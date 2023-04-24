Внезапный русский герой и два клуба на грани пропасти. Итоги дня в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошли четвёртые матчи в четырёх сериях первого раунда. Коротко рассказываем о главных событиях игрового дня.
Предыдущий матч «Айлендерс» выиграли и смогли размочить счёт в серии, но сегодня всё вернулось на круги своя. «Каролина» продолжает терять людей (сегодня вылетел Джек Друри), но это не мешает ей деклассировать соперника. Четвёртый матч стал кошмаром для Ильи Сорокина – он пропустил первый же бросок в начале первого периода (в формате «три на пять», но тем не менее), потом ещё две шайбы во втором – третью после чудовищного обреза защитника Александра Романова.
«Айлендерс» смогли дважды пробить Антти Раанту в третьем периоде, но пока что второй вратарь «ураганов» с запасом переигрывает претендента на «Везину». У «Каролины» забил даже парень, который весь сезон провёл в АХЛ и сегодня дебютировал в плей-офф НХЛ. «Островитянам» пока нечего противопоставить победителю дивизиона, уже съевшему собаку на боях в плей-офф. Счёт в серии – 3-1 в пользу «Каролины».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Сергей Бобровский заканчивал третий матч, а сегодня впервые за месяц вышел в старте. Он старался подтаскивать, но всё равно пропускал даже после великолепных сейвов — оборона оставила его на безжалостное растерзание «Бостону». Брэд Маршан открыл счёт в первом периоде — сначала судьи решили, что он забил после свистка, но после просмотра видео засчитали шайбу. Во втором периоде Дмитрий Орлов сделал красивейшую передачу на гол Дебраску и продлил свою результативную серию до четырёх матчей.
«Флорида» ответила на это мощным голом Мэтта Ткачука из-под ноги с практически нулевого угла, однако в третьем периоде посыпалась. «Мишки» забросили ещё четыре шайбы (последнюю – уже в пустые ворота), на что «Флорида» смогла ответить только одним голом. Вратарь Линус Улльмарк получил дисциплинарный штраф за то, что был готов подраться с Ткачуком, а также установил личный рекорд по сейвам в матче плей-офф (41). «Флорида» не смогла обыграть «Бостон» даже без Бержерона и Крейчи и оказалась на краю пропасти.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
«Миннесота» бомбардировала Джейка Эттингера, но тот включил режим зверя и в итоге отразил 32 из 34 бросков, включая выход один на один Кирилла Капризова при счёте 0:0.
У «Далласа» дубль в большинстве оформил Тайлер Сегин, ещё одна шайба на счету неожиданного русского героя. Евгений Дадонов словно расправил крылья после перехода из «Монреаля» в дедлайн – это уже третья его шайба в плей-офф (больше в «Далласе» только у Роопе Хинца). «Миннесота» дважды сводила отставание к минимуму (голы на счету Клингберга и Годро), но перевести игру в овертайм не смогла. Счёт – 2-2, теперь это серия до двух побед.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Серия «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» — просто праздник для любителей головокружительных сюжетов и валидола. Четвёртый матч принёс ещё один невероятный камбэк, теперь за авторством «нефтяников». Гости «горели» 0:3 после первого периода, но смогли выбраться из глубокой ямы и сравнять счёт во втором периоде. Леон Драйзайтль продолжил свой невероятный плей-офф дублем и передачей, ещё одну шайбу забросил защитник Эван Бушар.
В третьем периоде «Эдмонтон» ещё раз прошёлся по краю, пропустив от Мэтта Роя, но пока что только одна игра в этой серии заканчивалась без овертайма. Дополнительное время обеспечил Эвандер Кейн, а решающий гол забил Зак Хайман. Счёт 2-2, серия начинается с чистого листа.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Матчи 25 апреля
- 24 апреля 2023
-
11:41
-
11:34
-
11:11
-
11:00
-
10:32
-
10:20
-
10:12
-
10:00
-
09:47
-
09:32
-
09:12
-
09:05
-
08:43
-
08:26
-
08:15
-
07:31
-
04:13
-
01:42
-
01:35
- 23 апреля 2023
-
23:42
-
23:20
-
22:47
-
22:24
-
22:12
-
21:56
-
21:30
-
21:18
-
21:10
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:25
-
20:17
-
20:15
-
20:14