снимается очко. А так разницы нет».