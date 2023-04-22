Илья Сорокин одержал первую победу в этом плей-офф, а Дмитрий Орлов с Кириллом Капризовым сделали ещё один шаг в следующий раунд.

Макдэвид проснулся и положил дубль, но у него большие проблемы! Итоги дня в плей-офф НХЛ

В ночь с 21 на 22 апреля по московскому времени в плей-офф НХЛ состоялись ещё четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

После двух гостевых поражений «Айлендерс» вернулись в Нью-Йорк, уже фактически не имея права на ошибку в серии с «Каролиной». Счёт в матче был открыт в середине второго периода — на 33-й минуте встречи отличился Кейси Сизикас, выведя «Айлендерс» вперёд. На 37-й минуте «Харрикейнз» удалось отыграться усилиями Йеспера Фаста.

Решающее ускорение хозяева совершили в концовке третьего периода, выдав феноменальный результативный отрезок. Кайл Палмьери и Андерс Ли забили подправлением, Мэтт Мартин – кистевым броском с «усов», Скотт Мейфилд – в пустые ворота. Четыре шайбы уместились в отрезок длиной 2 минуты 18 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, ньюйоркцы не только размочили счёт в серии, но и установили рекорд плей-офф НХЛ. «Островитяне» превзошли достижение «Монреаля» из 1944 года. Тогда «Канадиенс» забросили четыре шайбы за 2 минуты 35 секунд. Теперь же 31 сейв Ильи Сорокина и четыре гола за 138 секунд позволили команде Лэйна Ламберта до минимума сократить отставание в серии – 1-2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Тейлор Холл, Чарли Койл, Давид Пастрняк, а также Ник Фолиньо. «Бостон» вёл по ходу матча со счётом 4:0, однако в третьем периоде хозяевам удалось отквитать две шайбы и сократить разницу в счёте. У «пантер» отличились Густав Форслинг (в меньшинстве) и Сэм Райнхарт, но времени на камбэк уже не было. «Бостон» довёл дело до победы и повёл в серии – 2-1.

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. Таким образом, ему удалось отметиться результативными действиями в каждом из первых трёх матчей плей-офф. Защитникам клуба в последний раз такое достижение покорялось в 1988 году, когда Глену Уэсли удалось отметиться результативными действиями в первых трёх играх 1/8 финала Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Флориды» произвёл замену вратаря, впервые в этом плей-офф дав поиграть Сергею Бобровскому. «На самом деле это не имело ничего общего с игрой Лайона. Он много матчей провёл под сильным давлением. И при счёте 0:3 нам не нужно было, чтобы вратарь стоял на голове, нам необходимо было решительно действовать в атаке. У нас есть ещё один вратарь, очень, очень хороший вратарь, который давно не играл. Риск есть, верно? Мы поставили вратаря, который давно не играл, но нуждался в практике. Это не была критика игры Алекса», — объяснил мотивы решения главный тренер «Флориды» Пол Морис.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Матс Цуккарелло, отметившийся дублем, ещё по разу отличились Маркус Юханссон, Маркус Фолиньо и Райан Хартман, забивший в пустые ворота.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил матч без результативных действий. Примечательно, что Капризову сначала записали второй ассист на Цуккарелло в первом голе, а потом забрали. В итоге в активе Кирилла показатель полезности «+2» и только один бросок в створ.

Единственную шайбу гостей в этой встрече на свой счёт записал Люк Гленденинг. Только ему и удалось сегодня пробить блистательно отыгравшего шведского вратаря Филипа Густавссона, который в этом плей-офф отразил 74 броска из 77. После сегодняшней победы «Миннесота» повела в серии со счётом 2-1.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Счёт открыли хозяева на последней минуте первого периода усилиями Алекса Иафалло. Гости переломили ход матча во втором отрезке благодаря проснувшемуся капитану команды Коннору Макдэвиду. Проведший исторический регулярный чемпионат канадец не смог отличиться в двух матчах на старте серии, однако сегодня оформил дубль за 140 секунд, дважды подряд реализовав большинство.

Но для «королей» две быстро пропущенные шайбы не стали ударом. Уже спустя 20 секунд хозяевам удалось быстро отыграться благодаря голу Адриана Кемпе. А в овертайме решающим стало удаление Райана Ньюджент-Хопкинса. Большинство реализовал форвард «Кингз» Тревор Мур. После долгого видеопросмотра на предмет высоко поднятой клюшки в моменте перед голом арбитры встречи засчитали шайбу.

«Лос-Анджелес» оставил за собой второй овертайм в этом противостоянии и повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится на площадке «Кингз» 24 апреля. Команда Макдэвида оказалась в двух поражениях от завершения сезона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.