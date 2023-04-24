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Плей-офф НХЛ — 2023: пары и сетка Кубка Стэнли, результаты матчей, расклады и расписание, видео, 24 апреля 2023 года

Внезапный русский герой и два клуба на грани пропасти. Итоги дня в плей-офф НХЛ
Елена Кузнецова
Плей-офф НХЛ — 2023
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Сергей Бобровский пропустил пять шайб, серия «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона» подарила очередной головокружительный сюжет.

В Национальной хоккейной лиге прошли четвёртые матчи в четырёх сериях первого раунда. Коротко рассказываем о главных событиях игрового дня.

Расписание и сетка плей-офф НХЛ-2023
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Ноэсен, Бёрнс) – 04:05 (5x3)   0:2 Нечас (Ноэсен, Ахо) – 21:15 (5x4)   0:3 Ахо (Макикерн) – 33:30   0:4 Джарвис (Ахо, Песке) – 41:20 (5x5)   1:4 Пелеч (Нельсон) – 43:14 (5x5)   1:5 Макикерн (Шей) – 54:01 (5x5)   2:5 Хорват (Мейфилд) – 57:57 (4x5)

Предыдущий матч «Айлендерс» выиграли и смогли размочить счёт в серии, но сегодня всё вернулось на круги своя. «Каролина» продолжает терять людей (сегодня вылетел Джек Друри), но это не мешает ей деклассировать соперника. Четвёртый матч стал кошмаром для Ильи Сорокина – он пропустил первый же бросок в начале первого периода (в формате «три на пять», но тем не менее), потом ещё две шайбы во втором – третью после чудовищного обреза защитника Александра Романова.

«Айлендерс» смогли дважды пробить Антти Раанту в третьем периоде, но пока что второй вратарь «ураганов» с запасом переигрывает претендента на «Везину». У «Каролины» забил даже парень, который весь сезон провёл в АХЛ и сегодня дебютировал в плей-офф НХЛ. «Островитянам» пока нечего противопоставить победителю дивизиона, уже съевшему собаку на боях в плей-офф. Счёт в серии – 3-1 в пользу «Каролины».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Заха, Бертуцци) – 09:45 (5x4)   0:2 Дебраск (Орлов, Холл) – 21:52 (5x4)   1:2 Ткачук (Вераге, Монтур) – 36:00 (5x5)   1:3 Бертуцци (Карло, Фолиньо) – 42:26 (5x5)   2:3 Беннетт (Монтур, Ткачук) – 46:11 (5x4)   2:4 Дебраск (Заха, Холл) – 48:05 (5x5)   2:5 Холл (Носек, Улльмарк) – 56:24 (5x5)   2:6 Холл (Лауко, Хэтэуэй) – 59:31 (en)

Сергей Бобровский заканчивал третий матч, а сегодня впервые за месяц вышел в старте. Он старался подтаскивать, но всё равно пропускал даже после великолепных сейвов — оборона оставила его на безжалостное растерзание «Бостону». Брэд Маршан открыл счёт в первом периоде — сначала судьи решили, что он забил после свистка, но после просмотра видео засчитали шайбу. Во втором периоде Дмитрий Орлов сделал красивейшую передачу на гол Дебраску и продлил свою результативную серию до четырёх матчей.

«Флорида» ответила на это мощным голом Мэтта Ткачука из-под ноги с практически нулевого угла, однако в третьем периоде посыпалась. «Мишки» забросили ещё четыре шайбы (последнюю – уже в пустые ворота), на что «Флорида» смогла ответить только одним голом. Вратарь Линус Улльмарк получил дисциплинарный штраф за то, что был готов подраться с Ткачуком, а также установил личный рекорд по сейвам в матче плей-офф (41). «Флорида» не смогла обыграть «Бостон» даже без Бержерона и Крейчи и оказалась на краю пропасти.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 апреля 2023, понедельник. 01:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Хинц, Робертсон) – 35:42 (5x4)   0:2 Дадонов (Хинц, Линделль) – 43:05 (5x5)   1:2 Клингберг (Цуккарелло, Хартман) – 45:58 (5x5)   1:3 Сегин (Бенн, Хинц) – 56:29 (5x4)   2:3 Годро (Болди, Клингберг) – 58:40 (6x4)

«Миннесота» бомбардировала Джейка Эттингера, но тот включил режим зверя и в итоге отразил 32 из 34 бросков, включая выход один на один Кирилла Капризова при счёте 0:0.

У «Далласа» дубль в большинстве оформил Тайлер Сегин, ещё одна шайба на счету неожиданного русского героя. Евгений Дадонов словно расправил крылья после перехода из «Монреаля» в дедлайн – это уже третья его шайба в плей-офф (больше в «Далласе» только у Роопе Хинца). «Миннесота» дважды сводила отставание к минимуму (голы на счету Клингберга и Годро), но перевести игру в овертайм не смогла. Счёт – 2-2, теперь это серия до двух побед.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 апреля 2023, понедельник. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 5
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Виларди (Фиала, Иафалло) – 09:25 (5x5)   2:0 Арвидссон (Мур, Дано) – 16:48 (5x5)   3:0 Копитар (Фиала, Кемпе) – 18:10 (5x4)   3:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:55 (5x4)   3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) – 29:41 (5x5)   3:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 39:49 (5x4)   4:3 Рой (Арвидссон, Дано) – 44:28 (5x5)   4:4 Кейн (Макдэвид, Экхольм) – 56:58 (5x5)   4:5 Хайман (Бушар) – 70:39 (5x5)

Серия «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» — просто праздник для любителей головокружительных сюжетов и валидола. Четвёртый матч принёс ещё один невероятный камбэк, теперь за авторством «нефтяников». Гости «горели» 0:3 после первого периода, но смогли выбраться из глубокой ямы и сравнять счёт во втором периоде. Леон Драйзайтль продолжил свой невероятный плей-офф дублем и передачей, ещё одну шайбу забросил защитник Эван Бушар.

В третьем периоде «Эдмонтон» ещё раз прошёлся по краю, пропустив от Мэтта Роя, но пока что только одна игра в этой серии заканчивалась без овертайма. Дополнительное время обеспечил Эвандер Кейн, а решающий гол забил Зак Хайман. Счёт 2-2, серия начинается с чистого листа.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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