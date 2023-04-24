Внезапный русский герой и два клуба на грани пропасти. Итоги дня в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошли четвёртые матчи в четырёх сериях первого раунда. Коротко рассказываем о главных событиях игрового дня.

Предыдущий матч «Айлендерс» выиграли и смогли размочить счёт в серии, но сегодня всё вернулось на круги своя. «Каролина» продолжает терять людей (сегодня вылетел Джек Друри), но это не мешает ей деклассировать соперника. Четвёртый матч стал кошмаром для Ильи Сорокина – он пропустил первый же бросок в начале первого периода (в формате «три на пять», но тем не менее), потом ещё две шайбы во втором – третью после чудовищного обреза защитника Александра Романова.

«Айлендерс» смогли дважды пробить Антти Раанту в третьем периоде, но пока что второй вратарь «ураганов» с запасом переигрывает претендента на «Везину». У «Каролины» забил даже парень, который весь сезон провёл в АХЛ и сегодня дебютировал в плей-офф НХЛ. «Островитянам» пока нечего противопоставить победителю дивизиона, уже съевшему собаку на боях в плей-офф. Счёт в серии – 3-1 в пользу «Каролины».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сергей Бобровский заканчивал третий матч, а сегодня впервые за месяц вышел в старте. Он старался подтаскивать, но всё равно пропускал даже после великолепных сейвов — оборона оставила его на безжалостное растерзание «Бостону». Брэд Маршан открыл счёт в первом периоде — сначала судьи решили, что он забил после свистка, но после просмотра видео засчитали шайбу. Во втором периоде Дмитрий Орлов сделал красивейшую передачу на гол Дебраску и продлил свою результативную серию до четырёх матчей.

«Флорида» ответила на это мощным голом Мэтта Ткачука из-под ноги с практически нулевого угла, однако в третьем периоде посыпалась. «Мишки» забросили ещё четыре шайбы (последнюю – уже в пустые ворота), на что «Флорида» смогла ответить только одним голом. Вратарь Линус Улльмарк получил дисциплинарный штраф за то, что был готов подраться с Ткачуком, а также установил личный рекорд по сейвам в матче плей-офф (41). «Флорида» не смогла обыграть «Бостон» даже без Бержерона и Крейчи и оказалась на краю пропасти.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» бомбардировала Джейка Эттингера, но тот включил режим зверя и в итоге отразил 32 из 34 бросков, включая выход один на один Кирилла Капризова при счёте 0:0.

У «Далласа» дубль в большинстве оформил Тайлер Сегин, ещё одна шайба на счету неожиданного русского героя. Евгений Дадонов словно расправил крылья после перехода из «Монреаля» в дедлайн – это уже третья его шайба в плей-офф (больше в «Далласе» только у Роопе Хинца). «Миннесота» дважды сводила отставание к минимуму (голы на счету Клингберга и Годро), но перевести игру в овертайм не смогла. Счёт – 2-2, теперь это серия до двух побед.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Серия «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» — просто праздник для любителей головокружительных сюжетов и валидола. Четвёртый матч принёс ещё один невероятный камбэк, теперь за авторством «нефтяников». Гости «горели» 0:3 после первого периода, но смогли выбраться из глубокой ямы и сравнять счёт во втором периоде. Леон Драйзайтль продолжил свой невероятный плей-офф дублем и передачей, ещё одну шайбу забросил защитник Эван Бушар.

В третьем периоде «Эдмонтон» ещё раз прошёлся по краю, пропустив от Мэтта Роя, но пока что только одна игра в этой серии заканчивалась без овертайма. Дополнительное время обеспечил Эвандер Кейн, а решающий гол забил Зак Хайман. Счёт 2-2, серия начинается с чистого листа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матчи 25 апреля