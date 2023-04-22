Такого в НХЛ ещё не было! «Айлендерс» оформили рекорд лиги, сокрушив соперника в концовке

Медиа прочно закрепили в общественном сознании мысль, что Илья Сорокин в одиночку тащит «Айлендерс» по турнирной сетке НХЛ. Отчасти этот тезис действительно справедлив: по ходу регулярного чемпионата партнёры не особенно жалели своего голкипера и позволили соперникам нанести 1838 бросков по его воротам – с бо́льшей нагрузкой столкнулись лишь пять вратарей в лиге. В то же время Сорокин превзошёл всех коллег по количеству шат-аутов, стал третьим по проценту отражённых угроз и регулярно получал место в хайлайтах с помощью вот таких сейвов:

В плей-офф «Айлендерс» наскочили на «Каролину» – команду, которая атакует хоть и прямолинейно, но много, и вариантов отсидеться за спинами защитников у Ильи не осталось совсем. В двух гостевых матчах серии на долю Сорокина выпало 73 броска. В первой игре вратарь держал интригу до самого конца и пропустил только две шайбы, а во второй вывел команду в овертайм, несмотря на жутко обидный автогол.

Противостояние переместилось в Нью-Йорк, и окрылённые поддержкой родных трибун «островитяне» сумели навязать «Каролине» свою волю. В первом периоде Сорокину пришлось поработать в привычном для себя режиме: «Харрикейнз» охотно «поливали» из разных позиций и на перерыв ушли с двукратным преимуществом по броскам – 15:7.

При этом усилия «ураганов» в чужой зоне не заставляли болельщиков «Айлендерс» хвататься за сердце. Сорокин стабильно ловил первую шайбу, которая чаще всего летела из неочевидных позиций, а с зачисткой пятака справлялись его защитники.

Хозяева наступали реже и разнообразнее и тонко прочувствовали момент, когда стартовый запал «Каролины» иссяк. В середине второй двадцатиминутки трое «ураганов» окружили Райана Пулока, но не смогли прервать его диагональ в глубину зоны. Кейси Сизикас выстрелил в одно касание и вывел «Айлендерс» вперёд.

Через пару смен посетители «UBS Arena» ещё раз подорвались с занятых мест. После броска Хадсона Фэшинга шайба закрутилась вдоль ленточки и пересекла её большей частью, но не всей.

От осунувшейся под гнётом соперника «Каролины» веяло безнадёжностью, когда 34-летний Джордан Стаал убежал в контратаку. Ветеран протащил шайбу через три линии и вовремя подключил Йеспера Фаста – 1:1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Медлительность, с которой игроки «Айлендерс сопровождали Стаала, могла стоить им очень дорого. Однако феноменальный третий период списал всё. Компенсируя ошибку, «островитяне» с ходу понеслись вперёд, и в роли Сорокина себя наверняка ощутил Антти Раанта. Пока россиянин спокойно наблюдал за игрой (в третьем периоде Сорокин отразил всего пять бросков), финский вратарь едва успевал попить водички. Раанта сделал несколько эффектных спасений, одно – в фирменном стиле Доминика Гашека через падение на бок.

Впрочем, спасти партнёров Антти не удалось. Под занавес матча «Айлендерс» как будто прорвало. Палмьери и Ли забили подправлением, Мартин – кистевым броском с «усов», Мейфилд – в пустые ворота. Четыре шайбы уместились в отрезок длиной 2 минуты 18 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так нью-йоркцы не только уничтожили соперника и размочили счёт в серии, но и установили рекорд плей-офф НХЛ. «Островитяне» обогнали «Монреаль» из 1944 года. Тогда «Канадиенс» забросили четыре шайбы за 2 минуты 35 секунд. Сумеет ли «Каролина» встать после исторического нокдауна?