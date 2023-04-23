Такой драки НХЛ ещё не видела! Уникальный бой от мегазвёзд лиги стоимостью в $ 20 млн

Противостояние «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» с каждым новым матчем приковывает к себе всё большее внимание. После обмена яркими и сверхрезультативными победами (первый матч остался за «молниями» — 7:2, а второй за «листьями» — 7:3) сегодня команды Шелдона Кифа и Джона Купера снова подарили зрителям безумный спектакль.

В первом периоде соперники дважды обменялись заброшенными шайбами. Каждый раз гости выходили вперёд, после чего хозяева довольно быстро отыгрывались. На гол Ноэля Аччари спустя минуту ответил Энтони Чирелли, а заброшенную шайбу в исполнении Остона Мэттьюса через восемь минут отыграл Брэндон Хагель.

Во втором периоде «молнии» включили максимальные обороты и буквально смяли своего оппонента. Хозяева стадиона «Амали-Арена» перебросали гостей в два раза (15:8 в створ ворот) и забили два гола, вот только главные арбитры засчитали лишь одно взятие ворот. Но обо всём по порядку.

Для начала свой первый гол в карьере в плей-офф НХЛ оформил защитник «Тампы» Даррен Рэддиш. Получив шайбу от Никиты Кучерова, канадский защитник прокатился за воротами Ильи Самсонова, выкатился на пятак и броском с убойной позиции при полном попустительстве обороны «Торонто» вывел свою команду вперёд. Для Кучерова голевая передача стала третьей в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После заброшенной шайбы «Тампа» оборотов не сбавила и в скором времени получила большинство. В штрафной бокс отправился нападающий Сэм Лафферти, и «кленовые листья» остались на льду в меньшинстве. В этот момент и произошёл один из самых обсуждаемых игровых эпизодов сегодняшнего игрового дня в НХЛ.

Защитник гостей Ти Джей Броди, находясь под давлением соперника, совершил неудачный выброс шайбы из зоны. Игровой снаряд угодил в располагавшегося на пятаке Брейдена Пойнта, а затем срикошетил в направлении Самсонова. 21-й номер «Тампы» тут же бросился на добивание и затолкал шайбу в ворота «Торонто». Однако взятие ворот было не засчитано, так как один из двух главных арбитров встречи Франсис Шаррон посчитал, что шайба уже была накрыта Самсоновым.

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Кому-то может показаться, что ещё до пересечения шайбой линии ворот раздался свисток об остановке игры и именно по этой причине гол был отменён. Но сами судьи после пересмотра игрового момента ещё раз подтвердили, что они отменяют гол из-за того, что Самсонов уже накрыл шайбу.

Таким образом, «Тампа» не смогла повести с преимуществом в две шайбы, и «Торонто» остался в игре. А в начале третьего периода произошёл ещё один судьбоносный момент в этой встрече. Оформивший ассистентский покер в предыдущем матче защитник «Мэйпл Лифс» Морган Райлли жёстко отправил в борт всё того же Пойнта, и на льду начался настоящий хаос.

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В кулачном бою сошлись форвард «Тампы» Стивен Стэмкос и форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Как отметили североамериканские статистики, впервые за всю историю лиги в драке приняли участие два игрока, которые забрасывали 60 шайб за сезон. Канадский форвард «молний» забивал 60 голов в сезоне-2011/2012, американский нападающий «листьев» — в сезоне-2021/2022.

Драка игроков, получающих $ 20,1 млн на двоих в этом сезоне, с ходу вошла в историю НХЛ. А вторым планом отношения выясняли ещё две звезды лиги – Кучеров со стороны «Тампы» и Райан О’Райлли от «Торонто». Но их бой получился не столь ярким, как драка между Стэмкосом и Мэттьюсом, и такого резонанса не вызвал.

Примечательно, что по итогам всего момента «Тампа» вообще осталась в меньшинстве, так как Кучеров получил ещё и дополнительные две минуты за грубость, тогда как Райлли остался без удаления за хит против Пойнта. Изначально арбитры выписали канадцу пять минут за толчок на борт, но после внимательного изучения повтора этот штраф был отменён. В итоге Райлли наряду с Рэддишом получил две минуты только за грубость.

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Полученным большинством «Торонто» воспользоваться не сумел, но перевести игру в дополнительное время им всё-таки удалось. Героем канадской команды стал О’Райлли, удачно сыгравший на добивании на последней минуте основного времени. Он же стал одной из центральных фигур и последовавшей победы «кленовых листьев» в дополнительном отрезке. На последней минуте первого овертайма Райан выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайбу получил защитник Райлли, который и принёс победу «листьям». 29-летний канадец стал первым за 20 лет защитником «Торонто», кому удалось забить в матче плей-офф НХЛ. Последним был чех Томаш Каберле.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Такая вот игра фамилий от «Торонто». О’Райлли на Райлли – и это 2-1 в серии в пользу «кленовых листьев». Но кажется, в противостоянии канадской и американской команд всё самое интересное ещё только впереди.